群聚拍攝飛鵝山情侶車內聊天失敗告終　日本攝影師早有成功示範

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-02-01 00:25

圖片來源：https://moom.cat/l/vKyDS0

編按：日前，黃大仙飛鵝山發生野外人體奧妙探索，二人在停泊山路的汽車內「聊天」，碰巧有12人路過並往車內拍攝，事主報警，成為今日要聞之一。早在半個世紀前，日本已有公園獵奇拍攝行為，並且將拍攝所得的愛情動作輯錄成書。今天這些書中的主角相信已過收成期，在公園產生的小生命現在大概已經四張幾。本版轉載台灣 moom bookshop 為日本攝影家吉行耕平撰寫的書介，看看公與私之間嚴肅的攝影課題，並探討五十年不變跨地域跨時空的公園愛情動作照片，帶來甚麼啟示。

吉行耕平作品——

日本攝影家吉行耕平，以 1970 年代在夜裡拍攝偷窺者窺視公園做愛情侶的攝影集《ドキュメント・公園（檔案・公園）》而為人所知；2020 年適逢此系列作品發表的四十週年，紐約 Yossi Milo 藝廊和 Radius Books 正式宣布全新企劃和包裝的攝影集《The Park》。

文：moom bookshop ｜ 圖：吉行耕平《ドキュメント・公園》

七〇年代初的東京，吉行帶著他的 Canon 7、紅外線底片和加裝濾色片的閃光燈，在新宿、代代木公園、青山公園等地，拍下窺視他人做愛的窺淫癖者。他記錄下這些夜間出沒的人士，偷偷摸摸地在「公園」這樣的場所中進行私密行為，以及蟄伏在草叢中鬼祟窺視的人們；攝影師甚至直擊某些窺淫癖者介入和參與正在進行私密行為的情侶。

吉行耕平粗糙的、快拍般的照片，拍下了公園中異性戀和同性戀的性交過程，不僅僅揭示了日本社會深層的、不可公開的人性和慾望如何在黑暗深處搬演，更在攝者、窺視者、被攝者的角色中，梳整觀看的層次和界線，以及「公」與「私」在七〇年代的日本社會中被置放的脈絡。

日本攝影師吉行耕平，生於 1946 年。2007 年，吉行耕平遠赴紐約 Yossi Milo 藝廊舉行首次海外個展，作品方始為更多人所知，並先後於美國和歐洲舉行展覽。

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如同街拍大師 Martin Parr 在《The Photobook: A History Volume II》中所提及，《The Park》是一冊優秀的社會紀實檔案，完美捕捉了在東京這樣的大城市中，人性的悲哀、孤寂和欲望，是如何伴隨「性」而降臨。⠀

吉行耕平作品——

《The Park》為 2019 年全新編輯和設計的版本，除了收錄當年《ドキュメント・公園（檔案・公園）》中的經典作品外，亦收錄了八幅未曾曝光的照片，以及早已絕版的 1980 年代雜誌紀錄。吉行的公園系列作品被視為日本戰後攝影的代表之一，顯示了當時社會狀態的閾限，跌入戰敗的、失落的六〇年代和即將崛起的八〇年代之間。吉行用鏡頭逮住了這些被釋放的心靈，曝光了那些曾被限制和束縛的靈魂。

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【自moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。圖片來源】

吉行耕平《ドキュメント・公園（檔案・公園）》

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