黃秋生陳淑儀《螳螂捕蟬》　經典殺手對決25年後再升級｜何故專欄

《螳螂捕蟬》是一套對我影響深遠的舞台劇，以一連串精彩絕倫的對話，探討生命的價值、存在的意義、以及兄弟的羈絆，堪稱「怪誕」到極致的傑作！



《螳螂捕蟬》海報（圖片由作者提供）

《螳螂捕蟬》是潘惠森「昆蟲系列」的第四個劇本，也是我至愛的潘Sir代表作品，本劇於2000年首次演出，由李國威導演，黃秋生和謝君豪主演，令人大開眼界，顛覆了我對舞台演出的認知，從此對二人對話的表演模式情有獨鍾，也啟蒙了我往後創作出《孔子無雙》、《闇三國志》、《打邊爐》、以及《回憶中的香港味道》等小說系列。

《螳螂捕蟬》講述「組織」派出兩個南轅北轍的殺手──滿口粗言穢語的前輩「北越」（黃秋生 飾），以及連發夢都講English的後輩「南越」（謝君豪 飾），潛入一間九流賓館中最低端的小房間，等待「目標」的出現時，竟然為了一塊麥當勞炸薯餅，引發出不同的衝突和矛盾，由合作夥伙伴演變成你死我亡，逐漸忘記此行目的，更勾起了不可告人的回憶，看似是胡鬧無聊，結局卻峰迴路轉，令人充滿遐想。

《螳螂捕蟬》劇照（神戲劇場/FB）

《螳螂捕蟬》讓黃秋生贏得香港戲劇協會第十屆香港舞台獎最佳男主角（悲/正劇），潘惠森憑本劇和《親愛的‧胡雪巖》入圍同屆的最佳劇本（悲/正劇），最後以《親愛的‧胡雪巖》獲獎。25年後載譽重演，由張珮華監製，導演繼續是李國威，黃秋生的拍檔卻換上了陳淑儀，兩個殺手的代號「北越」和「南越」，亦分別改為「老抽」和「生抽」，黃秋生更沒有重覆當年的角色，選擇飾演「生抽」，即使你已看過當年的演出，又或是透過VCD重溫，這次在戲曲中心進行的神戲劇場2025年度任務，充滿了全新驚喜。

《螳螂捕蟬》的兩位主角都是好戲之人，一出場已互相擦出燦爛火花，隨著不斷逆轉的劇情，兩人的關係變得撲朔迷離，成功牽動觀眾的情緒。潘惠森每個劇本都會有食物出現，《螳螂捕蟬》除了上述的炸薯餅，還有新奇士橙，而這個新版本更有「老抽」和「生抽」。當年「北越」一邊說著流利粗口一邊食橙，全場觀眾反應熱烈，是我最喜歡的一段戲，今回改為由陳淑儀的「老抽」演釋，同樣令人拍案叫絕，有種更麻甩和粗獷的味道！與此同時，黃秋生的英文很動聽，有一種說不出的獨特韻味，甚至是魅力！

《螳螂捕蟬》劇照（神戲劇場/FB）

《螳螂捕蟬》是在「任務」不斷倒數中，兩個像昆蟲般的小人物，在困境裡掙扎求存的故事。「北越」/「老抽」沒有學歷，不修邊幅，代表草根階層，「南越」/「生抽」畢業於香港大學，懂英文，穿西裝，代表中產，他們雖然南轅北轍，卻同樣聽命於「組織」，受制於「Job Description」，難以逃避命運的操弄，既等不到「目標」，也找不到「出口」，無法完成「任務」，就像是虛無的人生。

《螳螂捕蟬》的舞台設計匠心獨運，酒店窗外的殯儀館大招牌，彷彿代表了死亡的陰影，兩個拿著槍的殺手，看似可以操控「目標」和對方的生命，卻是連自己的人生也無法掌握。本來封閉的空間，突然可以打開的地板，飄出一個又一個生日會的汽球，他們彷彿打開了「潘朵拉的盒子」，只是最後卻看不見「希望」，反而在「生」與「死」之間，見證「人」如何變成「人渣」。

《螳螂捕蟬》劇照（神戲劇場/FB）

《螳螂捕蟬》的劇名背後，隱藏了一句「黃雀在後」，這也是本劇最玄妙之處。2023年6月11日，香港話劇團「風箏計劃」沙龍三「戲劇的正經與怪誕 —— 我們為甚麼要怪誕？如日何怪誕？」，由陳健豪及潘泰銘演讀《螳螂捕蟬》後，潘Sir跟大家互動交流，一起探討戲劇的「正經」和「怪誕」，讓我對本劇擁有更深入的理解，觀看2025新版時，也有更多的思考和得著。究竟「黃雀」是什麼？它是一個實物？一個符號？一個比喻？一個概念？抑或根本不存在？

《螳螂捕蟬》2025新版的宣傳和周邊產品很有心思，宣傳短片「螳螂殺手四部曲」：《人渣》、《早餐》、《Lucy》和《殺手》，善用舞台劇的重要元素，既引人入勝，又教人會心徵笑，值得一讚！另外，一套六款的「殺手鐧」開運貼紙，以及和本地烈酒品牌丹丘蒸留聯乘推出的限量紀念版無糖咖啡甜酒「螳螂捕蟬 x 淡墨」，都極具珍藏價值！忽發奇想，如果是用「cancer都可以醫好」的新鮮靚橙來製作的甜酒，會否更充滿《螳螂捕蟬》的怪誕色彩？

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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