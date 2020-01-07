【武林外史】白飛飛與父亂倫為報仇　計劃夠狠心但忽略了這個漏洞

古龍的《武林外史》中錯綜複雜的關係絕對人津津樂道，女主倒追男主，男主深愛一心報仇的女二，同時又與男主糾纏不清，最後更是侵犯了男主，以愚蠢的方法報仇。

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來說說古龍的《武林外史》。這其實是福爾摩斯的故事，用推理作主線，不談男主角的成長。

沈浪如何練成絕世武功，並不重要，重點是練成後做什麼？他去了當無薪偵探，還有一班朋友做華生，負責在沈浪破解謎團後問：「為什麼？」、「你真厲害！」

女主角朱七七，是一個很喜歡沈浪的大小姐，心地善良，但常常粗心大意或做錯決定，為沈浪製造麻煩。

朱七七初見沈浪，初見沈浪便對他萌生愛意，不惜放下榮華富貴追尋千里心愛男子。（《武林外史》劇照）

這種女角十分常見，可能男人特別喜歡天真純樸的美女吧。

反而第二女主角白飛飛比較複雜。她本來是奸角，故作柔弱。她一生都想報仇，報復她的奸角父親快活王，方法是設計快活王娶了她，希望令快活王亂倫，然後後悔悲傷。

白飛飛的角色設計較為心機，但身世可悲，與沈浪相遇，是沈浪的初戀，亦是一生摯愛。（《武林外史》劇照）

大家有沒有發現，古龍小說的報復方法比較別開生面，對仇人的良心有一定要求。

例如《絕代雙驕》移花宮主，把小魚兒和花無缺兩兄弟分開養大，想令他們殺死對方，活下來那個知道自己殺了孖生兄弟，就一生痛苦。

圖為林志穎飾演的小魚兒（左）與蘇有朋飾演的花無缺（右）。（《絕代雙驕》劇照）

問題是，萬一他生性涼薄，一點都不痛苦，那怎麼辦？

快活王更是大奸角，害死了很多人，雖然他還未亂倫就和前妻同歸於盡，但即使他真的亂倫了，可能他只會長嘆一口氣，那白飛飛豈不是很傻？

沈浪那麼聰明，當然不會被白飛飛欺騙。為何白飛飛偶爾佔上風，只是因為沈浪對她心軟，放她一馬。

智者千慮，必有一失，沈浪終於出錯了，被白飛飛下藥，下場是什麼？就是被白飛飛關起來，連續強姦了七天，真是聞者傷心。

原來白飛飛愛上了沈浪，但她知道自己沒法得到沈浪，就想和他生一個孩子，看看天下間最正直、最聰明的男人，加上天下間最邪惡、亦是最聰明的女人，會生個什麼樣的孩子。（《武林外史》劇照）

大家有沒有覺得，白飛飛有點自作聰明？

這個問題在其他古龍小說中有答案，白飛飛的孩子，就是小李飛刀的阿飛，被林仙兒騙得團團轉，證明白飛飛的基因真的沒那麼聰明。所以說，智慧不夠的話，還是不要胡亂報仇。以為自己很聰明的人，通常都會做最蠢的事。

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「武林外史：不夠聰明的報仇」​】

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