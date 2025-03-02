《紅豆》充滿情懷和人情味　以紅豆沙記錄消失中九龍城｜何故專欄

《紅豆》充滿情懷和人情味，借一碗平凡中見不平凡的紅豆沙，記錄消失中的九龍城，重新演繹「香港精神」的溫情電影。



鄧麗欣於《紅豆》戲中中女承父業一同經營糖水舖。（《紅豆》電影劇照）

《紅豆》由新晉導演鄒穎執導，駱競茵和曹國堅編劇，朱嘉懿、禤嘉珍和林炳坤監製，任達華、鄧麗欣、魏浚笙、龔慈恩、朱鑑然、方平、盧慧敏、馮素波主演，本片獲2024年第九屆倫敦東亞電影節（London East Asia Film Festival，LEAFF）邀請作為閉幕電影，更勇奪同年第二十屆中美電影節的「金天使獎」。

鄧麗欣於《紅豆》戲中中女承父業一同經營糖水舖。（《紅豆》電影劇照）

《紅豆》以傳承為主題，以九龍城為舞台，故事講述張興（任達華 飾）和秀蓮（龔慈恩 飾）夫婦於三十年前白手興家，經營糖水店「張興記」，以紅豆沙遠近馳名，養大了一對仔女。長女承業（鄧麗欣 飾）因為嚮往飛翔而當了空姐，幼子繼昌（魏浚笙 飾）是個無憂無慮的大學生，然而，秀蓮突然中風成為植物人，家庭和店舖都陷入混亂。倔強的承業不忍父親操勞，辭職回「張興記」幫手，大男人的張興卻不領情，弟弟亦選擇逃避，承業慶幸得到男友宇翔（朱鑑然 飾）的支持。無奈九龍城重建在即，地產商收樓迫使「張興記」面臨結業，宇翔亦突然向承業求婚，希望與她移居加拿大。在時代洪流下，「張興記」和承業，將會何去何從？

任達華於《紅豆》中飾演糖水鋪老闆。（《紅豆》電影劇照）

《紅豆》以一個典型的潮州家庭，在妻子/母親突然缺席下，探討兩代的親情和矛盾，令人共鳴。張興的「重男輕女」，其實是「愛在心裡難開口」，他不允許承業入廚房，看似是非常苛刻，原來是對承業的悉心呵護，如果可以讓觀眾早點知道張興的苦衷，這個刻板的角色將會更可愛。與此同時，如果可以讓觀眾看見更多承業當空姐時的精彩生活，大家更明白她放棄夢想是極大的犧牲，父女的衝突亦將會更有火花。

任達華於《紅豆》中飾演糖水鋪老闆。（《紅豆》電影劇照）

《紅豆》除了焦點所在的任達華和鄧麗欣有出色表現，龔慈恩演活了賢妻良母，是本片的關鍵角色，朱鑑然的完美男友也令人留下深刻印象，真的令承業難以取捨。《紅豆》歌頒傳統女性為了家庭的默默付出，以及母愛的偉大，而在「堅持」和「放下」之間作出選擇同時，更重要是提醒我們把握機會和家人說出真心話，千萬不要「愛得太遲」。

《紅豆》由任達華、鄧麗欣、魏浚笙及龔慈恩主演。（《紅豆》電影劇照）

《紅豆》呼應近年香港不少食店的結業潮，有種見證大時代的無奈。「張興記」就像大部分家族經營的小店，創業難，守業更難，除非是自置物業，否則在業主加租下，實在難以堅持下去，然而，即使沒有租金的壓力，如果下一代有更好的發展，父母也未必希望子女繼承，因為從事飲食業非常辛苦，長時間工作下，利潤其實不高，製作令人回味的美食並不容易，除了必須嚴選食材，更需要親力親為，配以多年經驗累積的獨門秘方，就像故事裡「張興記」的紅豆沙，每一碗都是張興和秀蓮的心血結晶，如果從商業角度出發，並不乎合成本效益，但正是這樣用心烹煮，才可以煮出好滋味，重點是難以用金錢衡量的人情味。

《紅豆》電影海報

《紅豆》借張興記的危機與再生，以及香港味道的傳承，重新闡述久違了的「香港精神」，鼓勵香港人逆境自強，重點是毋忘初衷，同心協力，守護屬於我們的傳統文化。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多電影評論文章，可參看作者Facebook