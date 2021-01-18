惜食藝術｜子彈穿蘋果　路邊啜西瓜　荒木經惟等大師級食物照相

荒木經惟作品，1991（https://moom.cat/l/QQew0E）

從維持生命所需的一餐，再到引人垂涎的珍饈，食物總能喚醒人的感官，並且觸動個人與大眾的生活日常。食物更可以是：政治的、宗教的、激勵人心的、商業化的、充滿創造性的、符碼化的、全球化與在地的；食物能夠如此地複雜難解，具備多重形態與意涵，卻又同時那麼唾手可得，乃至成為攝影史上最常見的題材之一。

文：moom bookshop ｜ 圖：《Feast for the Eyes: The Story of Food in Photography》（Susan Bright 編）

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聚焦於食物攝影及其近年在創作題材中提升的地位，此書《Feast for the Eyes: The Story of Food in Photography》還囊括了傳統美術攝影之外，食物在多種攝影領域裡的表現，商業攝影、科學攝影乃至新聞攝影都羅列在內。此書編者 Susan Bright 搭配著照片的引介與評論可說是一大功臣，以其智慧及創見呈現了食物作為攝影題材的豐富面向，並且爬梳了它在攝影史上從古至今的發展與流變。

書中包含橫跨各時代的攝影師：Roger Fenton、Nickolas Muray、Edward Weston、Irving Penn、Stephen Shore、Laura Letinsky、Wolfgang Tillmans、荒木經惟與 Martin Parr，這還只是豐富內容中的冰山一角。透過這些精心挑選的重點照片，Susan Bright 探索了食物攝影裡的要角與重大變遷，替食物攝影的入門添上了不可或缺的敲門磚。

現居於巴黎，策展人兼作家 Susan Bright 發行過多本攝影評論集，包括《Art Photography Now》、《Face of Fashion》與《How We Are: Photographing Britain》等書，其中更於英國泰特美術館共同策畫了《How We Are: Photographing Britain》的同名攝影展，是該館的首次大型英國攝影展覽。

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【自moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。圖片來源】

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