《久別重逢》分享會　從光影與音樂中　尋找初戀的感覺｜何故專欄

2025年4月6日，我和《久別重逢》的導演編劇梁禮彥、原創音樂陳光榮、以及近50位喜歡這部電影的朋友，一起在光影與音樂中，和我們的「初戀」久別重逢。



《久別重逢》是我的2024「香港電影」Top 3之一，我先後觀看了三次，第一次是傳媒優先場，第二次是有主角出席的謝票場，第三次就是在大阪亞洲電影節的「Hong Kong Gala Screening」，三次都非常感動，三次都熱淚盈眶，劇情和影像固然吸引，音樂更是本片的靈魂！故此，我籌辦了是次分享會，希望跟兩位充滿才華的創作人，以及各界喜歡《久別重逢》的朋友，進行近距離的深度交流。



《久別重逢》分享會坐無虛席（作者提供）

分享會在位於尖沙咀IDEA Gallery舉行，活動在下午三時開始，但有人十二時已在門外排隊！最後，參與人數比想像中的多，不只場內的座位坐滿了，場外也有大批圍觀者，足以證明《久別重逢》的魅力。

分享會正式開始前，我先恭喜《久別重逢》獲得第43屆香港電影金像獎7項提名，然後用了一個特別的方式介紹兩位嘉賓。

梁禮彥導演因為他的英文名「Jill」，我們習慣叫他「Jill仔」，但現在要改口稱呼他「Jill導」了，他除了香港新晉電影導演，其實是資深編劇，曾參與多部賣座電影，很多人以為他的出道作品是2010年的《復仇者之死》，但其實早在2008年的《奪標》已有份創作，其後的編劇作品包括：《殭屍》(2013)、《殺破狼II》(2015) 、《葉問3》(2015)、《殺破狼．貪狼》(2017)、《葉問4》(2019)、以及《久別重逢》(2024)，而他在《救火英雄》(2014)的崗位是「聯合編劇」（另一位「聯合編劇」是翁子光），Jill導隨即補充，他還有另一部編劇作品，就是合作多年兼《久別重逢》監製葉偉信執導的《誰變走了大佛》，令人熱切期待。

《久別重逢》獲得第43屆香港電影金像獎7項提名（電影海報）

其實，Jill導正式成為編劇之前，也曾擔任副導演，他在《大丈夫》(2003)和《師奶唔易做》(2006)，分別是副導演和第二副導演，而且，他亦有份客串這兩部電影，分別是飾演日本料理侍應和茶餐廳伙記，我笑說未來的「餐飲劇場」可以邀請他主演，現場有觀眾點頭讚好。補充一句，當年曾跟Jill導合作的《大丈夫》場記也在現場。

陳光榮是香港著名作曲人及唱片監製，我們習慣叫他「Punk仔」，因為他就讀天主教伍華小學及天主教伍華書院，跟在新蒲崗長大的我，可算是半個街坊。

Punk仔的音樂路可以分為三個階段，80年代以樂隊Fundamental成員身份加入樂壇（其他主要成員都是伍華書院的同學），我很喜歡的經典〈感覺號渡輪〉正是由他作曲；90年代專注歌曲創作、編曲和唱片監製，當年和鄭伊健合作無間，也為鄭伊健主演的電影配樂，並且憑《風雲之雄霸天下》首次入圍第18屆香港電影金像獎「最佳原創電影音樂」就獲獎，其後憑《十月圍城》(第29屆)和《武俠》(第31屆)再獲此項殊榮，他最厲害的是在第31屆同時憑三部作品入圍（另外兩部是《不再讓你孤單》和《竊聽風雲2》）！Punk仔今屆同時入圍「最佳原創電影音樂」和「最佳原創電影歌曲」，但其實他早在第18屆、第19屆和第29屆，都是同樣獲得這兩項提名，他在香港電影金像獎寫下了非常亮麗的成績表。

「我覺得愛情就好似一個旅程……」

作者與《久別重逢》導演梁禮彥和配樂陳光榮（作者提供）

大家對Jill導的認識，主要是過去他幾部「打打殺殺」的電影，為何今次來個一百八十度的轉變？但原來他「真係鍾意愛情片」，所以有機會就拍攝這類題材，加上他也喜歡音樂主題的電影，例如《一切從音樂再開始》（Begin Again），「奇情嘅題材，愛情嘅題材，我都好鍾意。」而且，他形容葉偉信是借動作片來講「家庭」，「我都係講關係，人同人嘅情感，以前累積嘅嘢，依家都可以用返出嚟，所以係冇太大分別」，「奇情嘅嘢真係少啲寫，之後都想做多啲」。

