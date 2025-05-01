《禮儀師之奏鳴曲》4K修復版　經典重現再次觸動人心｜何故專欄

《禮儀師之奏鳴曲》真摰動人，悅目窩心，散場後仍然充滿餘韻，4K修復，經典重現，再次感動。



《禮儀師之奏鳴曲》由瀧田洋二郎執導（電影劇照）

《禮儀師之奏鳴曲》由瀧田洋二郎執導，小山薰堂編劇，久石讓配樂，兩大影帝本木雅弘和山崎努主演，其他演員包括廣末涼子、余貴美子、吉行和子、笹野高史、杉本哲太、峰岸徹。電影於2008年在日本上映，翌年勇奪第81屆奧斯卡最佳外語片，橫掃日本電影金像獎10項大獎。

《禮儀師之奏鳴曲》講述大提琴手大悟（本木雅弘 飾）失業後偶然機會轉職送別先人的禮儀師（電影劇照）

《禮儀師之奏鳴曲》緣於本木雅弘在印度旅遊時在恆河沿岸看到一場葬禮，讓他深有感觸，他回國後在閱讀大量的死亡主題書籍後，對青木新門的回憶錄《納棺夫日記》產生了興趣，覺得這個故事很適合拍成電影，登門拜訪以誠意打動原作者，獲得授權而籌拍，從而成就了日本電影的不朽經典。

《禮儀師之奏鳴曲》講述大提琴手大悟（本木雅弘 飾）失業後，與妻子美香（廣末涼子 飾）一起離開東京，回到山形老家，在母親遺物的故居中重新生活；誤打誤撞之下，他應徵了NK Agent的「旅程歸途助理」（旅之お手伝い）一職，但其實是送別先人的禮儀師，負責在葬禮上清潔遺體和整理儀容等工序的入棺儀式，而公司名稱的「NK」，則是日文「納棺」（No-Kan）。大悟為了生計，只好接受此遭人白眼的忌諱工作，為了令妻子安心，欺騙她是「冠婚葬祭」相關的工作。大悟由起初抗拒到接受，逐漸敬業樂業，更輾轉揭開了人生的新一頁……

導演透過納棺儀式，來讓一個個崩壞了家庭再生。（電影劇照）

《禮儀師之奏鳴曲》以東京以外的純樸鄉鎮為背景，有種遠離繁囂的恬靜，配合山形縣四季分明的美麗風景，在生離死別之間探討愛的真諦，瀧田洋二郎透過一場場的納棺儀式，來讓一個個崩壞了家庭再生，令每一位家族成員再次明白親情的意義，包括男主角終於重遇離家出走多年、印象已變得模擬的父親（峰岸徹 飾），讓觀眾明白「禮儀師」這份職業的真正意義。

《禮儀師之奏鳴曲》的主題看似沉重，卻拍得莊諧並重，笑中有淚。（電影劇照）

《禮儀師之奏鳴曲》的主題看似沉重，導演瀧田洋二郎卻拍得莊諧並重，笑中有淚之餘，也在輕描淡寫之間，跟觀眾分享了這個神秘行業的專門知識，特別是大悟拍攝宣傳短片的一段，而大悟為「偽娘」準備納棺的那一場，便充滿了黑色幽默，不只讓我們知道日本死者化妝是分為男妝和女妝，也表現出老闆的臨危不亂和穩重老練，但最爆笑的一幕，肯定是他面試大悟時，彷彿是隨意地問了他一句「會否努力工作？」便正式僱用，令人拍案叫絕。

電影讓觀眾明白「禮儀師」這份職業的真正意義。（電影劇照）

《禮儀師之奏鳴曲》的魅力所在，除了兩位出色的男演員，久石讓將劇情昇華的動聽配樂，絕對是功不可沒，本片有很多留白的空間，久石讓的音樂可以讓觀眾聯想到更多畫面沒有的東西，甚至連繫到自身的經歷，成功為充滿死亡色彩本片賦予燦爛的新生命。本片是瀧田洋二郎跟廣末涼子在《秘密》再次合作，在大銀幕上重遇當年仍然清純可愛的廣末涼子，實在令人唏噓……

本片是瀧田洋二郎跟廣末涼子在《秘密》再次合作（電影劇照）

《禮儀師之奏鳴曲》在《破。地獄》大收旺場，甚至成為社會現象後，開始被拿來互相比較，同樣是日最後解開兩代人的心結，「奏鳴曲」對比「最後的舞」，看似是殊途同歸，卻存在根本上的差異，除了是文化和宗教上的分別，更涉及兩地殯儀業界的營運模式，實在難以對等地作出比較。

《禮儀師之奏鳴曲》4K修復版（電影海報）

《禮儀師之奏鳴曲》的重點，也許正是英文片名「Departures」，充滿詩意地代表死者的「離開」和「出發」，大悟和老闆佐佐木生榮（山崎努 飾）都是「送行者」。而且，就像片中大悟父親跟他的「石頭信」，很多事物都是盡在不言中。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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