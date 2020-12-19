《不得鳥小姐Lady Bird》青春教我們的事：不只有戰爭會令人難過

茜爾莎羅倫（Saoirse Una Ronan）主演的《不得鳥小姐》，陪你重溫少女情壞，青春除了青澀，還有不服輸的執拗。

姬絲汀是生活在沙加緬度的高中少女，她不甘平凡，替自己取了個輕盈的名字，叫不得鳥小姐（Lady Bird） ，她不願只當小女孩，想要理直氣壯當個女士。

不得鳥小姐從沒喜歡過自己的名字和家鄉，她渴望能像鳥那樣，裝上翅膀，飛到社區鐵軌另一端，住在那棟精緻的三層樓藍色房宅。在那裡，她可以舉辦派對，可以在床邊翻閱買來的雜誌，還可以到東岸城市讀私立大學。

房間牆角，偷偷寫上男孩名字，在專屬自己的小世界裡，擁有整個他。舞會初吻後，不必假裝害羞，偏要在夜深人靜的街道，雀躍大叫。

少女夢，就是這麼樸實無華，且天真，且純粹。

「我真希望自己可以經歷一些難關。」 “I wish that I could live through something.” 《不得鳥小姐》（ Lady Bird ）

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常言少女情懷總是詩，不得鳥小姐心裡，除了青澀的詩，還有執拗的刺。

家裡買不起日曬機，就和朋友躺在學校走廊上，借窗戶透進來的陽光，嬉笑聊天，不也快活；想成為目光焦點，所以年年參選學生會長，敗選無所謂，重點是讓大家知道我不得鳥小姐；沒錢沒人脈，但還是找得到方法，混入社交上游圈，過個乾癮。

誰說少女心，只能是溫柔，只可以是小情小愛？生而為人的倔強，才是不得鳥小姐教我們的浪漫。

而少女的成長故事，往往少不了眼淚與狼狽。比如說，對你喊 I LOVE YOU 的初戀，其實根本不愛你；比如說，你期待已久的第一次性愛，在結束之後，你只覺得空虛和困惑。

除了愛情，還有友情和親情。那個陪你走過青春歲月，最懂你的好姐妹，一夕之間，兩人漸行漸遠；你回到家，懶得和父母對話，反正說多了只會吵架。

「其他事情也會令人難過，不是只有戰爭。」 “Different things can be sad. It’s not all war.” 《不得鳥小姐》（ Lady Bird ）

淚流滿面時，你才終於發現，原來從前最嚮往的榮華，都只是過眼浮雲，你剩下的只有自己。可是你也知道，這一切值得，因為如果不是親自走過，你永遠不會明白，誰是最珍貴的人事物。也許你浪擲了年輕，但永遠來得及過好人生。

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《不得鳥小姐》教我的女性主義

茜爾莎羅倫（ Saoirse Una Ronan ）演活的 Lady Bird ，是不是很像青春時代的我們？

執著，驕傲，倔強，看不清未來明確方向，卻彷彿已經心有所向，無畏大人的危言聳聽，偏要跳一跳、闖一闖。有時候，你跌倒，撞得瘀青，但你學會自己拿冰袋敷傷口、用衣袖擦眼淚，告訴自己，沒事的，又不是死了。

平凡如果是一條路，能到出口，不妨走走。就像中二雖然是一種病，若能助你在世界保命，那永恆少女或永恆中二也沒什麼，誰叫大多數美好的事物，在那麼早之前都已逝去。 蔣亞妮〈永恆少女的心事〉

《不得鳥小姐》教我的女性主義，是與其過一個冒名活著的人生，不如活好自己的最佳版本。

女性主義打破傳統二元論述，試圖開創各種可能性，除了抹去女性和男性的分野，也鼓勵跳脫框架。無論你是主流社會價值裡的 Winner 或 Loser ，這個世界都會有你的容身之處。

最後，走進繁華城市，她決定開始喊自己姬絲汀。這是她當初急於擺脫的枷鎖，卻成了身邊僅存的紀念品。

不得鳥小姐有過飛翔夢，繞了一圈，曉得她終究屬於沙加緬度這裡，也屬於自己。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：【獨立系女子】《淑女鳥》瑟夏羅南：所有心碎，都是為了讓你學會】