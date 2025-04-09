英國國家美術館推限定夜宿　幸運兒可在名畫旁入睡還享米芝蓮大餐

【美術館/名畫/英國】談及世界頂級美術館，收藏有梵谷《向日葵》、波提切利《維納斯與戰神》等曠世鉅作的英國國家美術館（The National Gallery）絕對名列前茅，內部藏品也自然價值不菲。



想像一下，當博物館大門緩緩關閉，你作為唯一住客，將漫步在空無一人展廳，最終在價值連城名作旁入睡。這不是電影情節，而是英國國家美術館為慶祝新翼 Sainsbury Wing重新開放，特別推出的限定免費夜宿體驗。



英國國家美術館（The National Gallery）內部（Unsplash）

這項活動將在2025年5月9日舉行，一位抽籤得獎幸運兒會在世界級藝術品環繞下度過難忘一夜。獲獎者將成為首批見證新翼翻新後面貌的訪客，並在公眾入場前，獨享欣賞重新佈展後的「C C Land: The Wonder of Art」大型館藏展，甚至有機會享用米芝蓮大廚所烹飪料理。

英國國家美術館門前（Reuters）

成立於 1824 年的英國國家美術館，坐落於倫敦市中心特拉法加廣場，是英國最重要美術館之一。館內收藏了超過 2300 件橫跨 13 至 20 世紀西方繪畫作品，涵蓋從文藝復興到印象派等各個時期藝術精華。其中波提切利《維納斯與戰神》（Venus and Mars）、梵高《向日葵》（Sunflowers）、以及透納《戰艦無畏號》（The Fighting Temeraire）等作品，更是廣為人知鎮館之寶。

一夜限定夢幻住宿體驗

獲獎者與一位同伴先會在國家美術館新開幕 Locatelli 餐廳，享用由米其林星級主廚 Giorgio Locatelli 親自烹調之精緻晚餐，為這場藝術之旅揭開序幕。晚餐後，美術館將清場閉館，夜宿者將在藏品與研究總監Christine Riding專屬導覽下，搶先欣賞「C C Land: The Wonder of Art」特展，一睹從未公開展示館藏珍品。

導覽結束後，獲獎者就將入住特別佈置的臥室，這間臥室位於連接新翼和主館之間橋樑上，周圍環繞著文藝復興時期經典名作。而獲獎者所睡床鋪也有特別設計，由瑪莎與英國國家美術館共同設計，靈感來自美術館內藏品。次日清晨，獲獎者則能在床上享用豐盛早餐，並在美術館正式開門迎接公眾之前，擁有兩個小時獨遊時光。

在名畫旁入睡機會絕對千載難逢，但這次活動完全免費，所有年滿18歲的人都可以通過訂閱英國國家美術館電子報，參加住宿體驗抽獎活動。抽獎登記將在本月28日截止，有興趣讀者可以留意官方資訊，了解更多。