書摘｜馬斯克預言日本終將不復存在？看少子化危機下的國難警鐘

【藝文編按】馬斯克（Elon Musk）曾在社交平台兩度斷言「日本終將不復存在」，引發全球熱議。然而，這位科技鉅子的預言非空穴來風——日本人口已連續11年下滑，2023年更出現「生一個嬰兒，死兩個老人」的嚴峻局面。



日本如何從戰後人口膨脹「嬰兒潮」，到如今面臨人口枯竭的存亡危機？本文摘自麥田出版《一億總下流》，深入剖析日本少子化問題根源，從歷史政策失誤到社會結構變遷，揭示這個「課題先進國」或將成為遠東貧弱小國的隱憂。



名稱：一億總下流？——老害、少子化、多死社會……老人國日本的社會難題與國家危機

作者： 茂呂美耶（Moro Miya）

出版社：麥田



美國電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人暨執行長，亦是曾登上世界首富寶座的科技鉅子伊隆・馬斯克（Elon Reeve Musk），於二〇二二年五月八日，在社群媒體平台X（推特／Twitter）回應一名用戶所引用的一份報導時，直率表示：「冒險說句顯而易見的話，除非有什麼改變，讓出生率超過死亡率，否則日本終將不復存在。這將是全世界的一個巨大損失。」

圖為2025年4月10日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）出席美國白宮的內閣會議。（Reuters）

這則推文經日本媒體爭相報導後，引發不少日本政經專家與日本網民，先後加入了一場毫無意義的網路論戰。馬斯克回應的那名推特用戶所引用的報導，是日本總務省發表的人口普查數據報告「人口推計」。內容提及日本人口連續十一年下滑，二〇二一年的人口，比二〇二〇年減少了六十四萬四千人，創下有史以來最大跌幅的〇．五一％，總人口降至約一億二千五百五十萬人。

日本人口確實於二〇〇八年達最高峰的一億二千八百萬人之後，便因出生率降低而一直下滑，且今後將不斷加速下滑。二〇二一年減少的六十四萬四千人中，有三萬多是外籍人士，他們因受到新冠肺炎疫情影響，選擇離開了日本。馬斯克的「日本終將不復存在」推文，不但引發日文網民爭長論短，也讓英文網民針對移民政策、孩子養育成本等問題，爭先恐後地各抒己見，一片譁然。之後，二〇二四年二月底，馬斯克再度貼出「如果沒有改變，日本將會消滅」的推文，因為日本於二〇二三年的新生兒數量是七十五萬八千人（概數，日本總務省統計局於二〇二四年二月發表），較前一年減少了五．一％，創下最低水平，變成生一個嬰兒，死兩個老人的狀況。

日本人口老化問題嚴重，有企業為此把退休年齡延至70歲，甚至廢除退休制度。（路透社）

少子高齡化的國難問題

說起來，早在三十多年前，日本的人口結構問題便已經明顯化了。雖然日本政府針對此問題進行了不少改革與對策措施，卻始終無濟於事。直至今日，日本人口依舊持續著逐年老化的趨勢，總和生育率（育齡婦女一生中的生育子女總數，簡稱「生育率」）世界排行，依舊在倒數算起來比較快的底層徘徊。

高齡者人口增多，導致死亡人數攀升，形成「多死社會」，火葬場及墓園問題浮出水面。未婚男女及平均壽命不停增長的獨居高齡女性大增，形成「獨居社會」，寧靜的獨門獨戶住宅區內，放眼望去均是動作緩慢的老太太。青壯年勞動人口短缺，導致社會保障負擔沉重，每不到兩名工作人口，需扶養一名老人或小孩的依賴人口。總人口數減少，稅收與市場也隨之縮小，國內生產總值（GDP）下跌，導致國力衰退。

日本人口老化嚴重，社會廣泛關注長者退休生活開支等問題，亦多少年輕人為自己退休打算。（路透社）

比起世界其他各國，日本總是率先面臨許多國際上前所未有的，而且必須急迫解決的棘手問題，因此成為引領全世界的「課題先進國」。其中，少子高齡化問題幾乎可以說是國難，正在緩緩地拖垮國家，驅策日本一步步退出先進國家行列，甚至有可能讓日本成為位於遠東的一個貧弱小國。

