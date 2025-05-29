國際茶日｜壹號茶會品鑒雅集　大紫荊勳賢楊孫西：一碗茶中出和平

自 2019 年聯合國訂立每年 5 月 21 日為「國際茶日」，旨在弘揚全球茶文化、推動茶業可持續發展。為慶祝第六個國際茶日，香江會－滙天下中國茶文化推廣中心，聯袂福建武夷山市香江茶業，在當日舉辦「壹號茶會暨國際茶日品鑒雅集」。活動以「香江茶韻 和合共生」為主題，香港大紫荊勳賢、香江國際集團董事長楊孫西博士在致辭中稱，「一碗茶中出和平」，透過茶文化來傳播和平、和解，及友愛的訊息，在當下百年之未有變局中尤為重要。



（香江會 －滙天下提供圖片）

活動吸引了40 位社會賢達、茶文化愛好者，在香江國際大廈茶文化空間以茶為媒，共賞武夷岩茶韻味，探討中華茶脈的傳承與創新。

武夷岩茶享「茶中狀元」美譽，生於武夷丹崖絕壁，蘊含千年風韻。嘉賓在專業引導下品鑒「曦瓜一號」、「御鑒老樅水仙」及「御鑒肉桂」三款武夷山岩茶。

曦瓜壹號岩茶香氣層次豐富，帶桂皮、火功及木質香，滋味甜醇極具層次，回甘迅速連續。（香江會 －滙天下提供圖片）

國家級非物質文化遺產武夷岩茶（大紅袍）製作技藝省級代表性傳承人劉安興​，及「曦瓜」首席品鑒師、岩茶專業制茶工程師陸帥，更在場引導一眾嘉賓品鑒，讓大家從茶葉特徵、香氣、滋味及湯色中，共韻三泡茶的不同風味與內涵。

紫荊勳賢共慶國際茶日雅集

香港大紫荊勳賢、香江國際集團董事長楊孫西博士強調「一碗茶中出和平」。（香江會 －滙天下提供圖片）

楊孫西博士在致辭時強調「一碗茶中出和平」，指出透過茶文化傳播和平、和解及友愛訊息的重要性。他稱作為閩南人，自幼鍾情武夷岩茶，對推廣岩茶使命感強烈。他亦鼓勵有份出席茶會的《中國茶經》漢英對照作者賴世偉，為中國茶文化走向世界貢獻力量。​

茶香入社區 構建和諧家園

香江會 －滙天下董事總經理、觀塘區議員楊莉瑤分享「茶香入社區」願景。（香江會 －滙天下提供圖片）

香江會 －滙天下董事總經理、觀塘區議員楊莉瑤致辭時表示，中心從商務平臺轉型為茶文化推廣中心，積極投入茶研學、非遺傳承等領域，傳遞中華茶道「靜、和、敬」之美。她還分享「茶香入社區」願景，推動「茶藝文化・社區共融・構建幸福屋邨」計劃，希望透過茶文化提升居民幸福感，打造和諧社區。​

嘉賓在品茶後，參觀香江會－滙天下茶文化推廣中心茶倉、「茶酒文化空間」及「宋代點茶主題空間」，體驗多元茶文化。