村上春樹新作《棄貓》　追憶與父親的點滴與歷史

「我那時二十八歲，結婚以來六年的歲月已經流逝。六年裡我埋葬了三隻貓，燒掉了幾個希望，把若干痛苦捲在厚毛衣裡埋進土裡。一切都在這無從掌握的大都市裡進行。」 村上春樹《開往中國的慢船》

村上的最新作品是怎樣的書？不是長篇鉅著或短篇小說集，不是關於跑步或成為小說家的自述，不是旅行札記——而是一部附有插圖的小書，帶有回憶性質的。書名是《棄貓 關於父親，我想說的事》（猫を棄てる 父親について語るとき），中文版今天面世，同樣是賴明珠翻譯。

一如我們熟知的文學家與哲學家，村上春樹除了愛爵士樂與威士忌，亦是愛貓之人：「想來這十五年間，家裡一隻貓也沒有的時期只有兩個來月。」貓在村上春樹作品中不算無處不在，但細心的讀者總會找到貓的足跡。篇首《開往中國的慢船》那句頗有名的「葬了三隻貓」句子，多年來不斷被讀者引用；1996年的散文集《尋找漩渦貓的方法》（有名的「小確幸」一詞即出自此書），就以貓為題；《海邊的卡夫卡》中的中田竟懂得貓語，而在星野面前出現，似是無所不知、會說話的黑貓，是故事中的關鍵角色。

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就如書題，《棄貓》寫的不只是貓，亦主要寫他與父親，寫他與父親的對話，亦寫從父親到他自己的時代。村上說：「歷史並不是過去的事情。那會在意識的內側，或無意識的內側，化為有溫度有生命的血液，不容分說地流向下一個世代。」他跟父親的往事並不單是個人、私密的經驗，亦是他倆對於歷史與世界的詮釋，並成為了村上的生命與文學。

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《棄貓》的封面以淡色畫著一個手持書本半遮臉、曲膝坐在紙箱內的男孩，猶如被棄之貓；岸邊景緻與散落畫面的鳥，給人一種安靜感。《棄貓》的插畫，是由村上指定的台灣年輕插畫家高妍繪製，對此村上曾說：「插畫家高妍的畫風令我感動，於是決定全部交給她處理。她的畫作有一種令我懷念的不可思議的感覺。」

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