一般說來，零至十四歲為幼年人口，十五至六十四歲為青壯年人口，六十五歲以上為高齡者人口。幼年與高齡者人口均是依賴人口，青壯年人口則為支撐社會的主要人力資源，也是扶養依賴人口的主力部隊。青壯年人口負擔輕重的指標，稱為「扶養比」，比率愈大，表示負擔愈沉重。

日本人口老化問題嚴重，世代衝突日漸加劇。（視覺中國）

日本厚生勞動省麾下機關「國立社會保障・人口問題研究所」推估，日本的高齡者人口比率於二〇二四年會超出三十％。到了二〇三〇年時，高齡者人口比率達三十一．八％，形成大約每三人中，有一人是六十五歲以上的高齡者，高齡者人口與青壯年人口的比率是一比一．八。二十至三十九歲的分娩育兒主力軍女性，則只占總人口的九．八％。

根據聯合國世界衛生組織（WHO）定義，六十五歲以上的高齡者人口，占總人口的比率超過七％時，稱為「高齡化社會」（aging society），超過十四％時則為「高齡社會」（aged society），超過二十％便是「超高齡社會」（super-aged society）。

日本人口持續減少，其中以北海道的減少最多。（視覺中國）

日本在一九七〇年邁入了高齡化社會，一九九四年迎來高齡社會，二〇〇七年跨進了超高齡社會。從高齡化社會轉化為高齡社會的速度，日本僅花費了二十四年，比起德國四十年（一九三二～一九七二）、英國四十六年（一九二九～一九七五）、美國七十二年（一九四二～二〇一四）、瑞典八十五年（一八八七～一九七二）、法國一百二十六年（一八六四～一九九〇），日本的人口老化速度快得驚人。在東亞方面，新加坡是十七年（二〇〇四～二〇二一），韓國是十八年（二〇〇〇～二〇一八），中國是二十三年（二〇〇二～二〇二五），台灣是二十五年（一九九三～二〇一八）。不過，新加坡和中國的老化問題尚未完全表面化，唯有韓國與台灣，緊跟著日本亦步亦趨，將於二〇二五年同時邁入超高齡社會。

節育政策、少子化政策的影響

日本陷嚴重老齡少子化傾向，除沖繩外全日本人口都正每年下降，造成勞動長期不足。（視覺中國）

日本的人口下降與人口老化問題，之所以會如此快速表面化，是因為在第一波嬰兒潮之後，政府倡導節育觀念，積極實施家庭計畫政策，導致墮胎率驟增，生育率也隨之驟降。第一波嬰兒潮是一九四七年至一九四九年，當時，第二次世界大戰結束不久，大批男人從舊殖民地或戰地歸國，促使每年出生人數平均多達二百七十萬人。三年下來，總計八百零六萬人，生育率高達四．三％以上。這個世代的人被稱為「團塊世代」（団塊の世代）。

緊接而來的一九五〇年，出生人數竟一口氣減少了三十六萬人。據說，當時占領日本的駐日盟軍總司令（GHQ），誘導吉田茂內閣大力推行計畫生育政策。因為日本帝國政府於戰時中實施「人口戰」國策，鼓勵國民多生多養，以增強國力。對美國來說，敵國人口膨脹當然有害無益。此外，「團塊世代」的出生總數，也令駐日盟軍總司令考慮到食糧不足問題，於是利用女性議員及醫師出身的國會議員，一方面進行避孕知識以及節育觀念普及運動，另一方面於一九四八年強行通過《優生保護法》（現已廢除其中違反人權的條例，改名為《母體保護法》），不但讓墮胎合法化，更針對某些特定族群實施強制絕育手術。

日本人口老化問題嚴重，導致醫療人手緊張。（路透社）

日本政府起初不同意推行人口控制政策，卻奈何不了。畢竟對當時的日本政府來說，恢復國家主權、回歸國際社會等事項，比人口控制政策更重要，於是日本政府也只能改變施政方針。也因此，一九五〇年的合法墮胎總數高達三十二萬多例，比前一年多出三倍，墮胎率（每一千名十五至四十四歲的婦女的墮胎數量）為十五．一％。之後，墮胎率每年都節節攀升。一九五五年時，合法墮胎總數達最高紀錄的一百一十七萬例，墮胎率飆至五十．二％，對比同一年的出生率，是六十七．六％。意思是，出生一百名新生人口，人工流產案例是六十七．六例。此時，日本的生育率已經降至二．三七％。當時，除了義大利（二．三三％）、瑞士（二．三三％）、瑞典（二．二四％）、英國（二．二二％），其他國家的生育率都比日本高，美國是三．五一％，加拿大為三．七四％，澳大利亞則有三．二七％。

