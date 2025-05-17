朱栢康麥沛東《你好,打劫！Reunion》爆笑諷刺資本主義｜何故專欄

《你好，打劫！Reunion》重新定義「打劫」，批判資本主義，反思愛情和婚姻，諷刺傳媒和觀眾，是一場笑中有淚的「階級鬥爭」



《你好，打劫！Reunion》海報（作者提供）

《你好，打劫！》是由饒曉志創作的「紳士喜劇」，故事改編自1975年由薛尼盧密（Sidney Lumet）導演，影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）主演的荷里活電影《黃金萬兩》（Dog Day Afternoon），本片勇奪1976年度奧斯卡金像獎最佳原創劇本殊榮，編劇法蘭皮亞遜（Frank Pierson）取材自真實事件，就是在1972年發生的「美國歷史上最不完善的搶劫案」，爾冬陞於1987年將《黃金萬兩》改編為《人民英雄》，梁朝偉和金燕玲分別憑本片獲得第7屆香港電影金像獎「最佳男配角」和「最佳女配角」。

《你好，打劫！Reunion》劇照（舞台山莊 Theatre Valley/FB）

《你好，打劫！Reunion》由舞台山莊及曉年青年團主辦，劉德華出品，饒曉志擔任藝術總監及編劇，馬一柏聯合編劇，陳歷飛負責劇本翻譯，《你好，打劫！》於2024年2月在香港初演，由張達明導演，楊偉倫、麥沛東、魯文傑、巢嘉倫、蔡頌思和黎逸正主演，反應熱烈，2025年5月，「劫匪」和「人質」重聚，但由朱栢康和李芯駖接替楊偉倫和蔡頌思，導演亦換上朱栢謙，以及和他一同成立創作單位「異人巷」的張志敏，張達明轉任喜劇顧問，朱栢謙和張志敏除了聲音演出警員，也跟鄧永威一起改編劇本，為觀眾帶來煥然一新的感覺。

《你好，打劫！Reunion》劇照（舞台山莊 Theatre Valley/FB）

《你好，打劫！Reunion》講述無業遊民Sunny（朱栢康 飾）和Ben（麥沛東 飾）一起打劫銀行，卻因為意外而報了警，警方迅速來到案發現場，將他們重重包圍。Sunny和Ben跟銀行經理Tom（魯文傑 飾）、銀行職員Icy（李芯駖 飾）和Hanks（巢嘉倫 飾）、以及實習生Cruise（黎逸正 飾）一同被困於銀行裡，Sunny為了逃生，竟然設計並脅迫Cruise向警方謊報劫匪是銀行職員，並且將正在打劫的自己和Ben塑造成無辜的人質，劫匪與人質身份互換後，各人的秘密也逐漸曝光，銀行內外的危機也一觸即發。

《你好，打劫！Reunion》劇照（舞台山莊 Theatre Valley/FB）

《你好，打劫！Reunion》是一個發人深省的犯罪故事，透過這場荒謬絕倫的銀行劫案，讓我們知道作為這個資本社會的大多數，無時無刻都被極少數當權者合法合理地「打劫」，方式是各種巧立名目的「費用」（當Ben說出日舞台劇訂票需要收手續費時，全場爆笑！）。與此同時，透過Icy的混蛋老公、Hanks的野蠻老婆、以及Cruise的無情未婚妻，撕破了幸福婚姻的假象，加上Tom的怪獸家長，讓我們明白不應該犧牲自己為別人而活，我們必須好好珍惜屬於自己的人生。

《你好，打劫！Reunion》劇照（舞台山莊 Theatre Valley/FB）

《你好，打劫！Reunion》有不少精警的金句，以及共鳴的情節，最喜歡「老婆奴」Hanks突然收到老婆的來電的一幕，Tom警告他别接聽，「接了你會死的。」，Hanks卻回應：「不接，我死得更慘。」現場不少男觀眾都會心微笑。然而，始終是內地的劇本，在文化差異下，有些笑料明顯水土不服，例如「紅塔山」（內地香煙品牌）那一段就有點尷尬。

《你好，打劫！Reunion》劇照（舞台山莊 Theatre Valley/FB）

《你好，打劫！Reunion》集合了一班好演員，朱栢康、麥沛東、魯文傑和巢嘉倫都是好戲之人，朱栢康鬆容不迫，在台上散發著耀眼光芒，將複雜的理論說得頭頭是道，甚至對觀眾當頭棒喝；麥沛東大鳴大放，以他獨特的唸台詞方式，跟朱栢康一冷一熱，互相輝映，而且，他跟李芯駖的幾場對手戲都擦出火花；魯文傑演技多變，由人質變成劫匪，演活了一個看似風光卻是有苦自己知的失敗者；巢嘉倫以肢體語言和臉上的鬍鬚取勝，他和麥沛東都是「四蟲」成員，彼此很有默契；黎逸正早前在《郵差本傳》已讓人留下深刻印象，今次他面對一眾前輩也毫不遜色；李芯駖完全不像是首次演出舞台劇，最喜歡她在直播時公告對丈夫落毒的一場戲，眼神和語氣都很到位，最後由她的獨舞作為結束，為這場「不完善的搶劫案」寫上一個夢幻似的完美句號。

《你好，打劫！Reunion》勝在兩小時裡節奏緊湊，毫無冷場，但在不斷反轉再反轉之後，結局略嫌有點急速。與此同時，本劇延續了《黃金萬兩》讓群眾和媒體加入的設定，但其實在這方面還有很大的發揮空間，甚至可以跟現場觀眾進行有互動，最理想當然是加入更多香港元素吧！

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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