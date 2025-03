畢加索展追加活動！免費看畢加索動物作品、沙畫格爾尼卡、紀錄片

【畢加索/展覽/藝術三月】大家期待已久的畢加索特展「畢加索──與亞洲對話」今天(15日)正式對外開放,此次展覽從巴黎國立畢加索藝術館借來逾60件畢加索不同時期傑作,並結合逾130件亞洲藝術家作品,是十多年來在香港舉辦最大型畢加索展覽,也是今年藝術月重頭戲之一。



除了特展之外,周邊還有其他與畢加索相關展覽和放映活動。我們特別整理三個相關行程,建議在安排特展參觀時,將這些活動也納入計劃中!

【延伸閱讀:M+畢加索展60+大師珍品 必看畫作、背景脈絡一文看懂|藝術三月】

畢加索和貓頭鷹(圖片來源:© Michel Sima. All rights reserved 2025 / Bridgeman Images / © 2025 Estate of Pablo Picasso / Artists Rights Society (ARS), New York)