Jill導在大阪亞洲電影節時曾分享，他多年來從事創作，都有一些高低的感覺，「有時覺得自己好叻，有時覺得自己好鮓」，他覺得經常在這個「好有信心」和「好不足」的循環裡，如果有人可以鼓勵你，就像電影裡蘇昇華得到初戀情人夏文萱的支持，令你可以和「細個嘅自己傾計」，這是很重要的，雖然已經有很多人已提及，但Jill導認為可以用一個穿越的故事來傳遞這個訊息，這也是他創作《久別重逢》的初衷。

至於為何選擇在長洲和高知縣拍攝？Jill導說因為這是一個奇幻愛情故事，需要一個較抽離的地方，讓觀眾較客較入信。而且，他一直很喜歡長洲，拍完《久別重逢》就更喜歡長洲，「有時我同老婆間唔中就會入長洲食嘢」，因為「長洲真係有以前香港人情味嘅感覺」，而去長洲踩單車，正是Jill導的童年回憶。Punk仔補充，「記得第一次同導演開會，大家都問『「真係長洲？」，但係佢一路堅持，佢亦都講咗好多長洲嘅好處，咁我哋亦覺得佢有佢嘅道理……直至套戲出咗嚟，就覺得『導演你好犀利！』，感覺啱晒！』。

《久別重逢》在長洲和高知縣取景拍攝（電影劇照）

Jill導將長洲拍攝得像日劇一段的浪漫綺麗，我曾經參與在長洲的「電影朝聖」之旅，因為我認識長洲戲院及長洲冰廠的朋友，故此，有機會可以上去電影裡蘇昇華的家，從那裡觀眾長洲沿岸的風景，真的賞心悅目，令人心曠神怡，Jill導說這不是他一個人的功勞，他感謝整個拍攝及美術團隊，特別是擔任顧問的麥國強大師，他真的幫了Jill導很大忙。

「你要出得夠遠，先可以返去自己的內心，返去自己細個嗰個所在嘅地方……」

至於為何選擇四國高知縣，最主要原因當然是呼應電影主題的「達摩太陽」，Jill導稱之為一個「隱喻」（metaphor），「達摩太陽」其實是海市蜃樓，就像愛情，雖然它不存在，但它的美麗是無與倫比Jill導跟太太到當地資料搜集時，第一天就看到「達摩太陽」，他覺得是一種緣份，「係呢度喇！」。另外，四國「冇乜人…感覺接近我心中所想」，Jill導覺得現在女主角看不見「達摩太陽」的版本很好，就像人生。

今年三月，Jill導帶著《久別重逢》出席大阪亞洲電影節，我親眼看見日本歡眾對他的熱情，Jill導很享受遇見這一班喜歡香港文化和電影的觀眾，「電影節係好開心，對Theatre，或者對入戲院嘅感覺好深。大家好專心入戲院，就係為咗睇戲。不論個戲院係大定細，大家都好enjoy，唔係因為乜嘢marketing，純粹係為咗電影而入去，我覺得『神聖感』，或者『儀式感』，喺電影節係好濃烈嘅。我都會要電影節去睇其他電影，覺得有種『叉電』嘅感覺。」

今次大阪亞洲電影節特別為《久別重逢》配上了日文字幕，是直排的，放在右上角，有點像新詩，或是日文的俳句，Jill導讚嘆「零舍覺得有型！」受惠於日文字幕，我見證當蘇昇華提到米津玄師時，全場觀眾都有熱烈反應。Jill導補充在大阪「都有好多伊健哥哥同Punk哥哥嘅fans」，這是一次非常有趣的文化交流。

Jill導也分享了跟幾位主角合作的趣事：伊健告訴他「蘇昇華」這個角色可以去到有多沉，許恩怡（Natalie）對每個工作人員都好親切，陳卓賢（Ian）在學校彈奏的幾段音樂，都是他即場發揮。更重要的是，Jill導和Punk仔透露了一個秘密，電影裡夏文萱彈唱〈我的歌〉的那間酒吧，其實是在香港尖東的一間Jazz Bar，《久別重逢》的美術團隊真的非常厲害。Punk仔補充，Natalie這段戲是一take過完成拍攝，「佢半喊住唱，彈到個感覺出嚟」，掌聲鼓勵！

