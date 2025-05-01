在辦公室狂飆過山車？瑞典創意工作室打造社畜夢幻樂園｜勞動節

【五一勞動節/打工仔/設計】今天是五一勞動節，當大家仍享受著難得假期，或是思考著工作意義時，在瑞典首都斯德哥爾摩有一群創意工作者，他們每天上班「通勤」方式，可能比你假期還好玩。因為他們的辦公室裡，竟然藏著一座功能齊全室內過山車！



試想像一下，當你埋首趕工，或是在茶水間沖咖啡時，耳邊傳來「咻——」一聲，伴隨著同事興奮的尖叫聲，一道銀色身影便從你身旁呼嘯而過。這不是主題樂園噱頭，亦非AI生成場景，而是瑞典創意工作室「The Great Exhibition」（偉大展覽）辦公室內日常風景。

最刺激的辦公室代步工具

名為「The Frontal Lobe」的辦公室過山車全長約60米（thegreatexhibition1851/IG）

此過山車名為「The Frontal Lobe」（前額葉），全長約60米，以四噸紅色烤漆鋼材精心打造。乘客坐上特製單人圓形座椅後，首先會被提升至近三、四米高度，隨後蜿蜒穿梭辦公空間，從廚房到儲藏室，再掠過同事辦公桌旁。這不僅是一件藝術裝置，更是一個真正可以乘坐的交通工具，雖然不太高效，但絕對令人難忘。

「The Frontal Lobe」過山車橫跨辦公室各個區域（The Great Exhibition）

要將一座過山車塞進一個正常運作的辦公室，本身就是一項艱鉅挑戰。團隊花了超過一年時間進行設計和建造，繪製逾200張設計圖，才最終敲定方案，既能確保乘坐體驗足夠刺激，又不妨礙員工日常工作、通行、使用廚房，甚至上廁所。

為確保安全，團隊設計了特殊聲音信號系統，每當有人準備「發車」時就會響起提醒，讓同事們有所準備，以免被突然呼嘯而過的同事嚇一跳。軌道支架牢牢固定在地板上，高度根據所處位置精心計算，確保與座位區等保持安全距離。同時過山車亮紅色軌道與辦公室內其他色彩形成對比，流線型鋼鐵質感也與工作室現代風格相得益彰。

工作室前身是瑞典設計界龍頭

這家敢於在辦公室裡蓋過山車的「The Great Exhibition」，前身其實是在瑞典設計界頗具名氣的PJADAD（Petter Johansson Art Direction And Design）。在過去15年裡，他們為 Volvo、IKEA等瑞典知名品牌打造過許多成功行銷專案。

「The Great Exhibition」創辦人兼創意總監 Petter Kukacka（thegreatexhibition1851/IG）

然而，隨著時代變遷，創辦人兼創意總監 Petter Kukacka意識到，單純的視覺設計或數位行銷已不足以滿足品牌和消費者需求，更無法完全表達工作室創意能量。於是，他們決定進行品牌重塑，改名為「The Great Exhibition」，象徵著一個更大膽、更注重「體驗」與「情感共鳴」新開始。

「The Frontal Lobe」專案耗資約15萬美元（The Great Exhibition）

整個專案耗資約15萬美元，對於一家創意工作室而言絕非小數目，但 Kukacka 認為這一切都值得，他在採訪中如此表示：「即使它有很多缺點… 但它有一個巨大的優點：那就是它很有趣！」至於過山車名字也並非隨意選擇，前額葉在人類大腦中負責管理情緒、人格、動作和記憶，正是創造力賴以產生的基礎。

「The Frontal Lobe」辦公室過山車即將於官方商店上架（The Great Exhibition）

此辦公室過山車即將於The Great Exhibition官方商店上架，標價25萬歐元（約二百二十萬港元）。各位感興趣的打工仔，是時候構思方案說服老闆入手——下個在辦公室狂飆過山車的人，或許就是你！