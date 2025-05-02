以粵聲填補四城市空白《消逝的聲音——省港澳滬的過去式》｜開卷樂

由英國牛津大學中國近代史博士、香港城市大學中文及歷史學系教授及系主任暨人文社會科學院副院長程美寶教授撰寫的《消逝的聲音——省港澳滬的過去式》，是城大中文及歷史學系創系十週年叢書，亦是程博士多年以來累積的研究成果。全書分「廣州城」、「香港地」、「上海灘」、「澳門街」四章，以「消逝的聲音」為題，串連四個港人熟悉，又曾共享同一聲音世界的城市。

文：香港電台開卷樂｜原題：以粵聲填補四個城市的空白——《消逝的聲音——省港澳滬的過去式》



《消逝的聲音——省港澳滬的過去式》(香港電台）

香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



創作背景

本書的創作背景，源於香港城市大學中文及歷史學系副主任陳學然教授的一個念頭。程教授簡述：「那時，陳教授提議製作叢書，邀請學生及教師就他們所見所得撰文，與讀者交流。許多同事響應。」雖然教學和研究工作忙碌，仍無阻叢書計劃順利執行。一年內，文章的稿件已備妥，叢書亦順利出版。

省城之聲：粵謳

廣州省城地圖（圖片來源：Wikimedia Commons）

粵謳是以粵語演唱的廣東曲藝，可說是粵語歌曲的鼻祖。要了解「粵謳」的來由，首先要了解「省城」和「西關」這兩個概念。「省」為書名「省港澳滬」之首，指的是廣州省城。明清帝國時期，廣東全省興建了用作防衛的四壁城牆，此為省城之「城」的由來。然而，書中提及，廣州東、南、北三面的發展皆有所局限，而西邊城牆以外的灘塗便成了唯一的發展領域。「西關」也就成了生活及消費文化的重心。

粵謳自一八二零年起流行於省城，具俗字、俚語等獨特的西關色彩。西關雖然位於廣東省，惟其使用的「西關音」（或稱西關話）則可能以南海口音為基礎，聲韻結構亦與廣東話有些微不同。亦因如此，西關音就成為了當地居民的文化身份標誌。雖然粵謳在道光末年逐漸式微，但這種聲音卻沒有因此消失。

一說到西關，大家都會想到老廣州。（一条提供）

香港之聲：粵曲

遠在十九世紀末，省城是華人商界領袖為香港定位的參照城市。兩地的緊密關係，至今仍有街道名稱可證，譬如港島的永安街、同文街、興隆街與在西關三條比鄰的街道同名。二十年代，唱粵曲的女伶於省港澳滬兩地之間來回往返，以唱曲為生。程博士形容香港是西關的複製，不論是地景建築、語言或是音樂，都能在香港找到西關的影子。

「神功」有「做功德」的意思，上演神功戲，是為了酬神、娛鬼。（林振東攝）

除了粵曲外，當時戲班亦蓬勃發展。戲班有「落鄉班」和「省港班」之分，前者的歌伶主要在鄉村酬神演戲；後者則在廣州、香港、澳門等城市演出，以白話演唱，主辦方會籌備服飾、設計舞台，以迎合觀眾的口味。這些戲班開拓了香港、廣州這兩個主要市場，並經常遊走兩地，帶動了香港文化產業的發展。

上海之聲：眾樂齊鳴

上海於一八四三年開埠，早期經濟發展非常依賴來自廣州、中山等地的粵人與洋人進行生意買賣。因此，上海的粵籍人口一直有增無減，甚至龐大得足令各種粵語文化及娛樂事業在上海立足，並因兩地方言、曲風之別而擦出新火花。這班粵人積極在上海的不同組織，如上海青年音樂會、春季同樂會、中華音樂會等玩廣東音樂；而上海貴為文化中心，當時更以唱片、電影等形式，將廣東音樂及戲曲記錄下來。

因雙語流利而紅遍大江南北的「中國電影皇后」胡蝶（資料圖片）

程教授指出當時音樂和電影業的氣氛都非常「好玩」。廣東音樂宗師呂文成，也成長於這個眾聲同樂的環境之中，創作了許多至今我們仍耳熟能詳的廣東音樂。三十年代有聲電影興起，演員的「聲音」成為一大招徠，粵語和國語的市場熱度不相伯仲。有「中國電影皇后」之稱的胡蝶，正因雙語流利而紅遍大江南北。

澳門之聲：餘音

在抗戰期間，廣州、香港，上海等地先後淪陷，廣東戲班名角如薛覺先、白駒榮，上海妹等人皆薈萃於澳門(資料圖片)

澳門佔地不大，市場較小，有名氣的藝人及戲班很少在澳門維生。然而，在抗戰期間，廣州、香港，上海等地先後淪陷，廣東戲班名角如薛覺先、白駒榮，上海妹等人皆薈萃於澳門，出演粵劇和電影，名氣甚廣。

本書以「聲音」為共同點，透過省港澳滬的語言、娛樂、戲劇等互通的文化，讓讀者了解粵語文化的足印。程教授希望藉着此書，讓讀者記得身邊正在褪色的聲音。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）