Art Basel 2025｜經典大師X當代新銳！10大必看展間解鎖最強路線

【藝術三月/Art Basel】藝術月最重磅活動Art Base將於明日（28日）正式對公眾開放。今年展會以「跨域共生」為主題，匯聚來自42個國家與地區的240間藝廊，其中23間為首次參展。面對如目不暇給展場，如何迅速鎖定焦點？我們精選十大必看展間，涵蓋經典大師、當紅新銳及本地視角，全面導航助你鎖定展會精華。



Art Basel 2025將於28日正式對公眾開放（Art Basel）

經典大師作品

1. Richard Nagy畫廊｜克林姆鉛筆素描

Gustav Klimt《Portrait of a Woman》（Richard Nagy IG）

位置：3E20



提到奧地利國寶級藝術家克林姆（Gustav Klimt），大多數人會立刻聯想到金箔油畫《吻》，但其實他創作過大量鉛筆素描。不同於其元素豐富油畫作品，這些素描以簡潔流暢線條，捕捉女性柔美與瞬間神態，展現出克林姆對結構與動態的精準掌握。

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倫敦Richard Nagy畫廊此次帶來超過三十幅博物館級鉛筆畫作，涵蓋他從早期歷史主義時期到黃金時期，再到晚期更具實驗性情色創作，勾勒出克林姆多樣化藝術生涯。這是香港觀眾難得一見的大師真跡，絕對值得駐足欣賞。

2. HdM畫廊｜常玉「Parisiennes」系列

常玉作品（HdM畫廊官網）

位置：3E20



常玉被譽為「東方馬蒂斯」，以精簡線條與中西融合美學風格聞名。本次HdM畫廊帶來「Parisiennes」系列，聚焦常玉在20世紀二十年代的創作，這些作品是首次在香港，乃至亞洲亮相，堪稱藝術愛好者必看展覽。

常玉採用極具個人特色單線技法，用簡約線條勾勒女性之美，並透過構圖留白與密度對比，展現時代變革中女性形象轉換，不僅體現了常玉對西方現代主義吸收，也融入了東方美學細膩韻味。

3. 方由美術｜Fernando Botero個展

Fernando Botero《The Saint》（Ora-Ora）

位置：1B33



哥倫比亞藝術家Fernando Botero作品以圓潤飽滿形象與鮮豔色彩而聞名，畫中誇張筆觸充滿拉丁美洲的情感與文化氣息。其作品往往帶有對政治與社會深層洞察，讓人不禁思索畫作背後隱喻。

本次展出的《The Saint》是一幅典型Botero作品，畫中人物以誇張身體比例呈現，為色彩帶來更多實驗空間。他選用明亮黃色與鮮紅地毯形成對比，營造強烈視覺碰撞。同時，畫中細緻描繪耳環、腰帶等細節，暗喻拉丁美洲高階層浮誇與自負，畫面充滿諷刺意味。

4. Thaddaeus Ropac｜亞歷克斯·卡茨《海邊的艾達》

Alex Katz《海邊的艾達》（Thaddaeus Ropac）

位置：1C14



亞歷克斯·卡茨（Alex Katz）是20世紀下半葉最具影響力的美國藝術家之一，他以簡潔線條與鮮明色彩創作肖像及風景畫，融合抽象與寫實特質。其作品常捕捉瞬間人物神態與都市生活氛圍，其中以妻子艾達為主角肖像系列尤為著名。

奧地利畫廊Thaddaeus Ropac本次帶來的《海邊的艾達》（1999）描繪了艾達在緬因州海岸經典場景：畫中人物置身於沙灘、大海與天空之間，整幅畫面宛如電影廣角鏡頭特寫，帶有濃厚的視覺敘事感。卡茨將電影手法融入繪畫，讓畫面更具戲劇性。

當紅新銳藝術家

5. 卓納畫廊｜Michael Borremans《Bob》

Michael Borremans《Bob》（David Zwirner）

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說完大師作品，不如將焦點放到近年當紅藝術家，而今年展前話題度最高作品之一便是由卓納畫廊帶來的Michael Borremans巨型作品《Bob》。這位比利時畫作去年在上海Prada榮宅舉行中國首展《允諾》後備受關注，其作品巧妙糅合古典繪畫質感與當代社會議題。

