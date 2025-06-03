看不到歐陽萬成棟篤笑？六月還有《少年Pi的奇幻漂流》《三•八》

【舞台劇/音樂劇/戲劇】六月香港熱度最高表演，非歐陽萬成棟篤笑莫屬，但在一票難求之下，還有什麼現場演出值得你入場？今次編輯精選五大六月必睇劇目，從倫敦西區得獎神作《少年派的奇幻漂流》，到人氣演員連詩雅、姚焯菲、Winka、Tiger主演的星級音樂劇《三•八》，總有一部合你心水。



倫敦西區原版話劇《少年Pi的奇幻漂流》

《少年Pi的奇幻漂流》海報（中國對外文化集團）

如果只能選一部六月舞台劇，那麼倫敦西區原版話劇《少年Pi的奇幻漂流》絕對是必看之選。這部舞台神作橫掃五座勞倫斯奧利佛獎、三項托尼獎，更創下「木偶演員首獲奧利弗獎」歷史，被譽為劇場「神作」，將在6月26日至29日登陸西九戲曲中心大劇院。

《少年Pi的奇幻漂流》劇照（中國對外文化集團）

故事講述印度少年Pi在海難中失去家人，與孟加拉虎「理查德·帕克」同舟共命，展開227天孤海求生。劇目最令人驚嘆的是舞台上巨型木偶，三位操偶師合力賦予老虎、鬣狗、猩猩、斑馬等動物角色鮮明生命力，舉手投足、呼吸眼神都細膩到讓觀眾忘記這是木偶，獲《紐約時報》、《泰晤士報》、《衛報》等權威媒體一致五星盛讚。

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除了出神入化木偶戲，劇作在舞台設計上也極盡巧思，透過多層次動態佈景及高精度投影技術，將浩瀚無垠太平洋、怒海求生的顛簸小艇乃至璀璨夜空，一一呈現於觀眾眼前，營造出沉浸式視聽體驗。

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【演出資料】

《少年派的奇幻漂流》倫敦西區原版話劇

日期：2025年6月26-29日（四至日）

地點：西九文化區戲曲中心大劇院

票價：$1188、$988、$888、$688、$588、$288

官方網站: www.westk.hk/tc/events/english-play-life-pi



《Yerma妻迷》直視女性困境

《Yerma妻迷》海報（yerma_2025/IG）

雖然時代正在進步，但女性卻依然難逃傳統枷鎖與社會期望，生育問題更是許多現代女性的無聲困擾。《Yerma妻迷》改編自西班牙著名劇作家羅卡（Federico García Lorca）於1934年經典悲劇《Yerma》，今次21世紀版本保留了原著精神，將焦點聚焦於現代女性面對生育壓力時心理掙扎。

主角Yerma一心渴望成為母親，卻在婚後兩年依然無兒無女，醫生亦無法解釋原因。在傳統觀念约束與社會期望巨大壓力下，她費盡心神，嘗試了各種能提高懷孕機率的方法，卻始終未能如願以償。不孕殘酷現實讓其情緒日漸不穩，幾近崩潰，最終更將她推向一個不可逆轉的悲劇結局。

唐詩詠與朱栢謙、6號演舞台劇《Yerma》。（陳順禎 攝）

《妻迷》正視女性承受的巨大心理壓力，提出一個終極問題：是主角太過執迷不悟，還是命運過於殘酷？本次劇目由唐詩詠和朱栢謙領銜主演， 約1小時45分鐘時長不設中場休息，緊湊節奏相信能讓觀眾看得份外過癮。

【演出資料】

《Yerma妻迷》

地點：香港藝術中心壽臣劇院

日期：2025年6月27-29日（晚上8時）、6月28-29日（下午3時）、7月1日（晚上8時30分）、7月2-6日（晚上8時）



流行金曲串燒荒誕喜劇《三•八》

《三•八》（海報）

要數六月本地劇場中陣容最星光熠熠的製作，大概非爆炸戲棚娛樂Jukebox Musical《三•八》莫屬。此劇雲集了連詩雅、姚焯菲（Chantel）、海兒（Hedy）、陳泳伽（Winka@COLLAR）、邱傲然（Tiger@MIRROR）、黃浩然及吳啟洋（Phoebus@P1X3L）等七位橫跨影視歌界人氣演員，必為演出增添不少話題性與火花。

故事圍繞38歲、28歲、18歲三個女人展開，她們分別為不肯長大的丈夫、對愛情的貪婪、對「出pool」的渴求而煩惱。心神恍惚的三人釀成嚴重交通意外，昏迷中發現死神已在醫院角落招手，但她們各自埋藏著離開世界前必須解決的心事。

鄭丹瑞透露，這個故事原本是他「100個老闆走寶的電影故事」之一，被藝術總監陳恩碩慧眼識珠，改編成音樂劇。劇目以《戀愛預告》、《甜蜜蜜》、《羅生門》等近20首流行曲串連，由台北文學獎劇本冠軍李智達執筆，詹瑞文久別回歸香港執導。

【演出資料】

《三•八》

日期：6月13-21日

地點：西九戲曲中心大劇院



劇場中的城市思辨《規劃香港》

《規劃香港》（再規劃版）海報（一條褲製作）

如果你以為城市規劃是沉悶政策議題，一條褲製作的《規劃香港》（再規劃版）或許會改變你看法。這部紀錄劇場作品最特別之處，在於觀眾需要站立並在場內走動，與演員一同探索香港城市發展歷史軌跡。

劇目探討一個根本問題：香港這個小漁村如何搖身一變成為現代都市？原來早在1922年，城市規劃委員會已經成立，推翻了香港一直奉行「積極不干預」政策的說法。藝術總監胡海輝帶領香港演藝學院學生走訪城市規劃師、設計師和學者，將硬梆梆資訊轉化為充滿感情的演出。

劇目2023年首演獲得一致好評，今年重演版本以首演為基礎重新整理，與此時此刻香港人一起「再規劃我們未來的香港」。

【演出資料】

《規劃香港》（再規劃版）

日期：2025年6月6-15日

地點：上環文娛中心6樓展覽廳



殉情男女大比拼！《大殉情‧死都要唱》玩轉生死

《大殉情‧死都要唱》海報（一舖清唱）

最後，要為大家推介的，是由本地無伴奏合唱劇團「一舖清唱」重演得獎作品《大殉情‧死都要唱》。這齣無伴奏合唱劇場，融合音樂、形體、戲曲與戲劇，2014年首演即贏盡口碑，2016年更勇奪香港舞台劇獎「最佳原創曲詞」、「最佳音響設計」及「年度優秀製作」三大獎。

劇情設定極富創意，將舞台化身為一個名為《殉情不得了》的綜藝節目現場。在這個光怪陸離「大舞台」上，一群古往今來、因各種理由殉情的男女「魂兮歸來」，他們載歌載舞，各出奇謀，七情上面地述說自己的殉情故事，力求證明自己是死得其所、死得轟烈、死得偉大。

劇作以一種嶄新而戲謔獨特視角，重新審視和探討「殉情」這一向來被視為沉重、悲壯甚至禁忌的議題，玩味十足。

【演出資料】

《大殉情‧死都要唱》

地點：沙田大會堂演奏廳

日期：2025年6月21至23日

