【滑板文化】自由、獨立、打破規矩　堅守核心精神是一種責任

某著名滑板鞋品牌因一次比賽將某作品下架，因而引發炎上事件，歸根究底在於「板仔精神」，正如這品牌的口號「Off the wall」。

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歸根究底在於「板仔精神」，正如這品牌的口號「Off the wall」。（Harry Hundal/unsplash）

「板仔精神」，其實來自於街頭，踩滑板的人自由自在，不受任何拘束，在街頭疾走奔馳。核心精神在於自由、獨立和打破規矩，這種精神意味着反叛、與體制對立。

口號高舉「Off the wall」，但所做舉措卻是與牆同行，也難怪粉絲為之憤怒，而這次事件裏我們所得到的啟發，已經遠超於品牌與公關事件，其實是一次意識形態上的衝突。

「板仔精神」源於街頭，強調自由、獨立和打破規矩，而滑板一定在街頭的，這亦是一種「街頭文化」。（Hello I'm Nik 🇬🇧/unsplash）

正如上文所描述，「板仔精神」源於街頭，強調自由、獨立和打破規矩，而滑板一定在街頭的，這亦是一種「街頭文化」。板仔之叛逆和自由，主要還是體現在滑板運動的呈現上，幾乎所有運動你都需要反覆練習，按着既定規則、有評判，然後目標是在比賽當中擊敗其他對手獲得冠軍殊榮。

這項運動近乎沒有規矩，你也沒有要戰勝的競爭對手，你要跨越的只有自己。（Travis Yewell/unsplash）

但是滑板不是這樣，滑板非常之個人，無論在服飾穿搭、滑板塗裝、滑板鞋，踩板的招式，甚至乎一邊滑板一邊聽的音樂，都會強烈凸顯不同滑板人的風格和個性。最重要的是，這項運動近乎沒有規矩，你也沒有要戰勝的競爭對手，你要跨越的只有自己。

【▼滑板除了是潮流，更是歷史符號和奧運比賽項目。▼】

+ 6 + 5 + 4

板仔會勇於挑戰，例如不同場地、不同難度的招式，這亦體現了叛逆，甚至去到一種逆權的態度。世界上幾乎每一種文化都有自己的一套核心原則，例如說中華文化暫且撇除九流十家各種不同，捧出最主流的儒家，中華文化就是以「和」作為核心，這個和不只是和諧，應該理解為協調、「唱和」的那種和，是人應天，地應人，那一種和，即是融和、響應與配合。

文化向來就與生活息息相關，並不是什麼高端又孤芳自賞的東西，例如說香港的大牌檔文化、茶餐廳文化（澳牛尤為出名）都是文化，而文化的起源與一個地域的歷史、風土人情更有莫大關連，在此但願大家都能好好守護屬於自己的文化。

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「滑板文化包涵三大元素 守護文化是我們的責任」​】

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