《丁丁歷險記》記日本侵華故事封面　3000萬成交成史上最貴插圖

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-01-20 16:42

本月14日法國巴黎的 Artcurial 拍賣行中，一幅已逾80年歷史的兒童讀物，家傳戶曉的彩色漫畫插圖《丁丁歷險記》連佣以320萬歐元（約3000萬港元）賣出，締造了史上最貴漫畫插圖紀錄，並打破2014年另一幅《丁丁》漫畫插圖以250萬歐元（約2350萬港元）賣出的紀錄。

有八十年歷史的《丁丁歷險記》。（YouTube）

暢銷超過八十年的比利時國寶漫畫《丁丁歷險記》（法語：Les Aventures de Tintin et Milou），1929年由 Hergé（1907-1983）創作並刊載於《二十世紀日報》，至今全球銷售突破兩億冊。《丁丁》系列最初是以黑白漫畫《丁丁在蘇聯》（1930）為題連載，隔年正式以彩色漫畫出版。《丁丁》故事見證許多國際歷史時刻，當中包括對納粹德軍的批判、冷戰時西方對蘇聯的看法、八十年代交通工具的變化等，而故事內容更比人類正式登陸月球早十五年出現丁丁登月情節。漫畫直至1986年原作者逝世前一年停畫，共分成24個不同故事。

《丁丁歷險記》漫畫作者 Hergé（1907-1983）。（網上圖片）

是次打破紀錄的插圖，原訂用作第五個故事《藍蓮花》（Le Lotus Bleu）封面。《藍蓮花》這故事見證日本侵華的經歷，1936年7月7日「盧溝橋事變」爆發，中國抗日戰爭全面打響。Hergé 敏銳地抓住了整個事件本質，在《藍蓮花》故事中，丁丁在日本商人邀請下來到上海，卻意外發現日本以滿洲鐵路爆炸為由，輸入鴉片，企圖侵佔中國，故事讓丁丁成了日本自炸鐵路誣陷中國的目擊者，清晰地表明了作者的立場。

法國劇作家 Benoit Peeters 指出，雖然《丁丁歷險記》漫畫從描述冷戰時期國家武器競賽的〈丁丁在蘇聯〉揭開，但是直到第五冊《藍蓮花》才真正確立這套作品的核心價值。因為 Hergé 自此作起認識了華裔友人張充仁，在張的介紹下 Hergé 對中國的認識更深，深深明白中國為日本侵略所面臨的苦況，故自此在故事中對描寫的地方作更深刻研究，更細緻的描寫。而張充仁更成為漫畫角色之一，在故事裡溺水被丁丁救起，最後成為好友。

《丁丁歷險記》第五冊《藍蓮花》內容。（Facebook@Tintin - Le Lotus Bleu）

《丁丁》漫畫只有五幅插圖由 Hergé 本人親自上色，是次拍賣插圖乃其中之一。當年發行商認為四色印刷的封面成本太高，最終未能印刷這版本，此後，Hergé 繪了另一幅構圖更簡單的《藍蓮花》封面，背景只餘下黑色單色，左方的中文字亦棄掉。而本來的彩色插圖封面多年來由擔任《丁丁》編輯的家族收藏至今，今次乃是首登拍賣場。

《丁丁》雙頁插圖2014年以250萬歐元成交。（網上圖片）

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