「我太太就是我的監製……」

《久別重逢》讓觀眾投入了一段奇幻的愛情旅程（作者提供）

《久別重逢》是一個以音樂人為主角的故事，Punk仔的參與非常重要，不只是創作出非常動聽、而且將劇情昇華的音樂，也協助Jill導以音樂講故事，以及對於「蘇昇華」的角色設定。

Punk仔說Jill導「好犀利」，其實他在眼中同樣「好犀利」！首先，《久別重逢》的音樂風格，跟他的前作如《風雲雄霸天下》、《無間道》、《明日戰記》等，完全是兩回事，甚至是兩個世界，「音樂就係好神奇，我之前做過好多一類比較激情嘅，但其實我都有一面，我都鍾意文靜、浪漫嘅音樂，正如導演鍾意《情書》，我哋啱key嘅」，「《久別重逢》俾我嘅感覺，就係一個音樂人到咗樽頸位」，問Punk仔是否有他的個人經歷，「導演第一次講藍本時，已經有」。而且，Punk仔和Jill導一樣，另一半都是他的「監製」，就像夏文萱對於蘇昇華，可以重新肯定「這是我」。

《久別重逢》的音樂，個人感覺類似我喜歡的〈感覺號渡輪〉，當日坐船到長洲「電影朝聖」時，腦海就不斷響起此曲的旋律，Punk仔分享「當日創作〈感覺號渡輪〉，係喺船上面，我哋由澳門返緊香港」，我隨即恍然大悟，《久別重逢》如此吸引我，其實是由〈感覺號渡輪〉開始，讓我和很多觀眾，「沉船」似的投入了這一段奇幻的愛情旅程。

《久別重逢》令我最感動的兩幕，就是兩個年代的「夏文萱」和「蘇昇華」遇見對方的一刻，Punk成功將「久別重逢」的影像轉化成音樂，讓兩者緊密相連，讓我們感受到那份「久別重逢」的情感，以及情懷。

Jill導透露他有兩場很喜歡，分享是開場和灑骨灰的一場，骨灰一場的音樂是用陶笛唱奏的，「一聽，一出個陶笛，我自已睇返都毛管戙，好喜歡！我老婆甚至乎話入場係為咗聽返嗰個soundtrack」，應該都是不少觀眾看心聲。

陳光榮率先展示5月才面世《久別重逢》電影原聲大碟（作者提供）

《久別重逢》電影原聲大碟，由Punk仔創作及監製，即將於5月面世，全碟共收錄20首歌曲及音樂，並附有精美歌詞圖冊。Punk仔特別帶來了大碟封套的樣版，讓大家先睹為快，我們應該是全香港，甚至是全世界，首批可以看到大碟封套實物的幸運兒。

此專輯除了入圍今屆金像獎，由兩代「蘇昇華」隔空對唱的電影主題曲〈久別重逢〉，還特別收錄了Ian和Natalie分別為電影翻唱〈我的歌〉的兩個版本，當然還有令Jill導「毛管戙」的〈Daruma Sunrise 達摩太陽〉，以及令我感動落淚的〈Rest 休止符〉和〈1998 重奏〉。

與此同時，《久別重逢》也會推出劇本集，預計在七月香港書展前面世，Jill導透露將會收錄一些「deleted scenes」。個人認為，一邊聽著《久別重逢》電影原聲大碟，一邊吃著焦糖布甸，一邊閱讀《久別重逢》劇本集，完美！（如果附送可以穿越時空的神奇鏈墮就更完美！）

分享會後的答問時段，發問和分享比想像中更踴躍。有一位女觀眾說她已觀看了《久別重逢》十二次，衷心感謝主創們為她帶來如此精彩的香港電影！另一位自稱是「中佬」的男觀眾，分享每一個「中佬」在年輕時，都會遇見一個「夏文萱」，在場不少男士都有共鳴。還有一位男觀眾特別身穿《久別重逢》的衛衣出席，清楚表達了他對這部電影的喜愛。最有趣是，其中一位觀眾提問琴鍵在穿越時空前後的分別時，演員張滿源突然說這個琴鍵是「E鍵」（取「伊健」的諧音），全場為之莞爾。

答問時段後，大家分別找Jill導和Punk仔簽名，以及合照留念，有Punk仔fans帶來了多年來的珍藏！漫畫家Yo更特別以四位主角繪畫了一幅精美而可愛的畫像，跟Jill導和Punk仔分享，令是次分享會生色不少。

這一天，大家都跟年輕的自己「久別重逢」，彷彿踏上了奇妙的旅程，共同渡過了一個既充實，又愉快的下午。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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