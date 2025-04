Ye豪擲千萬美金、Drake MV靈感？看名人最愛James Turrell光雕塑

【藝術家/James Turrell/光雕塑】Ye曾在Instagram寫道:「James is our leader.」,並附上一張James Turrell設計手稿。這位向來語不驚人死不休潮流 Icon,一語道破 James Turrell在當代藝術崇高地位。



Ye曾在Instagram寫道:「James is our leader.」(Ye IG截圖)

不止是Ye,Kendall Jenner曾在雜誌封面上展示其價值75萬美元Turrell作品,Drake 經典Meme圖出處《Hotline Bling》MV對其光影裝置致敬,甚至Beyoncé《Formation》巡演舞台設計都受他作品啟發。

「光之大師」James Turrell 已然是美國當代最具影響力藝術家之一,而他歷經數十年打造羅登火山口(Roden Crater),更被譽為「21 世紀大地藝術奇蹟」,即將成為藝術愛好者與精神探索者朝聖地。

James Turrell歷經數十年打造羅登火山口(Roden Crater官網)

誰是James Turrell?

James Turrell (guggenheim)

James Turrell 1943 年出生於洛杉磯,其背景獨特,父親是航空工程師,母親是醫生,自幼接觸科學薰陶。16 歲時,他便取得飛行執照穿越雲層,這讓他對天空、光線與空間產生濃厚興趣。大學主修感知心理學時,他發現人類視網膜竟會將 0.1 秒光脈衝延展成 3 秒幻象。「我們用眼睛創造現實,而非接收現實」,這句話成為他終生藝術宣言。

+ 2

作為一位虔誠貴格會(Quaker)信徒,Turrell 深受宗教格言「靜默省思」啟發,不少作品強調觀者與光互動時所產生一種冥想式體驗。對他來說,光不僅是一種物理現象,也讓人無形中重新認識自身感知極限。

James Turrell作品《Aural》(Getty)

在 1960 年代美國,大多數藝術家仍在油彩和雕塑中尋找創新,Turrell 已選擇走上一條與眾不同道路——直接用光與空間作為材料。他的藝術核心在於對「光」與「感知」探索,通過精密的計算,控制光線折射、反射和色彩變化,營造出看似有形卻無質量視覺幻象,引導觀者去體驗、去感知,進而重新認識自己與世界,被視為「南加州光與空間運動」代表人物。

James Turrell有什麼經典作品?

位於西雅圖Henry Art Gallery的「Skyspace」作品(Henry Art Gallery IG)

在 James Turrell 眾多創作中,「Skyspace」系列無疑是最為人稱道經典。他會在一個密閉空間頂部開設天窗,日光隨著時間推移在室內空間中變化,讓觀者專注於天空微妙韻律。每個《Skyspace》會根據所在地地理環境、氣候條件和文化背景進行設計,全球共 85 件此類作品,分佈於奧地利、日本、北京等地。

如北京東景緣《Gathered Sky》置於 600 年歷史寺廟中,讓觀眾體驗日落時分光色禪意;而紐約《Leading Skyspace》則融入 LED 燈光秀,與戶外自然光交織,打造出一種極具未來感天空體驗。

其《Perception Cell》系列則挑戰觀者感官極限,觀者須簽署免責聲明,確認自己沒有癲癇等疾病,才能進入這個被光線完全包圍空間。在裝置中,觀者會被放置在一個球型艙體內,體驗各種不同顏色和強度光線變化。這種強烈感官刺激,會引導觀者進入一種冥想狀態,模糊現實與幻覺界線。

除了以上兩個系列,Turrell 經典之作還包括1966年《Afrum (White)》,該作品以投影形成懸浮光方體,挑戰觀者關於實體與虛無定義;還有 2013 年在古根漢美術館中展出《Aten Reign》,不僅徹底改造建築空間,更營造出彷彿置身於光之穹頂震撼體驗。

Kendall Jenner、Ye都癡迷!

如果你是Ye粉絲,那麼你對James Turrell大概不會太陌生。他多次在媒體上公開捧場 Turrell,亦曾多次親自前往 James Turrell 鉅作羅登火山口(Roden Crater)參觀,並在參觀後表示:「This is life changing. We all will live in Turrell spaces.」,更將該地作為其專輯《Jesus is King》拍攝地,可見他對藝術家讚賞。

時尚界寵兒 Kendall Jenner 也一再展現對 Turrell 作品喜愛,早前曾以 75 萬美元購入 Turrell 光雕《Scorpius》放在其比佛利山莊豪宅中,不僅在 IG 貼文中展示作品,更特別在《Architectural Digest》封面中將作品包含在內。然而,有讓網民發現她將本該水平展示的作品垂直懸掛,也讓Turrell在Tik-Tok世代名氣更進一步。

經典memes「不了」一幕出自Hotline Bling(MV截圖)

不過,讓最多群眾認識 James Turrell 當屬 Drake 經典 Meme 圖出處《Hotline Bling》MV。2015 年,導演 X(Julien Christian Lutz)打造霓虹光屋,讓 Drake 在螢光綠與桃紅幾何空間中扭動肢體,該 MV 至今累積超過20億次觀看。

儘管 Turrell 聲明未參與製作,卻幽默表態:「很榮幸 Drake欣賞我。(Fuck with me)」甚至連 Donald Trump 也曾在《週六夜現場》(Saturday Night Live)節目中,模仿《Hotline Bling》造型,可見 Turrell 影響力之大。

「畢生作品」羅登火山口

羅登火山口(Roden Crater)內部(Getty)

剛剛提到,Ye 曾經在 James Turrell 鉅作羅登火山口(Roden Crater)進行拍攝,而這個作品也是 Turrell耗時最長、規模最宏大作品,被英國《衛報》稱為「21 世紀人類最瘋狂藝術實驗」。

羅登火山口(Roden Crater)(James Turrell Studio)

羅登火山口位於北亞利桑那州荒野之中,是一座約 40 萬年歷史死火山。他 1977 年買下這座火山遺址,改造成一個可以觀測天象的巨型天文台。他在火山口內部設計多個房間和隧道,各自有不同功能和體驗。有些空間可以觀測日出日落,有些空間可以觀測星辰運行,有些空間則可以體驗宇宙射線能量。他與天文學家合作,精確計算每個空間角度和位置,確保觀者在特定時間和地點,觀測到特定天象。

羅登火山口進程歷經數十年打造,儘管項目仍未完全對外開放,但已有不少重量級人物投下重金支持,譬如 Ye 便為項目捐款 1000 萬美元,引起廣大媒體關注,Turrell 也正與亞利桑那州立大學及其他天文機構合作籌集資金。目前,羅登火山口仍在建設中,預計未來幾年開放。