《Bob》來自藝術家《Merry Missles》系列，畫中人物以四分之三側臉示人，身穿閃亮羽絨服，姿態與服飾卻讓人聯想到中世紀宗教人物的袍子，形成強烈歷史張力。他擅長以靜謐場景營造時空錯置氛圍，並透過人物細節展現對傳統肖像之顛覆。

6. Modern Art｜Joseph Yaeger《Secrets are only head starts》

Joseph Yaeger《Secrets are only head starts》（Modern Art）

位置：1D14



近年另一明星畫家則是來自美國的Joseph Yaeger，他從去年起由倫敦畫廊Modern Art代理作品，作品曾在拍賣中破二百萬港元成交。他以局部放大與模糊處理的風格見長，作品帶有濃厚情感張力。

本次展出的新作《Secrets are only head starts》延續他對場景之獨特詮釋，觀者只能看到部分畫面，營造出似真非真曖昧氛圍。畫布底層鋪滿石膏，水彩顏料在不平材質上流動，增添畫面肌理感。藝術家創作時不依賴草稿，創作全憑直覺，畫面不安又衝擊感官。

7. P21畫廊｜申旻個展

韓國新銳藝術家申旻「Semi」系列（P21）

位置：1C38



韓國新銳藝術家申旻「Semi」系列，則以大型紙質半身像探討勞動與性別問題。作品靈感來自她在連鎖咖啡店工作經歷，通過「髮網」與「制服」等符號，揭示服務業年輕女性現實。 她作品深入思考勞工、性別與階級複雜性，極具社會批判性。

藝術家希望其創作能夠成爲提高社會意識和關注度的有力工具，從而使得社會大衆獲得更好工作條件，並促進更進一步社會變革。她最近入圍首屆「美高梅藝術探新獎」，得獎藝術家將到澳門舉辦作品展及進行藝術交流，結果將於明日（28日）揭曉。

本地藝壇視角

8. SC Gallery｜周俊輝《Interview the Interviewer II》

周俊輝個展《Interview the Interviewer II》作品（攝：梁嘉欣）

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來到Art Basel，除了關心國際藝術巨星，本地藝術家作品同樣值得留意。SC Gallery這次為周俊輝舉行《Interview the Interviewer II》展覽，是他先前在畫廊舉行的個展延伸。他以資深新聞人張寶華第一手新聞影像為基礎，重構社會記憶。

本次展覽延續他對歷史畫面挪用與再創作，無論是香港回歸、北京奧運，還是政治人物特寫，他都以多層敘事結構呈現，讓人重新審視集體記憶與身份認同。

9. PhD Group｜朱凱婷《Kitchen》

朱凱婷，《glimmer in your eye ii》（局部）（PHD Group）

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今年另一備受關注本地藝術家則是朱凱婷，她以《Kitchen》為題創作一系列作品，靈感來自吉本芭娜娜小說《廚房》與藝術家里爾吉·迪拉瓦尼烹飪藝術實踐。展位空間模擬廚房，，以桌子成為中心聚集點融合多感官裝置與互動，探討親密關係、記憶與哀悼的微妙情感，呈現一場感官與情感交織劇場體驗。

追加推介！

10. 瑞銀貴賓廳｜尹秀珍《旗門 UBS》

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位置：4/F 瑞銀貴賓廳



Art Basel主場館外，瑞銀貴賓廳群展「線」同樣值得一看，展覽以紡織和工藝為基礎的作品，探討身份、性別角色和環境等主題，並挑戰藝術、工藝和設計之間傳統界限，參展藝術家包括瑪婭．巴耶維奇（Maja Bajević）、弗朗齊斯卡．富特（Franziska Furter）、咸京我（Kyungah Ham）、希拉．希克斯（Sheila Hicks）、康瑞璟（Suki Seokyeong Kang）等。

中國著名藝術家尹秀珍創作全新裝置作品《旗門 UBS》（UBS）

當中重點展品為中國著名藝術家尹秀珍創作全新裝置作品《旗門 UBS》，對於這位北京藝術家而言，衣物承載著穿戴者的記憶，也是文化身份載體。她用二手衣物裁剪拼接成旗幟，象徵平等，剩餘布料則卷成圓形如行星，與鏡面結合，探討個體與世界的關係，而她以由瓷和舊衣物製成作品《壁器27號》則在一樓瑞銀藝術空間中展出。

【展會詳情 】

名稱：Art Basel 2025

地點：香港灣仔港灣道1號香港會議展覽中心

公眾開放日期：2025年3月28日至30日

