不用字也能說故事！PMQ無字繪本展60+精選　帶你感受「無字」魔力

【展覽】別以為繪本只適合小朋友！PMQ「FEEL FREE, FEEL 3」無字繪本展，特別從歐洲、美洲、日本、韓國及本地精選逾60本「無字繪本」（Wordless Picture Book）。這些作品透過拉頁、立體書、剪紙藝術等創新設計，邀請大家走進一個即使沒有文字，也能感受故事魅力的奇幻世界。



PMQ 繪本展「FEEL FREE, FEEL 3」展覽現場（PMQ）

PMQ 繪本展「FEEL FREE, FEEL 3」展品（PMQ）

或許你會好奇：「沒有文字的書該怎麼閱讀？」事實上，沒有文字束縛，反而賦予讀者無限想像空間。這些神奇繪本僅憑色彩、線條和構圖，就能講述引人入勝故事，保證讓你腦洞大開。

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PMQ此次特別邀請本地設計團隊MIDWAY Studio負責展覽空間設計，展覽場地本身就像一個巨型立體繪本。你會發現，頭頂懸掛著垂直展開「故事大樓」，角落裡藏著需要用放大鏡才能欣賞的微型繪本，還有會像花朵般綻放之立體書。每一處細節都在告訴你：原來閱讀可以這麼有趣！

PMQ 繪本展「FEEL FREE, FEEL 3」展覽現場（PMQ）

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5本必看無字繪本推介——顛覆你對「書」的想像

在眾多精彩作品中，有幾部尤其值得細細品味。這次我們特別精選出五部必看「無字佳作」，無論在概念、設計或互動性方面都極具特色，絕對值得你關注：

1.《plunge》- Chisato Tamabayashi

PMQ 繪本展「FEEL FREE, FEEL 3」展品《plunge》- Chisato Tamabayashi（PMQ）

《plunge》由駐倫敦日本藝術家Chisato Tamabayashi創作，堪稱一件互動藝術品。翻開書頁，讀者彷彿隨主角一同躍入深邃藍色海洋。繪本最精彩之處在於書頁巧妙設計，讀者可透過傾斜、翻轉等方式，配合立體紙藝，從不同角度探索奇妙海洋生物及水面上下兩個世界，互動性極強，曾獲丹麥Doverodde書籍藝術中心獎項肯定。

2. 《Egg and Cat》- 관찰자 · 유연성클럽

PMQ 繪本展「FEEL FREE, FEEL 3」展品《Egg and Cat》（PMQ）

同樣引人入勝的是韓國繪本《Egg and Cat》，完全是展覽中萌物擔當！看似是一顆可愛雞蛋，打開蛋殼後，裡面竟藏著一本極迷你無字繪本。創作者以簡潔生動線條，描繪貓與雞蛋之間既危險又幽默的互動畫面。

貓究竟是想吃掉蛋，還是想與它做朋友？沒有文字結論，留給每個讀者自由想像。觀察貓咪「監視」雞蛋的畫面，令人會心一笑。

PMQ 繪本展「FEEL FREE, FEEL 3」展品《Egg and Cat》（PMQ）

3. 《Codex Seraphinianus》- Luigi Serafini

PMQ 繪本展「FEEL FREE, FEEL 3」展品《Codex Seraphinianus》（PMQ）

談及無字書，絕不能錯過這本被譽為「20世紀最奇特書籍」之一的傳奇之作。意大利藝術家Luigi Serafini於1976至1978年，耗時三年創造出這本全然虛構世界「百科全書」。

PMQ 繪本展「FEEL FREE, FEEL 3」展品《Codex Seraphinianus》（PMQ）

他以獨創、至今無人能解的文字系統，配合大量超現實、怪誕且精緻插圖，呈現出形態奇異植物、匪夷所思動物、古怪機械與抽象現象，譬如有如能自我生長成椅子的樹木，以及如交配後變成鱷魚的情侶。即使內容無法用語言解讀，但圖像本身已足以激發無盡好奇與想像，讓你腦洞大開。

4. 《Hoch Hinaus》- Tom Schamp

PMQ 繪本展「FEEL FREE, FEEL 3」展品《Hoch Hinaus》（PMQ）

比利時插畫家Tom Schamp的《Hoch Hinaus》，同樣充滿互動趣味。這不僅是一本書，更能展開成懸掛式長卷，彷彿一棟高樓。

PMQ 繪本展「FEEL FREE, FEEL 3」展品《Hoch Hinaus》（PMQ）

繪本內每一層樓描繪了不同住客及其生活場景：底層是帽子店，一樓住著熱愛跑車的獅子，二樓是水手與美人魚，還有下棋情侶、休憩貓咪、園丁照料植物、女士沉浸書海等。全書無文字，卻藏有大量細節和幽默，邀你細心觀察，自行編織住客間故事。

5.《Bloom》- Julie Safirstein

法國藝術家Julie Safirstein創作的這本立體書，如其名「Bloom」般會「綻放」。書本採獨特摺疊設計，當逐層展開時，書頁如花瓣般緩緩綻放，呈現色彩斑斕、抽象圖案與夢幻花園。開合與層疊之間，光影與圖案不斷變化，營造出寧靜而詩意的氛圍。

PMQ 繪本展「FEEL FREE, FEEL 3」宣傳圖（PMQ）

除了展覽本身，主辦方還舉辦多項延伸活動，包括夜間讀書會、繪本創作工作坊等。有興趣的朋友，記得留意官網資訊，了解更多詳情。

【展覽詳情】

名稱：PMQ 繪本展「FEEL FREE, FEEL 3」

地點：PMQ元創方A座S710-S711

日期：即日至2025年5月18日

