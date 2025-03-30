他住內蒙10年參透狼性寫小說　7成內容為真實事件　望拍成電視劇

2024年1月，有攝影愛好者在內蒙古錫林郭勒盟烏拉蓋管理區的野狼谷景區，拍攝到一隻通體雪白的狼在雪地中覓食的畫面。這一視頻在網上發布後引發了網友和媒體的熱議和關注，單日點擊量破450萬。



如今，內地4A級景區烏拉蓋馬鬃山野狼谷已經成為了人們去內蒙古旅遊，體驗草原生活、觀賞草原狼、了解狼文化的首選，單日最高接待遊客數量超過2000人次，年營業額達到千萬人民幣級別。

原電影《狼圖騰》美術指導花10年撰小說《狼別離》，描繪養狼人與狼群的故事（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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而這背後，藏着一個90後男孩長達十年的養狼、馴狼故事。電影《狼圖騰》美術指導，北京電影學院教授、博士生導師全榮哲於十年前認識了他，並持續關注着他「與狼共舞」的人生。

去年，全榮哲將十年積累的素材整編、潤色，發表長篇小說《狼別離》，通過現實主義手法，用最樸實、最直接和最直觀的語言呈現了主人公安達（書中化名）十年養狼、馴狼過程中的點點滴滴，描繪出他別具一格的心路歷程，給讀者帶來思考與啟迪。

《狼別離》小說（影視獨舌提供）

近日，我們與全榮哲老師就本書的創作感悟和影視化前景深入地聊了聊。作為一個被安達養狼、馴狼經歷深深感動到的讀者，小編非常希望能看到這個故事和其中所透射的狼性，以影像化的形態再現。如果《狼別離》改編成電視劇，小編一定追！

有這種人嗎？

2015年，根據姜戎同名小說改編的電影《狼圖騰》上映，取得了7億人民幣（折合約7.5億港元）的票房。片中有很多用真狼實拍的畫面，給觀眾帶來了不小的震撼。但很少有人知道，片中的這些真狼「演員」，殺青後便隨着加拿大馴狼師一起「移民」到了大洋彼岸。

烏拉蓋雖然有着「《狼圖騰》拍攝地」的名號，但實際上並沒有狼。參與過電影拍攝的本地人劉萬里（書中化名）便萌生了養狼、馴狼，未來也能帶着狼拍攝影視劇、推廣狼文化的想法。在他的資助下，安達以養狼人、馴狼師的身份開啟了新人生。

「有這種人嗎？」是圖書編輯向全榮哲拋出的第一個問題。的確，作為一個90後，安達在20歲出頭，剛剛步入社會的時候，就一頭紮在了最偏遠荒蕪的地方，整日整夜地與狼為伴長達十年。這種孤獨感，想想就可怕。

全榮哲也曾疑惑，究竟是什麼動力和動機，讓安達如此執着地去做這件事。因此，當他得知劉萬里和安達在養狼後，一方面利用自己的圈內資源為他們介紹和對接一些影視劇的拍攝，另一方面持續關注着狼園的發展，並通過各種形式的交流機會，觀察他們在養狼過程中的變化。

為了能夠更準確地了解到一些細節，全榮哲建議安達寫養狼日記。安達不僅把養狼、馴狼中的大事小事都記錄下來，還記下了自己內心的各種感受與感悟。

「從日記中，我不僅了解到狼出生後眼睛顏色的變化等細節，還感受到他內心的變化。日記提供了珍貴的『第一現場』。《狼別離》中70%的內容都有真實的素材。現實主義的作品就要強調真實性。使用安達的第一人稱去寫，就是為了能原汁原味地把這些東西呈現出來。」



即時追蹤並耐心梳理了十年來的真實素材後，全榮哲為小說《狼別離》拎出了三條故事線：

第一條是安達和他的大爺劉萬里克服困難，從無到有、從小到大地推動狼園發展

第二條是安達與他養的第一隻狼——圖特木的「狼王之路」

第三條是安達與溪溪（書中化名）在攜手養狼、馴狼中漸漸形成的情感互助



每一條線裏，都有很多超出人們預料的事件和情感，充分詮釋了那句話：「現實比戲劇更精彩。」

誰是狼王？

雖然《狼別離》的故事線是基於人類主人公鋪設的，但是狼角色在書中的佔比非常大，不僅有着各自的故事，還有着豐富多彩的性格塑造。

自千辛萬苦地獲得第一隻小狼後，劉萬里和安達的狼園在各種機緣下逐漸壯大，最後的規模達到了近百隻。這些狼從出生年份上可以劃分為好幾代，每一代都有性格突出的佼佼者，成為全榮哲重點描寫的對象。

