西西繪本《可不可以說》、《愛說話的貓》另一角度看新詩｜開卷樂

新詩予人抽象，艱澀難懂的印象，其實當中不乏平易近人的作品。已故作家西西便喜愛用淺白、輕盈的語言寫詩，內容充滿童趣的想像，有評論更形容，讀西西的詩是「一趟找回生活的初心與美好的旅程」。



早前，有出版社找來兩位繪本藝術家，將西西的兩首詩作《可不可以說》及《愛說話的貓》創作成繪本，為讀者提供另一個欣賞西西作品的角度。

文：香港電台開卷樂｜原題：西西繪本《可不可以說》、《愛說話的貓》



香港作家西西。（圖片提供：何福仁）

香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



《可不可以說》——發掘新視角看世界

「可不可以說」是一個問句，「西西空間」創辦人之一羅樂敏認為句子是一個温柔地打開對話的方式，「像小朋友常常說，可不可以吃甚麼、做甚麼......其實是用一個單純的角度看世界，同時打開對話。下一步你會意識到有一個對話者，存在一個對立面，會立刻聯想到，是不是有些說話不可以說呢？」

《可不可以說》（香港電台）

西西在《可不可以說》做了一場語言實驗，「可不可以說／一株檸檬茶／一雙大力水手／一頓雪糕梳打／一畝阿華田」，讀者會發現，西西刻意改動了量詞，讀起來怪怪的，衝擊固有的觀念和語言規則。羅樂敏認為這種對話是在創造可能性，「正如陳智德教授在書後的推薦中所言，這是『量詞轉置』，以不同視角接觸及認識日常生活中的事。」

繪本《可不可以說》由曾獲意大利波隆那插畫獎的香港插畫家廖倍恩執筆，羅樂敏認為她與西西有相似之處，「她們都擅長用一些奇異的角度看世界。」繪本中如夢境般繽紛可愛的圖畫，為西西的詩增添了一份童趣。

《愛說話的貓》——揭露社會的不同面向

《愛說話的貓》（香港電台）

另一本繪本《愛說話的貓》，則講述作為主人的「我」與家貓一起探索世界，又設法保護牠免於險惡的故事。羅樂敏形容詩作開首十分明亮，語調可愛，身為主人的「我」很想了解貓的語言。「喵，想吃餅乾麼？喵，想喝水麼？」隨着詩的推進，文字漸漸變得灰暗，詩的後段寫道：「已經告訴你了／這裡不是花園別墅，門外／沒有供你奔跑的草地，也沒有供你攀爬的大樹／上了樹你又不一定能夠下來」。

門外的世界沒有想像般美好，到處都有令人灰心的事，也仿如揭開社會的陰暗面。詩的最後幾句提及「每個角落陰暗／每扇門緊緊封閉／冰涼的鐵閘背後／你也不會找到朋友」，更直接道出人與人之間關係的冷漠與疏離。「大家未必好像人與貓之間可以相處。」羅樂敏說。人與動物之間的情感，也許更純粹、直接一點。

香港電車。（視覺中國）

《愛說話的貓》由劉佩佩繪畫，她使家貓化身成巨貓，與主人一同在香港城市中漫遊——在天橋上背起主人步行、在大廈天台埋伏，或坐上渡海小輪與電車。羅樂敏提到劉佩佩擅長寫實風格，但在繪本中刻意將家貓放大，暗示敍事者希望與貓處於平等地位，「這與詩一開始的語調相似，敍事者想了解一隻貓，希望跟牠談天、做朋友。當貓變大，好像是個可以和主人穿梭不同地方的朋友，這個做法也呼應了西西這首詩對人和貓之間關係的想像。」

西西的作品予人貼地和新鮮的感覺，淺白語言背後蘊含深意，不管是成年人還是小孩，進入西西的文學世界，也自有天地。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）