【柯達】銀鹽下的溫馨時光　盤點五款文青常用菲林

美國政府為了減少美國對外國醫療產品的依賴，重修美國國產藥品供應鏈，宣布對生產菲林的柯達公司（Kodak）貸款7.65億美元，用於仿製藥生產。曾經在生產攝影菲林方面處於領先地位的柯達公司，因為數碼攝影技術的衝擊而錄得連年巨額虧損，並一度宣布破產，除了要停產多個菲林系列外，近年亦積極向其他產業轉型。對熱愛菲林的攝影用家而言，柯達曾出產不少令人著迷的銀鹽菲林，這次便為大家盤點五款柯達經典負片菲林。

1.Kodak ProFoto 100 XL

柯達ISO100 負片的選擇愈來愈少，早幾年市面常見有 Kodak ProFoto XL 100 和 Kodak Ektar 100，然而這款 Kodak ProFoto XL 100亦已停產，二手市場賣少見少。這菲林前身是Kodak ProFoto，兩版同樣有著柯達菲林一貫明亮偏暖而清淡的發色。改版XL後仍不失原版特色，拍攝人像發色十分讓人討喜。這菲林在順光拍人像時，稍為過曝的位置可拍出淡淡粉紅的膚色，營造優雅色調。逆光時的細緻度卻不及舊版，現場色溫對顏色表現也有較大影響。包裝雖然表示有36格菲林，但若用手動相機的話，可以偷到40格菲林拍攝。

Kodak ProFoto 100/ Photo by Maks Vlasoff on Pinterest

2.Kodak ColorPlus 100

在 Kodak ProFoto XL 100停產後，柯達宣布推出Kodak ColorPlus 100作為後繼產品。市面上常見低感光度有100和200兩個版本，適合陽光天晴日子拍攝。這系列菲林發色比較暖色調，顆粒明顯，有明顯偏色，如果曝光不足色調會比較偏黃，容易拍得復古感覺。發色較為清淡，對綠色呈現較弱，但是價格親民，不論是拍街景，抑或拍人像、生活小品都是不錯選擇。

Kodak Color Plus 200/Photo by Milo Bauman @mjearlb on Unsplash

3.Kodak Ektar 100

柯達高階菲林Kodak Ektar 100，現在大約賣近90港元一卷，負片價錢能躋身正片價錢之列，皆因此菲林質素之佳，用過可以說「返唔到轉頭」。菲林發色偏暖色調，色彩艷麗，成像銳利，重點是柯達標榜這菲林有極細緻顆粒感，號稱全球顆粒最幼細的負片。這菲林不只順光表現優異，逆光下質感發色亦表現出眾，高對比度而色彩濃郁，拍攝景物亦能有較高寬容度，暗位能保持細節。但以上這些優點亦變成缺點，被部份用家批評缺少了菲林味道，有「味精」感。

Kodak Ektar 100/Photo by Markus Spiske @markusspiske on Unsplash

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4.Kodak Professional Portra 100VC

Kodak Professional Portra是柯達經典拍攝人像菲林，系列中NC指「neutral colour」 ，也就是自然色；VC指「vivid colour」，也就是鮮艷色。可是這個VC系列，其實在數碼年代用家來說都屬比較偏平淡發色，不要想像會非常鮮艷。

不論NC或VC， Portra 系列能拍出清晰而發色穩定的照片，家族系列包括35mm和120mm，色彩飽和度比Ektar略遜一籌。 NC 系列能如實地反映生活，而 VC 系列則稍微強烈一些。這兩個版本雖然已停產，但柯達將它們整合為一個Portra系列，並分160、400和800三種感光度。新版色調介於NC和VC之間，依然顆粒感細緻，但價格已略為偏高。

Kodak Professional Portra 400/Photo by Annie@xnnxxmx on Unsplash

5.Kodak TMAX 100/400/800

介紹了幾款彩色菲林，也介紹一款柯達的黑白菲林給大家。說起黑白菲林，大家多數會選擇Iflord菲林，但Kodak TMAX系列也是攝影人常用選擇。 TMAX 100和400除了感光度不同外，差異主要在於顆粒感，400明顯比100粗顆粒。 而用TMAX100拍攝，顆粒感恰當好處，不會過粗，卻有點若隱若現，非常吸引人。2018年，柯達宣布復產T-MAX P3200 35mm 黑白高速菲林，T-MAX P3200 其實是 ISO 800 的菲林，但設計成可以讓你谷沖至 3200 或者更高的感光度數。拍攝黑白菲林，配以不同濾色Filter，大家可以拍到更多不同感覺的作品。