狗狗和狼不只靠嗅覺　新研究揭示牠們還能靠這感官找食物：記得的

科學總是充滿驚喜!大家常認為狗狗和狼是依靠牠們敏銳的嗅覺來尋找食物,但最新研究卻揭示了另一個有趣的事實:這些動物在找尋食物時,不僅僅依賴嗅覺,還會用到視覺記憶。是的,牠們會記得你把食物藏在哪裡!



在這項發表於《PLOS ONE》開放存取期刊的新研究中,研究人員從維也納獸醫醫學大學的一個團隊選擇了九隻灰狼(timber wolves)和八隻混種狗(mongrel or mutt)作為研究對象,這些動物目前居住在奧地利恩斯特布倫的狼科學中心。

在研究中,科學家們測試了這些動物在觀察到人類藏食物和未觀察到人類藏食物的情況下,找到四、六或八個食物藏匿點的能力。結果發現,無論是狗狗還是狼,如果牠們看到了食物被藏起來,牠們都能更快地找到前五個食物藏匿點,而且走的距離更短。

而這並不只是說明了視覺記憶在尋找食物中的重要性,研究還揭示了狼在找到食物方面的表現比狗狗更出色,無論牠們是否看到食物被藏起來。研究人員認為,這種性能上的差異可能不是由於狼和狗之間在觀察空間記憶能力上的差異,而是由於其他特質的差異,比如持久性和尋找食物的動機。

這項研究也為我們提供了一個更廣泛的視角來理解「社會學習」的重要性。社會學習是一種通過觀察或與其他個體互動來學習的過程,這不僅僅是人類的特質。從黑猩猩到章魚,再到老鼠,許多動物種都通過這種方式來傳遞信息。而現在,我們知道了狗狗和狼也具有稱為「觀察空間記憶」的社會學習形式的能力。

這一發現打開了一扇窗戶,讓我們更加了解這些驚人的動物及其與人類的相似之處和區別。正如研究作者所寫的:「雖然馴化可能影響了狗的願意適應人類,但目前研究的結果協同之前的發現,說明狗和狼之間的認知能力並沒有太大的區別。」

在探索這種迷人的動物王國時,我們可以發現,無論是狗狗還是狼,牠們都擁有令人驚嘆的能力和智慧,這讓我們對這個世界的奇蹟有了更加豐富的認識。

