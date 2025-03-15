畢加索展追加活動！免費看畢加索動物作品、沙畫格爾尼卡、紀錄片

【畢加索/展覽/藝術三月】大家期待已久的畢加索特展「畢加索──與亞洲對話」今天（15日）正式對外開放，此次展覽從巴黎國立畢加索藝術館借來逾60件畢加索不同時期傑作，並結合逾130件亞洲藝術家作品，是十多年來在香港舉辦最大型畢加索展覽，也是今年藝術月重頭戲之一。



除了特展之外，周邊還有其他與畢加索相關展覽和放映活動。我們特別整理三個相關行程，建議在安排特展參觀時，將這些活動也納入計劃中！

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《畢加索的動物王國》展售會

畢加索和貓頭鷹（圖片來源:© Michel Sima. All rights reserved 2025 / Bridgeman Images / © 2025 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York）

地點：富藝斯亞洲區總部，香港九龍西九文化區柯士甸道西8號 西九文化區管理局大樓GF

日期：即日至20205年4月15日



首先推薦的是《畢加索的動物王國》展售會，地點位於M+博物館旁富藝斯亞洲總部。展售會涵蓋了畢加索繪畫、紙本、雕塑、陶瓷和限量版畫等多種媒介作品，適合在特展前後參觀。

畢加索一生對動物主題充滿熱愛，動物不僅是他描繪對象，也是其作品中反覆出現象徵和隱喻。在這個展售會中，你可以看到畢加索筆下貓頭鷹、鴨子、鴿子、猴子、狗和山羊構成狂野動物世界。

展售會一大亮點是陶瓷作品《鴨子花瓶》，這件作品巧妙地將動物與人類形象融合。畢加索的陶瓷創作在20世紀40年代末和50年代達到高峰，當時他在法國瓦洛里（Vallauris）馬杜拉陶藝工作室進行創作，作品多以動物圖案為主。這件花瓶形狀讓人聯想到鴨子，但卻結合了女性臉部和手形象，靈感來自畢加索當時伴侶弗朗索瓦絲·吉洛（Françoise Gilot）。作品背面有六個孔洞，暗示其可用作花瓶，展現出畢加索極簡鉛筆與顏料線條風格，栩栩如生。

巴勃羅·畢加索《騎馬的裸少年》,1906 年作（Phillips）

此外，展售會還展出了畢加索1906年創作油畫《騎馬的裸少年》，這是他玫瑰時期罕見作品。該時期作品以暖色調橙色和粉色為主，充滿溫情與柔美。這幅作品被認為是與其未完成大型畫作《馬匹浴河》相關僅有兩幅油畫之一。

巴勃羅·畢加索《泉水、女子與狗》,1921 年作（Phillips）

鉛筆畫作《泉水、女子與狗》則反映畢加索在第一次世界大戰後對古典主義的回歸。這幅作品曾被紐約現代藝術博物館（MoMA）收藏，畫面中女子為小狗倒水，簡潔線條賦予了畫面雕塑般質感。另一幅作品《女人與猴子》則展示人與動物之間溫情互動，展現出畢加索精湛筆墨和顏料運用技巧。

李明維：如沙的格爾尼卡

「李明維:如沙的格爾尼卡」展覽現場,2025年（© 李明維/M+）

地點：M+展演空間

日期：即日至 2025 年 7 月 13 日



進入M+博物館後，你還可以參觀與畢加索相關免費展覽《如沙的格爾尼卡》。《格爾尼卡》（Guernica）是畢加索最經典反戰作品之一，創作於1937年西班牙內戰期間，當時德國和意大利空軍對格爾尼卡城進行地毯式轟炸，畢加索深受震撼，創作了這幅立體派傑作。

李明維與《如沙的格爾尼卡》，2025年（© 李明維/M+）

美籍台裔藝術家李明維以此作品為靈感，利用沙粒以巨大尺寸重現《格爾尼卡》，並探索如何以不同視角審視歷史中暴力與犧牲。在世界各地原住民文化和宗教傳統中，沙畫往往象徵著無常與變化。李明維通過這種轉瞬即逝媒介重現《格爾尼卡》中殘暴場景，希望讓觀眾重新思考混亂的本質。

「李明維:如沙的格爾尼卡」展覽現場,2025年（© 李明維/M+）

展覽期間，作品頂部將保持未完成狀態。在展覽接近尾聲時，李明維將於2025年6月28日（星期六）舉行一場現場表演，與其他表演者共同完成作品最後部分，並邀請觀眾步入沙畫之中，模糊原本圖像。隨後，表演者將以即興動作輕掃沙粒，創作出全新抽象構圖，營造出創造與毀滅之間的循環。

M+紀錄片放映《畢加索──偶像的誕生》

地點：M+戲院



如果你在看完展覽後仍意猶未盡，可以前往M+戲院觀看與畢加索相關紀錄片，從畢加索好友視角探討這位藝術大師創作生活。

其中一部經典紀錄片是《畢加索之謎》（1956），由法國導演亨利·喬治·克魯佐與畢加索合作拍攝。導演將攝影機隱藏在半透明表面後，近距離捕捉畢加索創作二十幅黑白水墨畫、拼貼畫和油畫過程，宛如觀看大師繪畫直播。紀錄片穿插了導演與畢加索之間的閒談，讓觀眾一窺其創作時的心理狀態。該片在1956年康城影展首映後，榮獲評審團特別獎。

《曼雷與畢加索：蔚藍海岸假期》

另一部放映的紀錄片是《曼雷與畢加索：蔚藍海岸假期》。曼·雷（Man Ray）是美國超現實主義藝術家，以「物影攝影」（photogram）聞名。這部紀錄片攝於第二次世界大戰爆發前兩年，記錄了畢加索與其超現實主義藝術家好友們在法國南部安提伯角的假期時光，帶出藝術家之間深厚情誼。後來，法蘭索瓦·李維·昆斯利用曼雷影片，結合李米勒和多拉·瑪爾照片，將這些珍貴檔案轉化為一部長片，並於2021年上映。

緊接著《曼雷與畢加索：蔚藍海岸假期》，還將放映短片《格爾尼卡》，該片結合歷史畫面、新聞剪報以及畢加索1904至1937年間作品，傳遞出歷史事件所帶來創傷。