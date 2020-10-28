「貓・美術館」展即將來港　進入山本修的貓貓名畫世界

大家應該都看過網上廣傳的西方名畫貓貓圖吧？梵高《星夜》中的漩渦狀線條，波提切利《維納斯的誕生》中的女神，克林姆《吻》中被吻的女人——全都變成了胖胖的花貓。這些圖片來自名為「fatcatart」的 IG 帳號，作者以電腦修圖技術，將花貓照片融入各幅名畫之中（也有電影場景）。

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日本畫家山本修，同樣以名畫與貓為題材，但他就以手繪畫出一幅幅的油畫，將主角都換成了貓。名為「貓・美術館」的展覽下一站將會來到香港，屆時我們可以一睹這些名畫真跡。

山本修1948年出生於日本橫濱，於愛知縣立藝術大學畢業後，就以自由身插畫家為業，早年移民到加拿大，後來一家六口再在美國定居。為何山本會突然有將名畫畫成貓的奇想呢？事緣於2007年，山本一次無意中看到兒子正在用木顏色筆仿畫梵谷的自畫像，但畫出的不是梵谷而是貓的臉。山本由此得到啟發，自己亦開始以貓為主角仿畫世界名畫。至2017年，山本已經創作出逾500件作品，所用媒介主要是油畫，亦有素描和電腦合成圖等。

山本修（shucatart.com）

山本修仿畫的名畫，都是藝術史上最有名的作品，包括《蒙娜麗莎》、《創世紀》與《維納斯的誕生》、《耳朵受傷的梵高自畫像》、《吶喊》等；他亦曾仿畫過超現實主義大師馬格利特（René Magritte）的一系列作品，如《戈爾孔達》（Golconde）與《人子》（The Son of Man）：

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山本修仿畫的藝術作品橫跨的時間幅度甚廣，從古埃及藝術到文藝復興、印象派及二十世紀的各派大師；不變的是，畫作中的共通主角，都是尖耳、大眼的貓。山本有根據不同的畫而使用不同的筆觸，保留了每種藝術流派的特性。參觀者即使遇到不認識的畫作，也能充份享受作品中的趣味，以另類的方式來認識世界名畫。

2016年於東京的「貓美術館－CAT ART世界名畫展」現場：

「貓・美術館－CAT ART世界名畫展」近年於山本的在居地美國猶他州、東京與台灣都展出過，台北與高雄場次更讓參觀者帶同寵物到場，展覽設有微縮場景可以讓小貓小狗入內拍照。未知香港場次會否給觀者同樣的體驗呢？

「貓・美術館」CAT ART世界名畫展香港站

地點：北角匯一至三期

展覽日期：【暫定】2020年11月13日（五）至2021年1月31日（日）

開放時間：每日上午10時至下午10時

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