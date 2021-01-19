以攝影探索情色與消費　前AV女優大塚咲以視覺藝術為女權發聲

本月17日剛剛在台灣結束的藝術博覽會「ONE ART Taipei 2021 藝術台北」，為台灣新一年藝術走向打響頭炮。今年展覽反映攝影市場愈來愈熱鬧，多個畫廊展出攝影作品，向公眾介紹多位國內外當代攝影師，其中話題之一是展場門口掛上「18禁」招牌，由東家畫廊所設的藝術家大塚咲 （Saki Otsuka）相展。

大塚咲會成為熱話議題，除了是她出身AV女優的背景外，她的作品具強烈風格，批判探索女性角色和重建自己身份認同的嘗試，讓大家對她的作品別具印象。

2004年投身AV行業的大塚咲，在女優時期已憑著毅力自學繪畫，並在網上發表畫作或攝影作品，並備受好評。2012年退役後，以攝影藝術家身份開始其攝影創作之路，並曾多次辦攝影展或畫展，是日本少數轉型藝術家而在藝術圈闖出名堂的AV女優。

除了視覺藝術創作外，大塚咲亦喜歡寫詩，生命飽受歷練的她對世情有細膩而敏銳的觀察，經常以手機自拍創作，或以自拍裸體為素材，並在作品上塗鴉或寫上詩句，藉此抒發其生命經歷，在傳遞視覺震撼同時，嘗試就現代社會問題提出他的看法。

大塚咲從AV業退役多年，卻因為從前以太多不同藝名拍攝，作品版權人難以弄清，出道所簽經理人公司在業界又惡名昭著並已結業，這使她無法以日本的「5年條款」掌握自己的演出紀錄以及圖像授權，讓演出作品下架。這些經歷讓她對女性在社會被受剝削別有深刻體會，故此多年來透過作品為日本女性權益發聲。此外，她的作品亦對究極的情色與被消費的性的表象展開探討，通過「性」的主題來質問「生存」，藉助作品表達自我感情與認識。

【大塚咲作品回顧】

+ 10 + 10 + 10

2017年，她圍繞其自身所遭受的性侵及其依存症現象出版著作《よわむし（膽小鬼）》，在日本社會引起了巨大反響。 近年以東京為主要據點，以藝術家的身份參與多項創作項目，並定期舉行作品展。 在一月於台灣的藝術展完結後，她稍後將會於四月份在日本西麻布Gallery Ether展開個人展。

大塚咲個人網站： https://www.otsukasaki.com/ Twitter: https://twitter.com/otsukasaki_ Instagram : https://www.instagram.com/otsukasaki_

【英國畫家 William Hogarth 經典《時髦的婚姻》，六幅畫訴說一個上流不幸婚姻故事！】