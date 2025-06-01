《茶餐廳的親善大使》台北升級演出　「食住玩」新體驗｜何故專欄

「茶餐廳，其實係一個有好多唔同選擇，可以令大家夢想成真嘅地方！」



2025年5月24及25日，「回憶中的香港味道」餐飲劇場《茶餐廳的親善大使》移師台北，延續文化交流之旅，亞洲巡迴演出在東京後的第二站，在位於台北臨江夜市附近的「再聚 Reunion Place」舉行，這是繼2024年《那個下午，我在露台煎西多士》讀劇演出後，再度和「不小心創作社」合作，為台灣觀眾帶來升級版的「食住玩，玩住食」有趣餐飲體驗。

餐飲劇場《茶餐廳的親善大使》（圖片由作者提供）

《茶餐廳的親善大使》改編自收錄於《回憶中的香港味道3》裡的同名短篇故事，由資深舞台劇演員邱萬城領銜主演，這是此劇自2024年1月起的第六度公演，也是繼東京之後，亞洲巡迴演出的第二站！除了重新編寫的台灣版全新劇本，食物也比香港演出時更多元化，為台灣觀眾提供更多選擇同時，禮物和獎品也更豐富、更有意義，每位「客人」都滿載而歸！

《茶餐廳的親善大使》的主題是「選擇」，今次不只有ABCD餐，還有小食三選一：咖哩魚蛋、避風塘雞翼或避風塘蘿蔔糕，不只是慣常香港茶餐廳食物，還有大牌檔風味和街頭小食，反映外地的茶餐廳比香港的更多元化，可算是將「茶餐廳文化」發揚光大！至於茶餐廳術語問答的豐富獎品，除了卡樂B熱浪和四洲脆脆蝦餅，還有時興隆萬里脆花生，都是屬於我們的「回憶中的香港味道」。

餐飲劇場《茶餐廳的親善大使》（圖片由作者提供）

《茶餐廳的親善大使》作為由香港出發的「餐飲劇場」，來到台北演出，將「再聚Reunion Place」變成「互動參與式情境劇場」，繼續推廣及傳承香港代表性的「茶餐廳文化」。在「客人」踏進「再聚Reunion Place」的一刻，「演出」已經開始了！在台灣侍應的協助下，邱萬城化身「茶餐廳的親善大使」，親切地迎接不同「客人」，先讓他們抽一份《回憶中的香港味道》和香港品牌上稀園聯乘的傳統小食盲盒，盲盒內有鴨蛋卷、杏仁餅、鴨蛋酥、鳳凰卷等「香港味道」、然後安排他們入座，逐一記錄他們選擇的小食、主菜和飲品。

《茶餐廳的親善大使》是次在「再聚Reunion Place」的演出，特別安排在下午茶時段，嘗試跟台灣「客人」分享香港的「下午茶文化」。這次的ABCD餐，不只是各有特色，簡直是五光十色！A餐和B餐，分別是沙爹牛肉麵和港式餐蛋麵，這兩款都是香港茶餐廳的代表性麵食，C餐和D餐，分別是法蘭西多士和冰火菠蘿油，都是充滿誘惑的香港茶餐廳美食！最重要是在「再聚Reunion Place」可以飲到柯華田和好立克，在外地的茶餐廳，美食真的包羅萬有，幾乎是香港美食的總匯，為客人提供不同的選擇。

「我重申，茶餐廳嘅重點係『選擇』。我哋都應該有『選擇』！」

餐飲劇場《茶餐廳的親善大使》（圖片由作者提供）

《茶餐廳的親善大使》是次演出的「客人」食物選擇，比率較為平均：A餐「沙爹牛肉麵」和B餐「和港式餐蛋麵」的支持率，分別是37.5%和20.8%，25%的「客人」選擇了C餐「法蘭西多士」，D餐「冰火菠蘿油」只得到16.7%「客人」的歡心。三款小食中，咖哩魚蛋最受歡迎，獲得41.6%近半數「客人」的支持，避風塘雞翼和避風塘蘿蔔糕的支持率，分別是33.3%和25.1%。

《茶餐廳的親善大使》正式演出前，在「再聚Reunion Place」店內播放的「茶餐廳Playlist」，除了耳熟能詳的謝安琪代表作品之一〈我愛茶餐廳〉，我還選擇了徐天佑獨唱的〈茶餐廳〉、作曲家李偉安以百老匯風格所編寫的〈茶餐廳〉（捌伍貳合唱組曲），以及台灣樂團「告野家」（Beef Bowl Eaters）的〈茶餐廳2021〉。茶餐廳既是香港獨有的飲食文化，也是在不同創作人眼中的香港特色文化遺產，希望透過音樂，和台灣的「客人」們更深入地互相交流。

餐飲劇場《茶餐廳的親善大使》（圖片由作者提供）

《茶餐廳的親善大使》是粵語演出，雖然不少台灣「客人」都聽得明白粵語，但我們特別準備了中文字幕，卻不是千篇一律的中文字幕，而是圖文並茂，大家不只看到香港茶餐廳美食的圖片，還會見到佛洛依德、村上春樹、汪明荃、黃夏蕙等人的相片，以及在香港茶餐廳取景拍攝的電影劇照，而且，個別文字更加入了動畫效果，這些都是演出的一部分，讓大家擁有不一樣的劇場體驗。

《茶餐廳的親善大使》是次演出除了主角邱萬城，還有兩位小演員，就是店內的可愛貓喵：旺財和莉莉，牠們在演出時不斷穿梭於「客人」之間，是劇本以外的驚喜環節。今回除了身在台北的「客人」，還有來自台中、嘉義、花蓮等地，更有不少友好來捧場，包括：廣播金鐘獎得主張啟樂、金像獎和金馬獎最佳剪接梁展綸、影評人梁良、文化人張錦滿、漫畫家狼七…再次感謝大家的支持！

《茶餐廳的親善大使》是次演出場地「再聚Reunion Place」，不只是普遍的港式茶餐廳，而是一間多功能的「港式餐酒館」，2025年開始轉型為「Co-Performance Place」，讓難以找到合適表演場地的台灣藝術家，在台北擁有多一個選擇。來自香港的老闆Teddy，已紮根台灣多年，希望藉此回饋台灣社會，一同開拓「香港味道」的更多可能性！《茶餐廳的親善大使》正是「再聚Reunion Place」的第一場公開演出，期待這裡往後有更多不同類型的藝術表演！茶餐廳，果然是一個可以令大家夢想成真的地方！

《茶餐廳的親善大使》亞洲巡迴演出台北站圓滿結束，反應比想像中熱烈，感恩和各位「客人」渡過了兩個既愉快、又充滿、而且好有意義的下午！下一站預計在高雄、台南和台中等城市，一起保留和傳承「香港味道」！

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

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