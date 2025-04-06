香港Art Basel在名人巨星加持背後　藝術正逐漸改變城市主脈絡

在這裏，你可能會遇到收藏家烏利·希克（Uli Sigg），藝術家村上隆、企業家霍震霆和馬雲、歌手周杰倫……我們是表演者，也是觀看者。



香港藝術周是一場「香港摺疊」，像極了小說《北京摺疊》中所描述的，在不同的空間界面和時間節點，大地翻轉，一個空間被啟動，一個被暫停。

香港巴塞爾藝術展（外灘提供）

在「滴滴滴」快速通行的提示音中，快步穿梭林立的摩天高樓間，叮叮車裏人上人下，我也一步跨上了車，因為知道電車會帶我去想去的地方。

這座三月的南方之城是徹底擁抱春天了，温度也温柔，讓人不自覺舒展。海面也有它的栩栩如生，陽光認真地一粒一粒附着在每一層波浪裏，讓這一折疊的空間都熠熠生輝。於是，人們帶着靈魂來到這座城市，並與之交易。

藝術高調迅猛地扎進了城市脈絡，使香港這座金融之城摺疊出了新的面貌，交易所裏交易的已經不只是貨幣，還有人們的靈魂。

這場以藝術之名的盛會，我所理想的開啟方式，不是首日買氣爆棚，收官成交巔峰，而是徐徐展開由藝術鋪陳的生活方式。它成了城市的肌理，切入到香港的層次裏、脈絡裏、偶然裏。

因為要看不同地區的展覽，我跟隨着藝術地圖，去到了以往旅行不曾去到的街道和建築裏。更深地走入了城市的真實裏，彷彿進入到了一個未可知的摺疊空間，在這裏會有嶄新的生命體驗。

藝術成了這座城市的肌理

社會哲學家劉易斯·芒福德曾經說過，

「城市永遠都是先有磁極，後有容器的。」



文化更新了城市地圖，自然也改變了城市生態和氣質，香港經過了多年的規劃和沉澱，磁極所吸引來的人們，開始願意將自己的靈魂放置在這個容器當中，讓這座城來打動自己。

有一部分的畫廊開在了港島南區的傳統輕工業區黃竹坑，產業轉移後這裏成了新的文旅社區，許多國際、本土畫廊都藏匿進了各個建築體裏，掌握着不同的空間並各有敘事。

我去到了那裏，在一些陌生的舊建築裏乘坐舊的電梯去往畫廊空間，有種探險的樂趣，每抵達一個新的空間，就是一場新的冒險。

Empty Gallery被神秘完全籠罩，是一個沒有銘牌和明顯入口的空間，按照導航抵達建築，進入電梯，當門再開啟的時候，眼前一片漆黑，讓人不敢踏出。

不確定是否找到了對的地方，心也一下子就被吊了起來，慌張而勇敢地走出電梯口，適應了好一會，才找尋到了似乎像是入口的地方。

帶着惶恐的情緒摸索着進了空間，作品錯落有致地在全黑的空間裏被一個個認真點亮，像是贖罪空間裏的啟明。

黑色裏，你會變得很小心也很安心，層層遞進的展覽節奏，也讓內心深處緩緩地被打開。藝術就是有這樣魔力，摺疊出一個全新的維度，就又可以開啟新的副本體驗了。

從展廳出口走出，打開門的瞬間是一個未裝修完成的水泥空間，夜間它會變成一個Club，人們在迷離燈光的舞池歡騰，但是白天沒有了修飾，彷彿一步闖進了錯誤的頻道。

這裏的夜晚比白日來的有温度，從暗黑的沉浸空間一步踏進赤裸光亮的空間裏，強烈的白光，裸露的灰牆都讓你極其不適應，在空間的反覆切換下，情緒也被挑釁着。

城市因為探索藝術變得更層次豐滿了，不只於日常生活的經驗，有了超脱生活之外的感官變化和靈魂震顫。

戴着墨鏡出場的明星們

行程密集，故事也密集發生，在各式各樣的派對裏，遇見來自世界各地的面孔，有陌生的，也有相識的。

在這裏，你有可能會遇到收藏家烏利·希克（Uli Sigg），藝術家村上隆、企業家霍震霆和馬雲、歌手周杰倫，還有許多知名的媒體主編、網絡紅人、意見領袖；他們有痴心藝術的熱忱者，有熱鬧流量的跟隨者，也有勤懇踏實的修行者……

大家共同被摺疊進了這個時空裏，一齊發酵出了這場藝術之劇，我們是表演者，也是觀看者。

在這樣快速社交的場合裏，會留下很多不會再見的聯繫方式，也有可能迅速和別人變得熱絡，在這個時候，把自己交給各種意料之外的際遇便好。

不得不說，有趣的靈魂真的不少。我在這裏看到了許多人不同的生命狀態，恣意的、冷靜的、雀躍的、也有驕縱的，總而言之都不太平淡，人的鮮活參與讓這座城市更立體了，靈魂的交互讓立體的城市有了聲音共振的迴響。

