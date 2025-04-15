書摘｜從童年記憶中的穿堂風到山谷微風　余華散文書寫風之絮語

【藝文編按】你是否也曾在庸碌日常中，渴望有一陣輕柔的風，吹散心頭的煩憂？本文摘自余華《山谷微風》中同名散文，文章流轉於三亞的山谷微風與其少年時期的穿堂風之間，從自然風流動到人工風興起，從風的方向、力度到其不可預測的特質，串聯起余他童年質樸記憶與當下細緻感受，追溯風對於其生命深層影響。



當人工涼風取代了自然微風，當歷史的洪流淹沒了無數壯舉，或許只有一絲微風，還能將我們的名字輕輕吹入耳中。在忙碌的生活中，不妨停下腳步，感受那股來自山谷的微風。



書名：山谷微風

作者：余華

出版社：麥田



二月下旬，我和家人離開寒冷的北京，來到冬季時氣候宜人的三亞，住在朋友提供的阿那亞二期公寓裡。

阿那亞坐落在吉陽區的山谷裡，地勢狹長，綿延而上。傍晚時分，我們坐在公寓的陽台上，沐浴微風，眺望遠處層巒疊嶂的山勢，遼闊壯觀，心曠神怡。心曠神怡不只是視覺的嚮往，還有微風徐徐吹來的愜意悠然。

中國小說家余華。(Youtube圖片)

七年前的冬季我們在三亞海棠灣住過一些日子，領略了什麼是風急浪高，我們每天在海邊的木棧道上行走，囂張的海風吹得我一陣一陣的頭痛，所以這次來三亞帶上三頂帽子，心想當三頂帽子都被風吹走後，差不多是我們回北京的時候了。我的想法當然錯了，這裡的微風彬彬有禮，會讓我把三頂帽子安然如故帶回北京。

山谷微風柔和清新，親切友好，來到身上彷彿是不間斷的問候。初來這裡時，我常去下沉式的Y酒店，要一杯咖啡，坐在西班牙餐廳的長桌旁，感受微風吹拂。敞開風格的建築結構讓微風有了細緻的變化，我因此想到了一個詞彙，這是莎士比亞派遣記憶的信使前來告訴我的。

在莎士比亞《暴風雨》中，普洛斯彼洛對愛麗兒說：「你將像山上的風一樣自由。」（Unsplash）

莎士比亞本能地把風和自由組織進一個句子，在《暴風雨》中，普洛斯彼洛對愛麗兒說：「你將像山上的風一樣自由。」在《特洛伊羅斯和克瑞西達》裡，阿伽門農對埃涅阿斯說：「請你像風一樣自由的說吧。」

就是自由，山谷微風來到通透的敞開式建築裡，依然自如進出，可是牆體的存在試圖要規定它的進出，它的自由訴求因此表達出來了。我感受到了與公寓陽台上不一樣的微風，陽台上的微風坦率直白，方向一致，撲面而來時毫不猶豫，西班牙餐廳裡微風的方向並不總是一致，有些遲疑，有些暗示，有時候迎面而來，有時候在背後提醒，似乎要表達什麼，又不知從何說起。

走在步道上微風吹來，漫步芒草堆中非常寫意。(圖：cgy1208@IG)

這是什麼樣的微風，我找不到準確的表述語句，只找到一連串的不是，不是杜甫「細草微風岸」的風，不是高駢「水晶簾動微風起」的風，馮延巳的「吹皺一池春水」是因為「風乍起」，過於突然，也不是，更不是「風蕭蕭兮易水寒」裡的風，山谷微風不是壯志淩雲之風，不會去送別荊軻，它知道自已普通微小，所以低調，其低調有點像我少年時期在炎熱夏天裡尋找的穿堂風。

卷起來扛在肩上的草席，這是我少年時有關夏天的意象。那時候我們家搬到了海鹽中學後面，不再與醫院的太平間面對面了，我的午睡也從太平間涼爽窄小的水泥床轉移到中學教學樓走廊通風的水泥地上。當時海鹽中學的位置是現在的向陽小學，如今已是全新的建築，但是這幢兩層的舊式建築完好保存下來，樓上樓下都是五個房間，當時上下各是四個教室一個教師辦公室。一層走廊的兩端沒有門，中間有大門，空蕩蕩的大門，我中學的四年只見過門框沒見過門，這應該是穿堂風樂意光顧的原因。

一片雲投影在山下的丘陵。（山水小組授權使用）

暑假的時候，我經常在午飯後光著上身，穿著拖鞋，卷起自已床上的草席，扛在肩上，走過池塘，走進海鹽中學那幢教學樓的走廊，探尋穿堂風，從這頭走到那頭，既感受風向，也感受風力，然後選定一個和風習習的位置，鋪開草席，席地而睡。可是穿堂風是自由主義的風，一會兒從這邊過來，一會兒從那邊過來，有時候風吹不斷，有時候突然沒風，像是風扇遭遇停電。

我少年時期夏天的午睡因此充滿了缺陷，經常是躺下後還沒睡著就沒風了，就得起身卷起草席去找下一個風點，確定那裡的風還會吹一會兒，再躺下去，可是馬上又沒風了。躺下，起身，再躺下，再起身，如此反覆，睡意全無，這是穿堂風留給我的清晰記憶，在此後的日子裡時常出現一下。

上層的結構是半開放空間設計，引進大量舒服的自然光和涼風。（Department of Architecture）

如今的穿堂風只剩下名字，它在炎熱夏天裡已經不受重視。涼風習習不再是從自然界長途跋涉而來，而是人工涼風了，從私人和公共建築裡的製冷空調裡出來，在房間裡在大廳裡在建築裡旋轉擴散。

我童年時享受過人工涼風，準確地說是手工涼風，那時候人們的家裡沒有電風扇，空調是聞所未聞，人們習慣在夏天的晚上坐在戶外乘涼，人手一把蒲扇，一邊給自已扇風一邊與鄰居聊天，童年的我假裝認真聽他們說話，站在扇過來的風這邊，搭上一陣子順風，這個大人手累了放下蒲扇，我就走到另一個仍在扇風的大人旁邊，繼續假裝聽他們說話，繼續搭順風，他們笑得時候我也跟著笑，其實我根本聽不懂他們說的話。

山谷狹長地勢帶來微風（unsplash）

這裡的山谷微風不是當年海鹽中學教學樓裡的穿堂風，這裡白天的上坡風和晚上的下坡風持續不斷，這是山谷狹長地勢給予的禮物，因此我坐在Y酒店負層的西班牙餐廳長桌旁時，感受的不是微風的離去和到來，而是微風的細緻和變化，還有微風的不可知，我開始了無邊的遐想。

多少豪傑壯舉，不論是壯士一去不復還，還是壯士凱旋歸來，只要進入歷史的長河就會無足輕重，維吉爾說：「一絲微風勉強把他們的名字吹入我們耳中。」

二〇二四年四月九日

（本文獲麥田授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）