全球最美護照設計排名　日本浮世繪竟落榜？挪威現代感設計奪冠

這次來帶各位看看國外知名網站《Seasia》評選出的「全球最美護照」，第一名的「挪威」可說是實至名歸，高科技感讓人想移民啊！再來是跌出榜外的「日本」被稱為最大遺珠之憾，日式復古風格的浮世繪內頁圖案讓人直呼最高雅！

護照設計各國大不同，按圖查看被網站《Seasia》評選的10名最美護照▼▼▼

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日本成最大遺珠

全世界最好用的「日本護照」竟意外摔出榜外，但卻被網友力推為「最大遺珠」，外觀使用象徵日本精神的黑、紅色為底色，內頁可說是精彩絕倫，使用江戶時代後期著名浮世繪畫家葛飾北齋的代表作品《富嶽三十六景》，就連著名的浮世繪代表作《神奈川沖浪裏》也收入其中，讓人直呼這不能收藏的收藏品也太美了吧！

紐西蘭護照宛如歷史課本

第十名的「芬蘭護照」以穩重的酒紅色搭配國徽與其他國家沒有太大的不同，但巧思就藏在護照裡，將聖誕老人的麋鹿放進了護照裡，快速翻動護照還能看到迷路在奔跑，不只展現了審美還與趣味做結合。第九名的「紐西蘭」護照則讓人誤以為是歷史課本，不只是世紀上最好用的護照之一，內頁更收藏著紐西蘭歷史故事，在翻閱的時候便能欣賞國家的珍貴奧妙。

肉眼看不出來的奧妙

最美護照「中國」榜上有名，與加拿大護照有一曲同工之妙，一般時候看起來沒以什麼太神祕的地方，經過紫外線燈一照驚奇並立馬頓現，美麗的萬里長城就藏在裡面，經過紫外線燈照射後更有迷幻感！第七名的「瑞士」光是外觀就與歐洲國家有很大的不同，沒有使用華麗的皇家國徽，而使用象徵和平、公正和光明的十字圖案，看起來簡單又不失大方。

印尼護照是大自然的百科全書

「愛爾蘭」的護照則放進了滿滿的音樂、舞蹈等元素，並結合極具代表性的愛爾蘭地表，「聖山」克羅派翠克、凱勒摩爾修道院以及克羅克公園都被搜藏在內。第五名的「印尼」則像是一本大自然百科全書一般精彩，細細品味你會找到世界上最大的蜥蜴「科莫多巨蜥」或是世紀上最大的花「大王花」，只可惜不能收藏啊！

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匈牙利把樂譜放進來

第四名的「加拿大」護照精彩到讓人驚艷，先是以歷史建築、名人做背景，看似與別的國家沒有太大的差異，但經過紫外線燈照射，彷彿開起來嘉年華，放起來絢爛煙火也太美了吧～「匈牙利」則大大展現國家對於音樂的迷戀與重視，將匈牙利國歌之一〈Szózat〉的樂譜就印在護照裡，讓人出國時也能來首國歌愛國一下。

挪威高科技感奪第一

第二名的「澳洲」打算讓國民出國旅遊時還是要好好注重內涵，把個是代表澳洲的動植物像是袋鼠、鴨嘴獸等，以鮮豔的色彩繪製於護照內，讓你候機時一點都不無聊！第一名的「挪威」讓人一點也不失望，以現代感的設計繪出峽灣、森林等挪威美景，翻內頁還能看到極光在眼前，高科技感獲得第一名的寶座當之無愧！

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