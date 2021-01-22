《戴珍珠耳環的少女》100億像素照誕生　助研究探索其他未知發現

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-01-22 17:32

《戴珍珠耳環的少女》（荷蘭語：Het meisje met de parel），是17世紀荷蘭畫家 Johannes Vermeer 的作品，畫作以少女戴著的珍珠耳環作為視角的焦點，少女回眸驚鴻一瞥，堪稱名畫經典。最近荷蘭有博物館研究員，以100億像素極高解晰度為這作品拍下紀錄，使人們能夠以每像素4.4微米的細節查看繪畫。

Johannes Vermeer《戴珍珠耳環的少女》（荷蘭語：Het meisje met de parel）。(圖片來源：https://www.micro-pano.com/pearl/index.html)

經過兩年的研究，海牙的莫里斯水博物館（The Hague’s Mauritshuis Museum）發布了一個包含100億像素的維米爾女孩戴珍珠耳環的全景圖。該專案由來自 Hirox Europe 的 Emilien Leonhardt 和 Vincent Sabatier 領導，照片以讓人難以置信的高解晰度創建圖像，使人們能夠以每像素4.4微米的細節查看繪畫，攝製成果為研究人員和藝術史學家提供繪畫特定區域的清晰圖像，有助推動評估藝術品表面狀況和其他未知的發現。

這次高解像紀錄專案是為了評估油漆的表面狀況，測量裂縫並查看各個關鍵區域的地形，同時評估過去的修復狀況。

團隊憑藉 Hirox 3D 數位顯微鏡，將畫作水準放置在桌上，顯微鏡從畫作上方的電動支架上掃描了整個表面。這樣就以35倍的放大倍率生成了200億像素的全景圖像。然後他們以140倍進行特寫拍攝，從而以3D方式掃描了這些細節，自動捕獲了9,100張照片並將它們縫合在一起，最終製作了他們所描述的第一個100億像素的全景圖（93,205 x 108,565 pixel），這相當於約10,118個百萬像素（megapixels）。

《戴珍珠耳環的少女》（Girl with a Pearl Earring）繪於大約1665年，現藏於海牙的莫瑞泰斯皇家美術館。這幅畫直到1995年才有了如今的名字。之前一直以「特羅妮」（Tronie），或「有頭巾的女孩」（Girl with Turban）為名。

有傳畫中所戴耳環並不是珍珠，而可能是當時很時尚的威尼斯玻璃，而天文學家 Vincent Icke 認為少女戴的是拋光錫，只有拋光錫才有如此閃耀的光澤。而畫中少女是何人至今仍是謎團，有人認為畫中人物則是畫家 Johannes Vermeer 年輕的妻子， 也有人認為她只是一個匿名模特，畫家雇她來畫一幅肖像畫而已。英國女作家 Tracy Chevalier 欣賞《戴珍珠耳環的少女》真跡後得到靈感，寫下同名小說，而這本小說亦被改編成同名電影。

整個繪畫全景圖可在二人組建立的網站上以全屏方式查看（https://www.micro-pano.com/pearl/index.html），其中包括10個單獨的關鍵區域，經過進一步分析，可以進一步放大觀賞。

新聞來源：petapixel

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