少年Pi的奇幻漂流｜三人成虎神級操作！猛虎木偶如何「活」過來？

【舞台劇/木偶/少年Pi的奇幻漂流】一提起木偶戲，你印象還停留在兒童節目或傳統戲曲嗎？其實，這門古老表演藝術早已進化到超乎想像。



即將首度登陸香港的倫敦西區原版話劇《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi），以其出神入化木偶設計與演出技驚四座，獲《紐約時報》、《泰晤士報》及《衛報》等多個權威媒體給予五星好評；並橫掃全球五座奧利弗獎及三項托尼獎等戲劇界最高殊榮，當中操偶師團隊更破天荒地共同奪得奧利弗獎「最佳男配角獎」，創下歷史。



《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）以其出神入化木偶設計與操演技驚四座，橫掃全球五座奧利弗獎及三項托尼獎等戲劇界最高殊榮。（中國對外文化集團）

舞台上，孟加拉虎肌肉賁張，眼神銳利，每一下呼吸都充滿野性與力量。賦予牠生命的，並非大自然，而是三位操偶師精妙配合。這部改編自全球暢銷1500萬冊同名小說，後成為李安導演奧斯卡得獎電影，足跡遍佈北美，其後踏上亞洲征途，即將在2025年6月首度登陸香港。就讓我們一同走進《少年Pi的奇幻漂流》世界，揭開「木偶戲法」神秘面紗。

木偶成為故事靈魂

《少年Pi的奇幻漂流》講述印度少年Pi在海難中失去家人，與成年孟加拉虎理查德·帕克在救生艇上共同漂流227天的驚險故事。要將這個充滿動物與海洋奇觀的歷程搬上舞台，木偶自然成為了核心的敘事語言。

《少年Pi的奇幻漂流》講述印度少年Pi在海難中失去家人，與成年孟加拉虎理查德·帕克在救生艇上共同漂流227天的驚險故事。（中國對外文化集團）

Pi在獲救後，利用船難的漂流木和殘骸來重述自身經歷，因此舞台上動物木偶，細看之下是用破碎木船板、磨損繩索、撕裂帆布等「海上拾得物」拼湊而成，譬如鬣狗鬃毛是散開的舊繩索，而蝴蝶則是由船帆碎布巧妙轉化而成。至於標誌性老虎木偶則採用一種特殊的輕質泡沫（Plastazote）製作，並以手工雕刻、上色，賦予其獨一無二質感。

《少年Pi的奇幻漂流》蝴蝶木偶是由船帆碎布巧妙轉化。（中國對外文化集團）

三位一體讓孟加拉虎「活」過來

全劇最吸睛核心無疑是孟加拉虎理查德·帕克，這隻重約16公斤的巨型老虎木偶由三位木偶師同時合力操縱，分別負責「頭」、「心」、「後腿」，三位一體，讓猛獸在觀眾眼前「活」起來。

重約16公斤的巨型老虎木偶由三位木偶師同時合力操縱，分別負責「頭」、「心」、「後腿」。（中國對外文化集團）

「頭」部木偶師控制老虎頭部、耳朵和下顎，負責主要視線和表情，例如當老虎注意到某樣事物時，觀眾會先看到它頭部轉動、耳朵豎起，甚至嘴巴微張露出牙齒，傳遞出驚訝、貪婪、警覺等複雜情緒。

更關鍵的是，他一隻手會放在老虎脊椎骨架上，如同樂隊指揮般，引導著「心」部操偶師動作與節奏，確保老虎整體動態協調一致。他也負責發出老虎各種聲音，從低沉呼吸到咆哮，都是由這位操偶師現場演繹。

「心」的木偶師身體需要完全「融入」老虎之中，負責前肢及軀體主要動作，並透過身體起伏來展現老虎呼吸。（中國對外文化集團）

「心」的木偶師身體需要完全「融入」老虎之中，負責前肢及軀體主要動作，並透過身體起伏來展現老虎呼吸，是賦予木偶「生命力」關鍵。這個位置對體力要求極高，演員需長時間彎腰駝背、四肢著地，模仿老虎行走、奔跑、撲擊等動作，往往需要事前體能訓練。

「後腿」木偶師則負責老虎後肢及尾巴，老虎跳躍、潛行、攻擊都仰賴這位操偶師精準操控。（中國對外文化集團）

至於「後腿」木偶師則負責老虎後肢及尾巴，老虎跳躍、潛行、攻擊都仰賴這位操偶師精準操控。同時尾巴也是木偶最能表現情感部分之一，恐懼時會內縮，興奮時會豎直，無聊時則搖曳，能傳遞細微情緒變化。三人需藉呼吸、節奏、身體微妙張力傳遞指令，完全依賴非語言溝通。

其他動物木偶同樣精彩

當然，《少年Pi的奇幻漂流》遠不止孟加拉虎理查德·帕克，劇中還有鬣狗、斑馬、猩猩、海龜等動物角色，同樣蘊含巧思，各有看點。

斑馬木偶設計就巧妙地利用了內部機關，例如以彈簧裝置模擬斷腿抽搐與無力感，極富視覺衝擊力。（中國對外文化集團）

例如在船難初期，受傷的斑馬是最為脆弱，其木偶設計就巧妙地利用了內部機關，例如以彈簧裝置模擬斷腿抽搐與無力感，極富視覺衝擊力。操偶師需要精準控制其倒下、掙扎動作，將動物在極度痛苦中狀態真實呈現。雖然現實中斑馬在受攻擊時會保持沉默，但劇中斑馬會發出悲鳴，以強化恐懼氛圍。

紅毛猩猩在劇中劇中象徵著母性溫暖，設計相對更為柔和，採用了接近傳統文樂木偶的操控方式，操偶師通過尼龍桿來控制其胸腔起伏，傳達出猩猩的迷茫、恐懼以及母性關懷。（中國對外文化集團）

紅毛猩猩在劇中象徵著母性溫暖，設計相對更為柔和，採用了接近傳統文樂木偶的操控方式，操偶師通過尼龍桿來控制其胸腔起伏，傳達出猩猩的迷茫、恐懼以及母性關懷。在猩猩生命垂危之際，牠像人類母親般蜷縮身體、伸出手臂，極具情感張力，無助而溫柔。

操偶師們雖與木偶一同出現在觀眾眼前，但其精湛技藝卻能讓觀眾完全「忽略」其存在。（中國對外文化集團）

操偶師們雖與木偶一同出現在觀眾眼前，但其精湛技藝卻能讓觀眾完全「忽略」其存在，將所有注意力聚焦在活靈活現動物身上。《少年Pi的奇幻漂流》將於6月26日至29日登陸西九戲曲中心大劇院，由即日起觀眾可透過【01空間】限量88折優惠購票，親身體驗這場劇場「神作」。

【演出資料】



名稱：《少年Pi的奇幻漂流》倫敦西區原版話劇

日期：2025年06月26日（星期四）至06月29日（星期日）

下午時間場次：2:30pm（6月28及29日）

晚上時間場次：7:30pm（6月26、27、28及29日）

地點：西九文化區戲曲中心大劇院（九龍尖沙咀柯士甸道西88號）

票價：$1188、$988、$888、$688、$588、$288

全日制學生、六十歲或以上長者可享優惠價 (A/$832, B/$692, C/$622, D/$482) 購買正價票，須於入場時出示有效之身份證明文件。

