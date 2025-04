買不到Coldplay飛？四月還有卓韻芝獨角戲、Gracie Abrams演唱會

【四月演出/卓韻芝/Gracie Abrams】最近香港最熱門話題,莫過於Coldplay啟德演唱會。無數樂迷引頸期盼,只為一睹這支英國天團風采。若未能搶到演唱會門票,不用遺憾,四月還有這些精彩演出!



這次我們精選多組四月演出與活動,從卓韻芝直擊情感獨腳戲、Gracie Abrams療癒音樂會,到拳擊音樂劇《擊不倒的她》、西九藝術節互動裝置,再到香港中樂團致敬大師表演,一系列涵蓋戲劇、音樂、跨界演出精彩節目等你發掘。

卓韻芝獨腳戲《我無醉》

卓韻芝獨腳戲《我無醉》(海報)

日期:2025年4月11日至20日

地點:香港灣仔藝術中心



「分手,我接受,我不明白的是:為何你還要說'Keep in touch'?」卓韻芝在新作《我無醉》介紹中如此寫道。這部作品是她繼《芝姐災難大全》後又一自傳式獨角戲創作,以「醉酒鬧事」為表象,實則深入探討當代情感關係中權力不對等與自我迷失。

演出中,卓韻芝化身「生還者」,直視自己「最沒有尊嚴的錯愛」。劇名《我無醉》充滿反諷——主角在酒精作用下又喊又笑又無賴,表面強調清醒,實則揭露情感中人如何「執迷不悔」。作品靈感源自卓韻芝對朋友為情所困之觀察:「話人哋蠢好容易,清醒好困難,同飲酒一樣。」她透過舞台告解,拆解愛情中矛盾與荒謬,呈現從「天真的盼望」到「踏實的自愛」成長歷程。

Gracie Abrams演唱會

Gracie Abrams香港演唱會(海報)

日期:2025年4月14日

地點:香港旺角奶路臣街38號 麥花臣場館



年僅25歲的Gracie Abrams,已是當代流行樂壇備受矚目「臥室詩人」。社交焦慮、未接來電、凌晨三點自我懷疑等碎片化情緒被她放大,融入創作中,成為Gen Z最佳代言人。其音樂風格遊走於民謠與流行之間,被《Vogue UK》評為「七位最出色女音樂人」之一。

這次「The Secret of Us Tour」香港站,將主打呈現她第二張專輯《The Secret of Us》中作品。專輯在英美榜單取得佳績,她與Taylor Swift合作熱門單曲〈Us〉曾獲第67屆格林美獎「最佳流行組合/團體表演」提名,而〈That's So True〉更創下Billboard Hot 100第6名個人最佳成績。在Gracie耳語般吟唱中,那些關於愛、失去、成長的細膩情感將成為集體共鳴。

原創音樂劇《擊不倒的她》

日期:即日至2025年4月13日

地點:香港文化中心劇場



當音樂劇遇上拳擊運動,會碰撞出什麼火花?中英劇團原創音樂劇《擊不倒的她》以拳擊運動為主題,講述一名美甲師兼業餘拳擊手小卿,如何在社會期望與自我追尋中找到平衡。故事中,小卿在昔日冠軍拳手Sunny指導下,走出迷失,重拾夢想。

作品由劉兆康編劇,盧宜均作曲,16首搖滾風格原創歌曲將拳擊的節奏與力量化為音樂律動。劇情不僅探討拳擊堅毅精神,也挑戰「女孩要有女孩模樣」的性別偏,熱血又充滿韌性。為展現拳擊場景真實感,演員接受了四個月拳擊特訓,學習步法、防禦與出拳技巧。觀眾在欣賞表演同時,彷彿置身拳擊賽場,感受每一拳背後努力與故事。

西九家 FUN 藝術節

「家 FUN 藝術節」海報(西九文化區)

日期:即日至2025年4月27日

地點:西九文化區藝術公園及自由空間



西九文化區「家 FUN 藝術節」再次回歸,從互動裝置到劇場表演,應有盡有,其中《輪居》和《Corpus》兩個亮點作品值得特別關注。

《輪居》表演裝置(西九文化區)

《輪居》是由美國藝術家Alex Schweder和Ward Shelley打造的表演建築,模糊藝術與日常生活的界限。裝置內,藝術家短期在架高房子中共居,創作過程本身成為表演。觀眾不僅可近距離觀察,更能參與互動,見證藝術如何發生。Schweder和Shelley曾在全球多地進行類似實驗,這次香港版本將融入本地文化元素,展現「家」流動性與多元可能。

加拿大劇團CORPUS的《抱泡》(西九文化區)

另一亮點是加拿大劇團CORPUS《抱泡》,藝術總監David Danzon化身為角色「皮皮」,通過肢體語言與觀眾互動,演出幽默而細膩故事。表演以透明薄膜為介質,構建出童話般視覺場景,觸及觀眾內心深處。

沉浸式環境劇場《異步同曲》

《異步同曲》宣傳圖(大館)

日期:2025年4月25日-5月17日

地點:大館F倉展室及監獄操場



《異步同曲》是「歷歷在目」團隊繼《牆邊練習曲》(2021)和《未境進行曲》(2023)後歷史三部曲終章,創作團隊將目光投向澳門與香港這兩座「被海環抱的城」,透過沉浸式環境劇場,探索殖民歷史中植物遷徙與文化交融。

大館監獄建築群成為故事場景一部分,觀眾在表演空間內自由移動,隨著四位「行者」引導,拼湊兩座城市歷史軌跡。演出挑戰戲劇與歷史之間界限,將虛實交錯敘事方式推向極致。表演外,團隊將在洗衣場石階舉辦藝術家對談,深化觀眾對港澳歷史理解。

彭修文作品專場II——圖畫展覽會與秦・兵馬俑

香港中樂團「彭修文作品專場II——圖畫展覽會與秦・兵馬俑」(海報)

日期:2025年4月11日-12日

地點:香港文化中心音樂廳



為紀念「民族管弦樂之父」彭修文逝世三十週年,香港中樂團將呈現其三首經典作品。其中《秦・兵馬俑》則是彭修文1984年創作的民族管弦樂幻想曲,以磅礡樂音描繪「兵將久戍不歸」歷史蒼涼;《圖畫展覽會》原為穆索斯基鋼琴組曲作品,經由二胡、琵琶等民族樂器重新詮釋,展現中國音樂敘事可能;而《春江花月夜》是彭修文大師根據琵琶曲《夕陽簫鼓》改編的一首樂隊合奏曲,旋律清新流暢,富於詩意。

此外,樂團還將挑戰「累計最多人體驗環保胡琴系列」世界紀錄,推廣環保樂器理念。演出入口設有體驗區,觀眾可親手試奏這套以可分解材料製成的胡琴,感受藝術與科技結合創新魅力。