展會里突然出現的藝人明星和藝術明星，總能迅速吸引人們的注意力，他們的出現在這場摺疊裏，註定無法平滑，必定掀起一塊波瀾。

他們有的戴着墨鏡出現，一開始我也很疑惑，戴了墨鏡可以認真看到作品完整的傳達嗎？也為那些丟失的色彩遺憾。但轉念一想，是否藝術作品的觀看方式可以不止一種？

那麼，大家集體戴着墨鏡觀看藝術作品，就像是一場特定的消解藝術觀看的行為表演，這樣好像也很成立。

畢竟在這場「香港摺疊」裏，什麼都不突兀，許多脱離常規的都可以被理解和解釋。

靈魂的碰撞更讓人興奮

雖然行程倉促還出了差錯，意外讓我和認識多年，卻一直沒有深度交談過的朋友有了徹夜的長談。

我們在香港這個城市容器裏，彼此的靈魂被看見，而知心便是「靈魂交易所」的轉化貨幣。這樣的交易除了人和城市空間、人和人，還大量存在於人與藝術之間。

我們在香港這個城市容器裏，彼此的靈魂被看見，而知心便是「靈魂交易所」的轉化貨幣（外灘提供）

我是一個在旅行中不太喜歡做計劃的人，這樣就能夠有很多的驚喜。同樣，沒有預期的情況下，在展覽中看到一幅未曾想到會出現的作品，或是看到一幅觸人心絃的作品都會讓我的靈魂瞬間共鳴。

這次在香港巴塞爾藝術展的三樓，看到法蘭西斯·培根（Francis Bacon）的作品，讓我回想起了幾年前在都柏林看到他的作品時的情景。

法蘭西斯·培根（Francis Bacon）的作品（外灘提供）

被喚醒的還有記憶中那時候的自己，好像並不模糊，很具體地出現了，我是怎樣走在美術館，穿着什麼樣的衣服，如何透過玻璃仔細地瞧着培根那混亂的工作室。

時空在藝術裏也被摺疊了起來，再展開的時候依舊清晰可見，藝術作品彷彿變成了存儲器，而讀取的除了當時的記憶，還有當時的靈魂。

藝術讓香港更柔軟了

香港巴塞爾藝術展所引發的全城藝術交互，是讓我一次又一次前往的理由。從一開始馬不停蹄，不想錯過所有的作品和展覽的拉練模式；到後來藉着看展的機會，開始感受香港這座城市內在能量的變化。

+ 3

比如，去M+看展留點時間，買杯喝的在海邊吹個風、散個步。去大館看展，在樹下發會呆，看看來往的路人，也好好看看裝着這些藝術作品的古建築群，逛逛小店也拍拍照片；去H Queen's，一口氣看完一棟樓的畫廊，再去旁邊不遠的太平館餐廳吃塊巨大的舒芙蕾；在香港會議展覽中心，看完琳瑯滿目的展位後，去軒尼詩道吃碗牛腩面或者Pho。

北角和鰂魚涌也有畫廊和有趣的空間，看完逛逛公園在海邊發呆；或者，早起去薄扶林爬個山，下午再去蘇富比旗艦藝廊看個展；當然還有跟着趣味橫生的after party流轉夜香港…….

行程安排的越來越不緊湊，對藝術的感知卻更沉浸了，它在這座城市的許多角落同時發生，但我不用貪心，只要每天捕捉一個切面就好了。藝術讓香港變得柔軟了起來。

儘管在展會上實際的成交量依然是藝術市場的風向標，亦是不可避免的重要話題，但是以此事件發酵的城市與人文的變化是超越金錢意義的。

香港巴塞爾藝術展作為切口，一把切開了金融堅硬的奢華，將附着物一件件地加入進了「香港摺疊」的空間裏。

人的本真得以窺見，香港的文化面貌也因此正被重新構建。從金融交易所到靈魂交易所，藝術所引發的內在同頻共振不是海市蜃樓，是浮華下的本真盡現。

作者介紹

餘若婕（藝術家 / 策展人 / 寫作者）

餘若婕以混合媒介的物質性實驗構建非人類中心的藝術語言，通過圖像、材料、繪畫、技術、文本與裝置等媒介將「物質」與「物體」升格為敘事主體，以虛實交織的「朦朧態」視覺範式，消解和模糊物質邊界並挑戰人類中心霸權。

餘若婕（外灘提供）

近期個展包括：《x人類的遺蹟》，震旦博物館，上海，中國，2024；《刻意的人為》，寶龍藝術中心，廈門，中國，2023；《在派對的褶皺裏假寐⼀會》，藝倉美術館，上海，中國，2022；《倏忽，閃現，震顫，飄蕩》，開美美術館，上海，中國，2022；《說謊花》，三影堂攝影藝術中心，北京，中國，2021；《我可能以後再⼀⼀敘述》，EYECANDIES GALLERY，上海，中國，2020。

