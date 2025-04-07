書介｜澳門街頭巷尾有獨特氣味？實地考察文遺古蹟跟著鼻尖去旅行

後疫情時代，城市漫遊（City Walk）蔚然成風。人們從行程緊湊、「打卡」密集的特種兵式旅行中抽身，放緩腳步，輕裝遊走於大街小巷，甚至由此發展出時興的「散步學」。不過，無論是漫無目的地信步閒逛，抑或設定主題及路線的深度探索，城市漫遊大多側重視聼體驗，尤其強調視覺觀察。



書名：《聞萌噢：探索澳門氣味景觀》

作者：黎美琪

出版社：三聯書店（香港）有限公司

ISBN：978-962-04-5594-0



秋日的暖陽、鹹腥的海風、休漁期安靜停泊的漁船，都是無敵海景的組成部分（香港三聯）

澳門理工大學的黎美琪博士另闢蹊徑，挑戰讀者將注意力從目之所及轉移到看不見、聽不到、摸不著的「氣味景觀」。教堂與寺廟聞起來有何差異？花檔、果欄、魚市，誰的氣味更能搶佔行人的鼻腔？酒店和商舖為何熱衷特調專屬香氛？同一個地點晴天和雨天的味道是否相同？這些「𠮩𠹌」問題，即使資深的旅行者、熟悉當地的老街坊恐怕都難以對答。

從豬腳薑濃烈的氣味裏能解讀出豐富的信息（香港三聯）

在《聞萌噢：探索澳門氣味景觀》一書中，作者巧借禪宗公案，提出「聞香是香」、「聞香不是香」、「聞香還是香」三重層次，探討通過嗅覺感官認識氣味、認識世界、認識自己的種種可能。作為嗅覺藝術家及研究者，黎美琪將感官民族誌的調研方法運用到氣味漫步中，實地考察澳門的文遺古蹟、社區街巷、娛樂度假場所，以文字、手繪地圖、現場拍照等方式記錄當下的嗅覺體驗。

作者繪製的澳門花王堂區局部地圖（香港三聯）

若探索不再由視覺主導，漫遊者會注意到許多素常容易忽略的細節，而氣味强烈的主觀色彩賦予了旅程更多專屬於個人的意義。深巷飄出的甜香可能帶人找到一家不起眼的糖水舖；建築散發的陳舊氣息可能引發對歷史的刨根問底；晾曬海味的鹹腥可能迫人掩鼻而過，也可能激活某段塵封記憶。這種如同開啟「第三隻眼」的遊覽方式讓平平無奇的空間變得豐富多彩、驚喜連連，而嗅聞、分辨、豐富描述語言、在腦海中構建「氣味資料庫」的過程也是對思維的鍛煉和開發。

澳門「永利紙料實驗室」配製傳統線香的原料（香港三聯）

當然，「跟著鼻尖去旅行」不僅適用於澳門，亦不限於城市，當人們充分調動各種感官，以開放的態度理解周遭的自然、社會、人文環境，必然能領略全新的風景，活出真我的馨香。

（本文獲香港三聯授權轉載，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）