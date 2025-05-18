林青霞也愛的88年普洱　這片古董茶餅為何被譽為「能喝的古董」？

「除卻巫山不是雲」，香港仕宏拍賣創辦人周子先生認同林青霞博士對古董普洱茶的評價。這位華語影壇的傳奇巨星，經過遍嘗天下名茶，最終情歸古董普洱。周子先生與林青霞博士因茶結緣，希望以茶弘揚善行。



在機緣巧合下，雙方一拍即合，香港仕宏捐出一片八十年代末的純乾倉88青餅，並由林青霞博士親筆簽名作為慈善拍賣之用。收益全數撥捐於高錕中大「腦智同護」計劃，且此珍藏品將豁免買方佣金。

文：趙柏偉｜原題：香港仕宏夥林青霞義拍名茶 收益捐助腦退化症病患



2024年5月28日，周子先生拍攝北京衛視節目《中國茶》期間，林青霞博士親筆簽名八十年代末88青餅為念。（圖片由香港仕宏提供）

巫山之雲與高品而宏

周子先生坦言，儘管香港仕宏以商業運作為主，但希望通過經營弘揚中國博大精深的茶文化。這一宗旨自始至終反映在「仕以高品而宏」的企業格言上。他相信，不論是林青霞博士口中的「巫山之雲」，或是仕宏追求的「高品而宏」，都是對高尚人生境界的不懈追求。

周子先生邀請林青霞博士拍攝北京衛視《中國茶》節目，紀錄下親筆簽名一幕。（圖片由香港仕宏提供）

此次雙方攜手合作的慈善拍賣，所呈獻的「林青霞親筆簽名88青餅珍藏版」，除了具備極高的收藏價值外，更因其捐助腦退化症患者的善舉而愈顯珍貴。所得善款將全數捐予高錕中大「腦智同護」計劃，該計劃由中文大學聯同其前校長「光纖之父」高錕先生命名的慈善基金推出，透過提供免費的篩查評估，減輕社會負擔。

以茶弘善更添收藏價值

林青霞博士以多樣角色、跨界創作及對文化深度的探索，成為跨越世代的偶像。她的藝術生涯不僅是個人傳奇，更見證了華語電影的黃金時代。息影後，她積極從事文學創作，並以細膩筆觸記錄生命哲思，延續藝術表達。2024年，她獲香港大學頒授名譽社會科學博士學位，以表彰其對藝術文化的卓越貢獻。她承諾將繼續投身社會公益，以不辜負大家的期望。

林青霞（梁碧玲 攝）

林青霞博士一直身體力行參與各類慈善活動，關注留守兒童和智力障礙兒童，支持貧困地區教育，並致力於捐助教育及醫療項目。她目前以贊助人及大使身份，全力支持高錕中大「腦智同護」服務，以喚起社會大眾對腦退化症的關注。

周子先生表示，林青霞博士在演藝、文藝創作及慈善公益方面皆全力以赴，其精彩人生恰似她在銀幕上千變萬化的角色，令人心馳神往，彷如一杯老茶，在歲月的沖泡中釋放千滋百味。他提到：「林青霞博士除了熱心公益，亦非常關注自然環境和傳統文化。前年，我受北京廣播電視台邀請，作為特邀茶學家參與《中國茶》節目，探索中國茶文化的深厚底蘊，其中一集邀請了林青霞博士與觀眾分享她對中國茶的見解。」

巨星加持茶界前所未見

2024年5月28日，周子先生拍攝北京衛視節目《中國茶》期間，林青霞博士親筆簽名八十年代末88青餅為念。（圖片由香港仕宏提供）

周子先生進一步指出：「林青霞博士近二十年未接受正式電視節目採訪，此次出席完全是為了推廣中國茶文化。當我提到想以茶弘揚善行時，她二話不說便立即贊成，並建議我們與高錕中大「腦智同護」計劃合作。」

香港仕宏一直致力於從不同渠道弘揚中國茶文化，推廣老茶的同時，更理解傳茶背後的人與人、人與茶的珍貴緣聚。香港仕宏希望透過傳承老茶，將福緣回饋社會。因此，自2019年銅灣新址落成以來，以及2022年疫情後，香港仕宏均舉辦慈善拍賣，以茶弘善。

印證時代再添傳奇無雙

LOT: 1 01 八十年代末 88 青餅（林青霞親筆簽名 版） ‧純乾倉 起拍價： HK$ 80,000 數量：一片 純乾倉存儲，完美原包，加上附有林青霞 博士 親筆簽名，具有慈善意義，收藏價值 更上一層。（圖片由香港仕宏提供）

三年後，香港仕宏再次舉行慈善拍賣，幸運呈獻極其難得的收藏級古董普洱——一片八十年代末的純乾倉88青餅，並由林青霞博士親筆簽名，令其更添傳奇色彩。周子先生表示：「這片88青餅見證普洱茶從傳統港倉轉為純乾倉儲存的劃時代作品，保存完好，屬同類型茶品中的最高級別，林青霞博士的親筆簽名更使其具備空前的收藏價值。」

他補充道：「雖然只是一片小小的茶餅，但卻代表我們公司的心意。希望透過林青霞博士的珍藏版，拍出好成績，並對腦退化症的關注有所助益。」

LOT: 1 01 八十年代末 88 青餅（林青霞親筆簽名 版） ‧純乾倉 起拍價： HK$ 80,000 數量：一片 純乾倉存儲，完美原包，加上附有林青霞 博士 親筆簽名，具有慈善意義，收藏價值 更上一層。（圖片由香港仕宏提供）

真正的古董普洱，早已超越了飲品的範疇，成為人生與歲月對話的哲學。在這充滿挑戰的時代，林青霞博士親筆簽名的慈善拍品尤為動人。珍稀藏茶遇上機緣善緣，正是人情與茶情的美好融合，為當世時代增添暖意與希望。

茶道馨香宣揚中國茶文化

本次春拍，香港仕宏精心呈獻多樣的號印級普洱茶，包括同興號向質卿、福元昌、大票敬昌號等；以及早期的大字紅印（一點紅版）、原筒大字綠印、金山樓等。仕宏亦搜羅一系列品相倉儲俱佳的中期茶，包括8582、小黃印、73青餅等。同場還有極具收藏潛力的散茶，包括原包普洱散茶、原箱老白茶、老六堡等。香港仕宏繼續以茶為媒，延續經典，宣揚中國茶文化。

「號級茶」是清末至民國時期所出產的茶品，是普洱茶中最珍稀之品。因其傳承的茶道技藝、經歷的日月陳香、飽含的歷史底蘊，被喻為「可以喝的古董」。

「印級茶」則承號級茶之心傳，經半個多世紀的陳化，宜飲宜藏，深受茶人追捧，是普洱拍賣市場的中堅力量。

「中生茶」是七子餅標準化生產時代的佳作，打造後印級黃金時代，極具升值潛力。

「散茶」未曾刻意壓製，是近年炙手可熱的收藏品，成為不少藏家心目中「餅外之珍」。

【拍賣詳情】

香港仕宏2025春季拍賣會

日期及時間：5月24日下午2時



預展日期：5月22日至24日



展拍地點：香港銅鑼灣皇室堡15樓



（本文獲香港仕宏授權轉載，本文不代表藝文格物立場。）