除了着墨最多的圖特木之外，喬奴、卡爾、諾敏、金剛、小圖騰、白狼、陀陀、三條腿等都是令人印象深刻的狼角色。

「安達為什麼能把狼馴好，能讓狼相信他，能帶着它們去參加影視劇的拍攝，是因為他能跟狼住在一起，在狼窩裏住。那些狼小的時候甚至在他身上撒過尿。在養狼、馴狼的過程中，有很多細節是不為人知的，充滿神秘，很有意思。這種人與動物之間微距離的互動，很打動我。」



狼不同於人，因此狼角色的故事發展，以及它們行為背後藏着的心理活動，往往是人類無法憑藉經驗去準確判斷的。書中狼群裏發生的很多事情，比如母狼喬奴在狼王候選者之間的搖擺、金剛的死因、三條腿與野狼之間的關係，都存在着說不清道不明的色彩。即便是安達也只能去猜測，而永遠無法得知真相。

圖特木失而復得的段落，更是看得人揪心。在眾人尋找圖特木的過程中，人性的醜惡與善良總是撲面而來。在得知圖特木丟失期間的經歷後，狼為了追求尊嚴而展現出的狼性，讓人感到震撼。

狼性，不是一隻狼就能全然體現的。當狼園裏的狼越來越多，形形色色的表現都來了。它們各異的性格與行為特徵，組建出完整、宏大的群像，而其共同的性格和行為特徵，便是真正意義上的狼性。

「安達在養狼、馴狼的十年間，接觸了上百隻不同的狼。最後讀者會和安達一樣領悟到，真正的狼王既不是最兇悍的金剛，也不是資歷最老的圖特木，更不是活到最後的卡爾，而是安達自己，是從狼身上逐漸學到狼性的安達自己。」



下一站：影視化

現實中有些人一遇到挫折就考慮「躺平」。在全榮哲看來，這就是安達在書中開篇時的狀態。由於在選拔賽中敗北，安達離開了原本的運動員事業道路。劉萬里此時找到他商量養狼、馴狼的事，相當於給出一個選擇：當羊，還是當狼。

面對失敗、挫折、挑戰，選擇躺平就是當羊，選擇奮鬥就是當狼。

當你讀過這本書後，我希望你會說：『我要當狼，我要挑戰，我要重新建立我自己，我要救贖。』 全榮哲

全榮哲曾憑藉《衝出亞馬遜》和《狼圖騰》兩次斬獲中國電影金雞獎最佳美術獎。當遇到有感覺的故事、角色、場景時，他的腦中自然而然就會浮現出影像化的效果。然而面對安達的故事，他理性地選擇了小說。

「這是我第一次寫小說。我用了很多的主觀控制力，說服繪畫思維為文學思維讓路，即便是描繪性文字也要為敘事和人物服務。我雖然是一名美術指導，但跟文學打交道特別多。一方面是我平時喜歡閲讀，另一個是在工作中經常和導演、編劇、原著作者等人從文學的角度去分析電影。可以說，多年的電影創作實踐也是我文學底藴的重要組成部分。」



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聊到《狼別離》未來的影視化前景，全榮哲最期望的是整本改編為長劇集。正文564頁，超過40萬字，書中時代背景跨越十年，人類角色和狼角色總計數十個，這體量的確可以撐得起一部電視劇。

相較於一般的小說而言，《狼別離》故事裏的社會因果關係非常嚴謹，畢竟都是真實發生的事。因此，讀到最後有一種強烈的宿命感。即便全榮哲沒有用文字去點題，讀者也能感悟良多。人與動物、人與自然、人與社會之間的相處之道，都被一件件具體的事生動地詮釋着。

而視覺上的特色更是不必多言，書中很多場景對常年過着都市生活的人而言，都是撒開了想都想不到的。況且這十年來留下的不僅有日記這樣的文字資料，還有很多視頻資料可供參考。小說發表後，全榮哲便開始着手整理、剪輯這些視頻資料，未來會推出紀錄片。

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對於養過寵物，尤其是養過狗的人，書中很多場景和情感都能無障礙地共情。2024年的數據顯示，中國城鎮寵物數量為12411萬隻，其中寵物犬數量為5258萬隻。這些養寵家庭都是《狼別離》的潛在受眾。另一批受眾，則是對狼文化感興趣，渴望通過鍛鍊自己或團隊的狼性獲得成長，應對更艱難挑戰的人。

狼演員更是不用犯愁，安達的原型至今仍在堅持馴狼。據全榮哲介紹，只要給足他時間專門訓練，這些狼也能夠像《狼圖騰》裏的狼演員一樣，完成各種高難度動作。

書中劉萬里和安達無論遇到多大的困難都沒有放棄養狼、馴狼，就是因為他們從一而終都有一份情懷——用咱們自己的狼拍一部反映狼文化的影視作品。

書中結尾，他們尚未完成這個夢想。若《狼別離》能實現影視化改編，那將是小說最美的續篇。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】