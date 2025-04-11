蘇富比史上最貴書法！　饒介《草書韓愈柳宗元文》2.5億港元成交

【拍賣/書法】蘇富比本季拍賣最高價作品誕生！元代書法家饒介《草書韓愈柳宗元文》昨日（10日）以2.5億港元成交，遠超拍前估價20倍，刷新蘇富比中國書法作品最高成交紀錄，成為全場焦點。



饒介《草書韓愈柳宗元文》拍賣現場（蘇富比）

饒介（？-1367），字介之，號華蓋山樵，是元末明初的文人、書法家。他活躍於元朝末年，曾任翰林侍制、江浙行省參政等職。元末，他也曾短暫效力於張士誠政權，後張士誠兵敗，饒介被明朝處死。饒介以草書聞名，師法唐代書法家懷素、張旭，並融入個人風格，筆法流暢奔放，結構疏密有致，為元代草書代表人物。其書法對後世產生影響，明代書法家宋克、祝允明等皆受其啟發。

元代書法家饒介《草書韓愈柳宗元文》（蘇富比）

《草書韓愈柳宗元文》以狂草書寫唐代文學家韓愈《送孟東野序》與柳宗元《梓人傳》。韓愈、柳宗元為唐代古文運動領袖，主張「文以明道」，饒介選擇書寫二人文章，體現文學與書法結合。此卷是饒介傳世書法中最長作品，全篇一氣呵成，筆法多變，展現其高超技藝。

御題「乾隆宸翰」（蘇富比）

作品高價成交與其流傳有序的收藏史密切相關，此卷曾為明代收藏家項元汴收藏，清初歸安岐，後入清宮，為乾隆皇帝珍藏。乾隆皇帝題寫引首「神傳醇潔」，並收入《石渠寶笈續編》和《三希堂法帖》，前者是清代宮廷收藏書畫權威目錄，乾隆皇帝的題字亦提高了作品價值；而後者為乾隆時期摹刻法帖，收錄歷代名家書法，饒介作品入選，足證其書法地位。之後，此卷藏入恭親王府，20世紀初期流入日本收藏家石川舜台手中。

饒介 《草書韓愈柳宗元文卷》畫心局部（蘇富比）

此卷書寫於宋代崑山景德寺《大藏經》專用藏經紙上，質地堅韌，極為罕見。蘇富比亞洲區中國古代書畫部主管左昕陽表示，元代傳世書法稀少，饒介作為代表人物，此作市場罕見，價值非凡。

昨日拍賣會上，《草書韓愈柳宗元文》競投持續95分鐘，經歷逾200次競價，最終以2.135億港元落槌，加佣金後達2.5億港元，成為蘇富比史上最貴中國書法作品。本次中國古代書畫專場總成交額達3.3億港元，成交率85%，創蘇富比古代書畫拍賣第二高紀錄。