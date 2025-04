在沙漠中建一座歌劇院！拆解Lady Gaga封神Coachella舞台混亂美學

【Lady Gaga/Coachella】剛過去的週末,社交平台幾乎被Lady Gaga Coachella舞台表演洗版。這場將近兩小時演出,不僅是她第二度作為音樂節Headliner亮相,更被外媒譽為「Coachella歷史之最」,#Gagachella 標籤迅速席捲網絡,成功將這場盛事變成她主場。



#Gagachella在Lady Gaga Coachella表演後迅速傳播(Youtube截圖)

這次表演以最新專輯《Mayhem》中「混亂美學」為核心,Lady Gaga將加州沙漠幻化為哥德式歌劇院,不僅呈現頂級音樂,更是一場服裝、敘事與舞台裝置的多感官盛宴。表演分為五幕,每一幕構築獨立敘事,服裝與意象設計巧妙呼應主題。現在,就讓我們一起拆解這場混亂美學背後巧思和設計。

三層樓高血紅禮服揭幕 靈感來自《馬克白》

Lady Gaga身穿由澳洲台裔設計師Samuel Lewis打造的巨型紅色禮服開場(Getty)

舞台在暗紅色籠罩下揭幕,背景是一座維多利亞式歌劇院。Lady Gaga身穿由澳洲台裔設計師Samuel Lewis打造的巨型紅色禮服,裙擺高達三層樓,內部藏有鋼鐵結構讓舞者藏身在內,如同一個牢籠,完美呼應專輯《Mayhem》「光明與黑暗鬥爭」主題。

這件耗時超過1,000小時、用300碼防火布料製成的禮服,靈感取自Thierry Mugler為歌劇《馬克白》中Lady Macbeth設計戲服,鉚釘與樹枝狀袖口增添了一絲詭譎宗教儀式感。

當〈Bloody Mary〉前奏響起,Gaga站在升降舞台頂端,血紅裙擺如簾幕般拉開,露出底下囚禁舞者,象徵被名聲禁錮的內心掙扎。隨後無縫銜接新歌〈Abracadabra〉與經典曲〈Judas〉,以合成器與聖經意象交織出神聖與暴烈氛圍。

真人棋盤致敬Alexander McQueen

在〈Poker Face〉表演中,舞台變成一局真人西洋棋對弈。Gaga身著黑色短洋裝,與白衣皇后對峙,象徵「舊我」與「新我」互相廝殺。這次舞台借鏡了Alexander McQueen 2005年春夏大秀「It's Just A Game」棋盤概念,這位已故設計師與Gaga生前交情深厚,兩人攜手塑造了她剛出道時怪誕風格。

光與暗、舊與新的衝突成為整場演出基調。高空無人機拍攝下,舞者排列成幾何圖形,將Gaga內心矛盾視覺化。最終,她擊倒代表過往純真的「白衣皇后」,象徵自己完成蛻變,宣告「怪獸之母」重生。

重現〈Bad Romance〉〈Paparazzi〉MV經典場景

除了向Alexander McQueen致敬,〈Poker Face〉中白衣皇后尖刺王冠,及舞者「爪形手勢」,也呼應〈Bad Romance〉MV經典造型。其後在第三幕〈Perfect Celebrity〉開場後,Gaga躺臥於鋪滿骷髏的沙坑中,與骷髏共舞畫面更是直接呼應〈Bad Romance〉MV結尾。

Lady Gaga Coachella表演多個造型致敬自己經典MV(@LGTHELOML/Twitter)

在〈Paparazzi〉段落中,Gaga身披金屬盔甲,手持拐杖,則是明顯致敬她MV經典造型,讓大家夢回2009年。這套服裝由金屬工藝師Manuel Albarran打造,僵硬如人偶的舞動,諷刺媒體對明星身體之操控。

〈Paparazzi〉中,Lady Gaga身披金屬盔甲由工藝師Manuel Albarran打造(@LMonsterReacts/Twitter)

11:59 準時唱出〈The Beast〉歌詞

每年都有影迷在倒數夜對應電影場景,這次Lady Gaga也用音樂玩了一場時間遊戲。這次她特別選擇在11:10分開始表演,務求在11:59分準確唱出〈The Beast〉歌詞「You can't hide who you are, 11:59.」這一細節讓整場表演更具儀式感。

以純白羽翼擁抱「小怪獸們」

這次表演以成名曲〈Bad Romance〉作為壓軸,Gaga換上由Matières Fécales所設計純白羽翼禮服,宛如重生天使。裙身設計模擬傷口撕裂後縫補,呼應她在演出中高喊的:「Monsters Never Die」,仿佛是給粉絲「小怪獸們」的一個溫柔擁抱。

Lady Gaga在演出中高喊:「Monsters Never Die」(ladygagauniverse/ IG)

Lady Gaga Coachella歌單全整理:

Act I: Of Velvet and Vice(天鵝絨與惡習)

歌單:〈Bloody Mary〉〈Abracadabra〉〈Judas〉〈Scheisse〉〈Garden of Eden〉〈Poker Face〉



Act II: And She Fell Into A Gothic Dream(她墜入哥德夢境)

歌單:〈Perfect Celebrity〉〈Disease〉〈Paparazzi〉〈Alejandro〉〈The Beast〉



Act II: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name(知曉她名字的美麗夢魘)

歌單〈Killah〉〈Zombieboy〉〈Die With a Smile〉〈How Bad Do U Want Me〉



Act IV: To Wake Her Is To Lose Her(喚醒她就是失去她)

歌單:〈Shadow Of a Man〉〈Kill for Love〉〈Born This Way〉〈Shallow〉〈Vanish Into You〉



Act V: Eternal Aria of the Monster Heart(怪物之心的永恆詠嘆調)

歌單:〈Bad Romance〉