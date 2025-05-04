《關於我和鬼變成家人的那封利是》香港特色字幕有驚喜｜何故專欄

《關於我和鬼變成家人的那封利是》，保留了台灣原版的瘋狂爆笑和窩心感人，卻以泰國風格將BL主題玩得更淋漓盡致，兩位男主角都好吸引，充滿香港特色的中文字幕有驚喜，非常開心，超級過癮！



《關於我和鬼變成家人的那封利是》改編自台片《關於我和鬼變成家人的那件事》（電影劇照）

《關於我和鬼變成家人的那封利是》改編自台片史上票房十大金馬得獎電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，第49屆香港國際電影節觀眾票選大獎冠軍，由查亞諾布帕拉科導演，兩位男主角是人氣泰劇《以你的心詮釋我的愛》爆紅CP 「BKPP」，《全職乖孫》亞太影帝Billkin和人氣男神PPKrit攜手主演，有趣的是，女主角Goy正是《以你的心詮釋我的愛》的編劇之一，她在第二季粉墨登場。

電影講述恐同的熱血線人偶然撿到男同志的冥婚利是，被迫結為「夫夫」。（電影劇照）

《關於我和鬼變成家人的那封利是》講述恐同的熱血線人Menn（Billkin 飾，台版「吳明翰」由許光漢飾演）偶然撿到男同志Titi（PP Krit 飾，台版「毛毛」由林柏宏飾演）的冥婚利是，被迫結為「夫夫」。兩人一邊展開搞笑歡樂的冥婚生活，一邊調查Titi死亡的真相，成了一對歡喜冤家，阿文卻意外找到女神Goi（Goy 飾，台版「林子晴」由王淨飾演）一直追查的毒梟Big Joe（賈圖隆·摩喬克 飾）的罪證……

電影延續同婚、環保、寵物、以及職場性別歧視等議題（電影劇照）

《關於我和鬼變成家人的那封利是》跟《關於我和鬼變成家人的那件事》的劇情有八成相同，延續同婚、環保、寵物、以及職場性別歧視等議題，減少了槍戰和飛車場面，卻增加了不同膚色的演員，最大的改動是將Menn由警察變成被警方線人，實在是耐人尋味，沒有了吳明翰警員編號「00059487」的一系列笑料，而且令故事變得不合理，線人竟然跟警隊一同出動？當然，寧要不通，莫要平庸，最重要是有戲劇效果。至於另有重大改動，就是將黑幫巢穴變成泰拳拳館，其實改為冬蔭功火鍋店也許更合適，但泰拳作為泰國的國粹，並且可以加插大量搞笑的動作打鬥場面，Billkin和一眾飾演拳手的演員都各有發揮，提升了娛樂性。

兩位男主角，Billkin是陽光男孩，PP Krit卻散發著妖媚氣質，一人一鬼，各有市場。（電影劇照）

《關於我和鬼變成家人的那封利是》的兩位男主角，Billkin是陽光男孩，PP Krit卻散發著妖媚氣質，一人一鬼，各有市場，重點是那隻小狗也很討好，喜歡毛孩的觀眾肯定會加分。與此同時，裡飾演毒梟Big Joe的賈圖隆·摩喬克，外型上跟飾演台版黑幫大佬孝哥的蔡振南好接近，「鬼上身」一幕同樣精彩！台版最搶鏡的是飾演街道警察的金馬獎最佳男配角劉冠廷，他看見許光漢在街上裸奔時的震驚表情，令人拍案叫絕，泰版的街道警察卻是平平無奇，令人有點失望。相比之下，泰版最搶鏡的反而是「槍法如神」的可愛肥男警Tanawat Cheawaram，某程度上，他比女主角更可愛。

中文字幕是本片一大亮點，充滿了香港電影和娛樂圈的彩蛋。（電影劇照）

《關於我和鬼變成家人的那封利是》的中文字幕是本片一大亮點，充滿了香港電影和娛樂圈的彩蛋，彌補了文化差異，更讓香港觀眾感到額外的親切和共鳴，用心翻譯的宣柏健應記一功！

《關於我和鬼變成家人的那封利是》（電影海報）

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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