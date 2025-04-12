鏡頭越深情，結局越心痛——攝影大師深瀨昌久《洋子》的愛與遺憾

「《洋子》記錄了一位癡情男子，在十餘年的時光裡，以鏡頭深情凝視一位女子的身影。」——日本攝影評論家、策展人暨《カメラ毎日》編輯長山岸章二

文：moom bookshop｜圖片來源：深瀨昌久《洋子》



深瀨昌久《洋子》（圖片來源：https://moom.cat/l/a2qQQr）

已故攝影大師深瀨昌久於 1978 年出版的《洋子》是其代表性經典之作；然而，這本攝影集卻長年絕版，一如深瀨雖用影像永恆定格下洋子的青春，卻無法阻止二人最終因愛而傷，以離婚收場，成為無數攝影愛好者心中最大也最深的遺憾。

深瀨昌久《洋子》（圖片來源：https://moom.cat/l/a2qQQr）

《洋子》所收錄的作品從兩人於 1963 年邂逅，翌年結為連理並入住松原團地開始說起，途經二人的故鄉北海道與金澤，和輾轉流連的伊豆和京都等地；也包含 1973 年，深瀨在自家窗前拍攝每日盛裝出門的洋子，所創作出的《無題（窓から）》系列及 1974 年，深瀨的攝影作品入選紐約現代藝術博物館 (MoMA) 的「New Japanese Photography」展覽之際，兩人一同前往紐約旅行並留下的無數璀璨光影。

深瀨昌久《洋子》（圖片來源：https://moom.cat/l/a2qQQr）

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開到荼蘼花事了，始終以鏡頭剖析自我，將攝影視為生活之延伸的深瀨卻也讓兩人遭遇了無可避免的分道揚鑣。「當私生活滲入藝術創作，私人影像被公諸於世，兩人間也逐漸產生了矛盾。」深瀨昌久檔案館總監トモ・コスガ (Tomo Kosuga) 為 1976 年，深瀨與洋子的離異所下之註解如此說道。他們愛得刻骨銘心，傷得也刻骨銘心，之後的故事，你我皆知——深瀨因意外而臥病在床那段期間，洋子每月探望他兩次，在漫長的昏迷中陪伴他整整 20 年，直到深瀨於 2012 年辭世。

深瀨昌久《洋子》（圖片來源：https://moom.cat/l/a2qQQr）

深瀨昌久《洋子》（圖片來源：https://moom.cat/l/a2qQQr）

時隔近半世紀，如今《洋子》終於迎來再版消息。在本書主角洋子的全力協助，以及深瀨昌久檔案館總監トモ・コスガ的監修下，《洋子》不僅完整收錄了原版的所有照片與文字，使得這部傳奇之作得以在歲月流轉後重獲新生；全新的設計、裝幀與內容亦進一步探索了其再版的深遠意義，不只增添了當年相關的參考文本、攝影史研究者戶田昌子的特別寄稿，更有洋子本人對於本次再版的深刻感言。

深瀨昌久《洋子》（圖片來源：https://moom.cat/l/a2qQQr）

深瀨昌久《洋子》（圖片來源：https://moom.cat/l/a2qQQr）

深瀬昌久是日本戰後攝影代表人物之一。1934 年出生於北海道，與荒木経惟、細江英公、東松照明、森山大道等人共同拓展了日本近代攝影的國際地位。2010 年，英國 British Journal of Photography 將他的著名攝影集《鴉》評論為廿五年來最優秀的攝影書，讚譽是一個充滿隱晦與苦澀的傑作，為深瀬昌久奠定了永恆的傳奇地位。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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