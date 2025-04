英國國家美術館推限定夜宿　幸運兒可在名畫旁入睡還享米芝蓮大餐

【美術館/名畫/英國】談及世界頂級美術館,收藏有梵谷《向日葵》、波提切利《維納斯與戰神》等曠世鉅作的英國國家美術館(The National Gallery)絕對名列前茅,內部藏品也自然價值不菲。



想像一下,當博物館大門緩緩關閉,你作為唯一住客,將漫步在空無一人展廳,最終在價值連城名作旁入睡。這不是電影情節,而是英國國家美術館為慶祝新翼 Sainsbury Wing重新開放,特別推出的限定免費夜宿體驗。



英國國家美術館(The National Gallery)內部(Unsplash)

這項活動將在2025年5月9日舉行,一位抽籤得獎幸運兒會在世界級藝術品環繞下度過難忘一夜。獲獎者將成為首批見證新翼翻新後面貌的訪客,並在公眾入場前,獨享欣賞重新佈展後的「C C Land: The Wonder of Art」大型館藏展,甚至有機會享用米芝蓮大廚所烹飪料理。

英國國家美術館門前(Reuters)

成立於 1824 年的英國國家美術館,坐落於倫敦市中心特拉法加廣場,是英國最重要美術館之一。館內收藏了超過 2300 件橫跨 13 至 20 世紀西方繪畫作品,涵蓋從文藝復興到印象派等各個時期藝術精華。其中波提切利《維納斯與戰神》(Venus and Mars)、梵高《向日葵》(Sunflowers)、以及透納《戰艦無畏號》(The Fighting Temeraire)等作品,更是廣為人知鎮館之寶。

一夜限定夢幻住宿體驗

獲獎者與一位同伴先會在國家美術館新開幕 Locatelli 餐廳,享用由米其林星級主廚 Giorgio Locatelli 親自烹調之精緻晚餐,為這場藝術之旅揭開序幕。晚餐後,美術館將清場閉館,夜宿者將在藏品與研究總監Christine Riding專屬導覽下,搶先欣賞「C C Land: The Wonder of Art」特展,一睹從未公開展示館藏珍品。

導覽結束後,獲獎者就將入住特別佈置的臥室,這間臥室位於連接新翼和主館之間橋樑上,周圍環繞著文藝復興時期經典名作。而獲獎者所睡床鋪也有特別設計,由瑪莎與英國國家美術館共同設計,靈感來自美術館內藏品。次日清晨,獲獎者則能在床上享用豐盛早餐,並在美術館正式開門迎接公眾之前,擁有兩個小時獨遊時光。

在名畫旁入睡機會絕對千載難逢,但這次活動完全免費,所有年滿18歲的人都可以通過訂閱英國國家美術館電子報,參加住宿體驗抽獎活動。抽獎登記將在本月28日截止,有興趣讀者可以留意官方資訊,了解更多。