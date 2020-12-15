【路過北角】春秧街的重新想像　以公共藝術拉闊社區

又一個平日的早上，街道兩旁的魚檔和菜檔，叫賣聲音此起彼落，排檔早就開滿路軌旁，一輛墨綠色的電車，緩緩駛進人群之中，又徐徐離開春秧街——這個反映香港傳統庶民生活文化的小區，終於迎來了舊區更新的討論。 不過，與過往多數由社福機構牽頭的活化項目有點不一樣，「路過北角」首次嘗試開宗明義以公共藝術介入，項目至今開展雖僅一年多，口碑不絕，拿起他們的社區報《北角有誌》，不少人都說終於看到了一些像樣的舊區文化刊物。 問到理念和策略，香港藝術中心節目經理梁偉然 Ian 謙稱沒有秘方：「我們覺得，先不要把社區看成是一個充滿問題的地方，沿用藝術的本質，容讓人人都平等地、公開地去討論社區。」 文：陳嘉文 攝影：鄭子峰、受訪者提供 （編按：本文為作者投稿，由《藝文》團隊編輯）

「若我問你，春秧街有什麼好的地方？你想春秧街有什麼改變？你自然會說：『想乾淨點』、『想多啲遮蔭位』等等，講晒出嚟，雖然你明知打個五折後，這種願望也未必可變真。這不是你的問題，而是我問這問題有問題——我已經把範圍局限在這條街，所謂好與不好也已經早就定型。但這樣的話，事情是無法 move forward（向前邁進）的。」

香港藝術中心節目經理梁偉然Ian這次牽頭做「路過北角」，以公共藝術介入舊區活化的項目。（鄭子峰攝）

就如區議員延長綠燈 3 秒也要掛橫額炫耀，改善社區環境總是舉步維艱，花上以年計的工夫，才可以成功爭取小修小補。這並不是說地區工作不重要，不過在發展急速的年代，若想做得更多、做得更深遠，目光或許要放得更遠、拉得更闊。攤開北角地圖，換個角度，看到的反而更多。「當我們 zoom out 了，街坊就不止看到自己樓下的平台夠唔夠垃圾桶、兒子放學總會經過的左邊那條馬路安不安全，而是可能會思考：一條短短的街道，會否滿足得太多功能？」

「因為我們不是紮根社區的社福機構，甩開了解決社區問題的包袱，我們不再把問題看成問題的時候，我們反而可以拿出北角的不同公共空間，讓街坊一同想像。」作為獨立的非牟利藝術機構，香港藝術中心其實自 2005 年便由總幹事林淑儀同時領軍自負盈虧的「香港公共藝術」（Public Art Hong Kong，PAHK），推動香港的公共藝術發展，是本地少有持續多年做公共藝術的組織。

「路過北角」社區公共藝術計劃，其中一個重點是重新想像春秧街的公共空間。

Zoom out 看社區 從公共空間角度討論

Ian 解釋，PAHK 成立的時候，香港談論的公共藝術概念開始有較明顯的演化。「1950 至60 年代，公共藝術在美國如洛杉機和三藩巿已很活躍，當時是一種空間倡議，例如法例要求新發展的摩天大廈要提供有廣場、有座位、有遮蔭的公共空間，發展商於是運用設計的方法『私有化』，例如裝潢用上黑白灰、冰冷的雲石，讓人根本不想去，於是開始有人討論，為什麼公共空間不能讓人享受呢？」商業與公共，並不一定無法融合，後來東京六本木，例如森美術館是商、住、藝術、文化、悠閒共冶一爐的空間，由私人營運但混合了公共空間，「私人與公共，可以是同一件事，在樓下消費、到頂層看藝術的，可以是同一群人」。

融合商業與公共 東京六本木是範例

起初，PAHK 以最小的成本做起，在藝術中心大堂及對出的空地做藝術裝置、公共藝術傢俬，其後逐漸擴展到更多公共領域，例如政府部門邀請他們做藝術玻璃幕牆、藝術裝置，其後開始有商業機構委託，也試過參與機場的藝術文化節。

