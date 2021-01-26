啪啪啪紙啪出肖像畫密集真相細思極恐｜Bubble Wrap Portraits

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-01-26 00:00

近日，一位旅居美國的古巴畫家在 Instagram 發佈多張幾可亂真的肖像油畫，引來廣泛關注。畫像看來是用了香港俗稱的「啪啪紙」包裹著；放大一看，原來啪啪紙的膠囊氣泡，是畫家逐筆打圈繪畫的。

Darian Mederos（IG@dr_mederos 截圖）

啪啪紙，Bubble Wrap，書面語為泡泡紙氣泡布，常用於保護易碎品或容易損毀物品的塑膠包裝物料。

每人都有自己的啪啪紙回憶：用指尖壓在膠囊氣泡，用指甲逐一捏破，有種說不出來的療癒感，甚至有人因此成癮。

畫家的名字叫Darian Mederos，1992年生於古巴Santa Clara，2012年畢業於夏灣拿San Alejandro藝術學校。2014年開始旅居美國，並開始繪畫肖像畫。

早於2018年3月，Darian Mederos在社交媒體發佈第一張繪畫「啪啪紙肖像畫」（Bubble Wrap Portraits）作品的花絮照片。近月，他在IG上的動態，引起藝術愛好者的關注。

畫家常上載從草稿到成品之間的繪畫過程。在這系列創意畫作以外，還有不少可觀的肖像畫作，有畫有片。

（來源：IG@dr_mederos、Darian Mederos個人網站、facebook@Darian Mederos）

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