進入一九六〇年代之後，日本迎來經濟發展高潮，正式跨入高速成長期。急速的經濟發展致使勞動人口短缺，政府主導的人口控制國策才逐漸走向回頭路。

日本人口老化問題嚴重，不少生產商推出機器人照顧和陪伴老人。（路透社）

接著，一九七一年至一九七四年，「團塊世代」正值結婚生子高峰期，於是爆發了第二波嬰兒潮。每年出生人數平均約二百一十萬人，總計八百多萬人，生育率是二．一％。這個世代被稱為「團塊第二代」（団塊ジュニア）。按理說，「團塊第二代」在一九九五年至二〇〇〇年代期間，應該可以再掀起第三波嬰兒潮。無奈，人算不如天算，種種理由，令「團塊第二代」走上了不婚、不生、不養之路，而這又是另一個故事了。

第二波嬰兒潮持續了四年，日本也歷經了一九六四年的東京奧運會、一九七〇年的大阪萬博，成為全球矚目的亞洲優等生。就在此時期，研討未來學的國際智囊機構羅馬俱樂部（Club of Rome），於一九七二年，發表了對世界人口快速增長的模型分析結果報告《增長的極限》（《The Limits to Growth》），給全世界帶來很大衝擊。翌年十月，又發生了第一次石油危機。亞洲優等生的日本，便打算爭做新時代的先鋒楷模，於一九七四年再度推出少子化政策，呼籲社會大眾支持「兩個孩子恰恰好」家庭計畫。

孤獨死是日本人口老化衍生出的社會問題之一。（Getty Images）

當時，日本的全國性大報與電視台自不在話下，就連北海道乃至沖繩縣等地的地方小報與地方電視台，亦透過社論、專欄、漫畫、午間綜合電視節目等宣傳手段，奮力代政府給國民洗腦。學校也不遺餘力地進行「人口爆炸將導致資源短缺」之啟蒙教育。

一九七〇年代的日本，人們喜歡一窩蜂跟隨潮流付諸行動，民眾也相當信任執政政府與傳統媒體，是個做任何事都要呼朋引伴的時代。也就是說，當時的日本大眾，深受報紙和電視等傳統媒體所影響，繼而左右甚至決定他們的行動及思想。美其名曰團結一心，實則缺乏自主性，這種國民性在新冠肺炎期間更是展露無遺。

日本人口老化問題嚴重，而單身寄生族及繭居族亦正面臨老齡化。（周荻恩攝）

結果，少子化政策奏效了，日本的生育率一路下降。待「團塊世代」完全脫離了生育年齡期的一九八九年（平成元年）時，生育率已經降至戰後最低水平的一．五七％，人們稱之為「一．五七衝擊」。此時，日本政府才後知後覺地於一九九一年制定了《育兒、介護休業法》（育兒、照護休假法），讓日本男性也有權取得育嬰假。

只是，一九九一年也是泡沫經濟正式崩潰，日本跨入平成經濟大蕭條時代的第一年。說實話，政府智囊團隊應該也沒有餘裕去思考什麼少子化對策，光是泡沫經濟破裂後的不良債權問題、相繼爆發的證券金融弊案、波斯灣戰爭的經濟付出，以及人口急速老化問題，就夠他們一個頭兩個大了。如此，新生兒數量一路遞減，老人死亡率與日俱增，終於自二〇〇五年起，日本的總人口數開始逐年縮減，生育率更降至一．二六％，創歷史新低。

日本人口老化問題嚴重，不少生產商推出機器人照顧和陪伴老人。（路透社）

倘若日本政府再不採取移民政策或其他有效方針，照此下去，一百年後，日本的總人口數將與一百年前的大正時代最後一年（一九二五）一樣，只剩將近六千萬人。屆時，確實真會應驗了馬斯克所說的「日本終將不復存在」這句話。

附記：文章中的數據來源皆為日本「國立社會保障・人口問題研究所」二〇二二年《人口統計資料集》、日本總務省統計局。

（本文獲麥田授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）