「在香港，雕塑作為一種公共藝術的呈現方式，早在 70 年代開始紮根。但自大約千禧年後，我們開始探討，所謂公共藝術，可以不只是放在公共領域的藝術品，不一定靜態、被動；在公共領域中做藝術，也可以是公共藝術——可以是表演藝術，可以是嘉年華，也可以是以藝術的方法介入的地方營造活動。」

重新探索公共藝術，春秧街有多少個可能？（鄭子峰攝）

不過，這些受託的工作，雖能讓 PAHK 自負盈虧運作下去，但 Ian 希望可以做得更多。2016年，港鐵觀塘線延伸至黃埔，PAHK 受委託，為黃埔站內的一幅牆壁、以社區古與今為本做創作。他們邀請藝術家林東鵬從舉辦工作坊開始，與社區中的人一同創作，把最深刻的畫面記錄下來，放進作品。「三年後，壁畫完成了，當年有份畫的小孩都長大了，他們在車站看到讓他們印象深刻的畫面，很感動。社區面貌變遷，但至少他們的記憶在車站裏可以保存一段較長的時間，這件事很美麗。但工作坊能接觸的人有限，最多數十人，我們覺得可以做得更多。」

至2018年的「藝遊香港」，PAHK第一次擺脫客戶委託的包袱，與 Art Partner 合作舉辦第一次的雕塑公園，讓平日只能在 Art Basel 才能看到的藝術品，放到公園讓人自由看，甚至在藝術品旁野餐。

「路過北角」亦嘗試思考北角碼頭一帶新建的海濱長廊，如何把它與社區連結得更好，吸引更多人使用。（鄭子峰攝）

重新探索公共藝術 將北角變做第二個 Corona Plaza

直至遇上巿區更新基金的邀請，Ian 開始思考，如何可以把公眾參與做得更闊，然後想起紐約 Corona Plaza 的案例。「位於紐約的皇后區，Corona 是個移民社區，不少居民不懂說英語、教育水平不高，當時 Queen's Museum 想把藝術帶到社區，才發現這個社區連舉辦 art fair 的空間也沒有，沒有公共的社區空間。

於是，他們組成隊伍，在區裏尋找可用的空間，開始做地方營造，帶領居民一起想像這些空間有什麼可能性，其後發展至偶爾在周末把一兩條路封起，做公共藝術的活動。久而久之，Queen's Museum 累積了居民的支持，開始與規劃師等專業人士研究做長遠的改造，建真正的廣場，直至寫好宏大的計劃書，才發現只夠資源做原型，無法真正落地實踐。

如何令公共空間更便利街坊使用？（鄭子峰攝）

但意料之外的是，當時在不少持份者努力、議員的遊說下，終令紐約市運輸局推出撥款申請，鼓勵民間團體提交改善社區的方案，結果 Corona 終於有了自己的廣場，放上可移動的傢俬，有活動可隨時拿出來用，平日居民用後自己會執拾——這畫面在公民意識不特別強的 Corona 出現是很神奇的，但因為整個過程，他們知道這個廣場是他們有份的。」

於是，Ian 希望把 Corona 地方營造的神話，帶到正在急劇變化但缺少公共空間的北角。去年，「路過北角」社區公共藝術計劃正式啟動，這年來經歷疫情與動盪，總算也辦過一些公眾活動如工作坊，做的都是蒐集想法、居民賦權的工作，引導他們跳出框架，掌握討論公共空間的基本知識，再去想像這個空間可以如何改變。

「從踏出 museum 找公共空間，到去年願望成真，Corona 用了十年時間，我覺得香港應該可以在十年內做到，不論陣型，有問題就關關難過關關過。」

北角春秧街可會變成另一個 Corona Plaza？（鄭子峰攝）

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