【西環碼頭】意籍攝影師影盡碼頭眾生相　記錄鬧市下的歡樂時刻

撰文： 可夫 最後更新日期： 2021-03-02 17:56

位於香港島石塘咀干諾道西與山道之交匯處以西海旁，打卡熱點西環公眾貨物裝卸區 （ 俗稱「西環碼頭」）被譽為「香港天空之鏡」，是不少市民看日落拍照留念的聖地，亦因是IG打卡聖地而有Instagram Pier之名。最近海事處宣布於本月1日起以防疫為由封閉西環碼頭，今後要出示有效安全卡或工作證才能進入碼頭。打卡勝地遭封，有網民傳言因有人玩出火所致，而網民亦紛紛重貼昔日在碼頭拍下的明媚時光，並以IG hashtag「#Instagrampier」緬懷一番。

Pierfrancesco Celada昨天發文回應指出「The instagrampier has closed, and I didn’t say goodbye。」 （@insta_pier/Instagram）

而其中於2016年開設的「insta_pier」IG帳戶，以拍攝西環碼頭遊人眾生相而聞名。帳戶主人意籍攝影師 Pierfrancesco Celada昨天發文回應指出「The instagrampier has closed, and I didn’t say goodbye。」 （Instagram Pier已關閉，但我不會說再見。）

攝影師Pierfrancesco Celada，背景為西區公眾貨物裝卸區的搭棚竹。（蘇煒然 攝）

西環碼頭相片曾奪國際獎項

2014年移居香港的意大利攝影師Pierfrancesco Celada早期居於堅尼地城，起初在家附近閒逛時來到西環碼頭，發現這個地方有各式各樣的人來做不同的事：有人拍照，有人遛狗釣魚，有人做運動，有一家大細來遊玩，有情侶拍拖......人群的種種百態引起他的注意，每天來碼頭拍攝記錄所見。

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後來他移居南丫島，雖然減少了往西環碼頭，但仍然定期來到此地拍照，並於2016年開設IG帳戶「insta_pier」，圖文記錄一個個來到西環碼頭的市民。帳戶內大約 9 成相片是 Pierfrancesco 自己作品，其中不少是他挑選出來打算將來用於出書或展覽，2017年他更憑「IG碼頭」攝影系列獲得「Happiness Onthemove Award 2017」獎項。

政府早年提出「西區海濱概念性總體規劃」，計劃將碼頭區改建成特色市集及海上噴泉公園而引起市民極大反對。對於今次海事處以疫情為由，欠缺諮詢而緊急關閉碼頭，雖然有不少市民不滿處方做法，但綜合不少網民釋出信息和 Instagram 「#西環碼頭關注組」指出，因自疫情爆發以來有更多人流出入西環碼頭，當中不少人不自律製造大量垃圾、破壞碼頭財物、在工人運貨期間踩電動滑板車左穿右插，更有人在碼頭醉酒鬧事，甚至有人嚴重傷害停泊貨船船主在船上生活的寵物，「玩爛場」而逼得管理當局要急急全面封閉碼頭。

不少網民對此感到惋惜，並紛紛抨擊這些不負責任的缺德行為，拖累所有人失去這個打卡休憩、欣賞日落美景的便民聖地，並留言希望疫情過後碼頭可以重開。

攝影師簡介 Pierfrancesco Celada 為意大利籍的獨立攝影師，完成生物力學博士學位後，現專注長時間的攝影計劃，記錄現代化大城市的人文生活。曾奪得 Happiness Onthemove Award (2017)、European Photo Exhibition Award (2015)、Photolux Leica Award (2014)、Ideastap and Magnum Photos photographic award (2010)。2011 年於倫敦馬格蘭攝影通訊社進行實習，作品於《新聞週刊》、《時代雜誌》Lightbox、《i-D雜誌》、《Amica》、《D-Repubblica》、《Leap》等雜誌刊登。

世界上有不少建於孤島上的著名建築，我們一齊看看這五個著名歐洲孤島建築。】