惜食藝術｜子彈穿蘋果　路邊啜西瓜　荒木經惟等大師級食物照相

從維持生命所需的一餐,再到引人垂涎的珍饈,食物總能喚醒人的感官,並且觸動個人與大眾的生活日常。食物更可以是:政治的、宗教的、激勵人心的、商業化的、充滿創造性的、符碼化的、全球化與在地的;食物能夠如此地複雜難解,具備多重形態與意涵,卻又同時那麼唾手可得,乃至成為攝影史上最常見的題材之一。

文:moom bookshop | 圖:《Feast for the Eyes: The Story of Food in Photography》(Susan Bright 編)

聚焦於食物攝影及其近年在創作題材中提升的地位,此書《Feast for the Eyes: The Story of Food in Photography》還囊括了傳統美術攝影之外,食物在多種攝影領域裡的表現,商業攝影、科學攝影乃至新聞攝影都羅列在內。此書編者 Susan Bright 搭配著照片的引介與評論可說是一大功臣,以其智慧及創見呈現了食物作為攝影題材的豐富面向,並且爬梳了它在攝影史上從古至今的發展與流變。

書中包含橫跨各時代的攝影師:Roger Fenton、Nickolas Muray、Edward Weston、Irving Penn、Stephen Shore、Laura Letinsky、Wolfgang Tillmans、荒木經惟與 Martin Parr,這還只是豐富內容中的冰山一角。透過這些精心挑選的重點照片,Susan Bright 探索了食物攝影裡的要角與重大變遷,替食物攝影的入門添上了不可或缺的敲門磚。

現居於巴黎,策展人兼作家 Susan Bright 發行過多本攝影評論集,包括《Art Photography Now》、《Face of Fashion》與《How We Are: Photographing Britain》等書,其中更於英國泰特美術館共同策畫了《How We Are: Photographing Britain》的同名攝影展,是該館的首次大型英國攝影展覽。

