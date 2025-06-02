瑞士深山的「白色巨塔」！全球最高3D打印建築坐落人口僅12人村莊

【建築/設計/3D打印】在瑞士阿爾卑斯山脈深處，一個人口僅僅12人的古老村莊，最近突然「長」出了一座30米高純白螺旋大塔。這不是科幻電影場景，而是剛刷新世界紀錄的最高3D打印建築「Tor Alva」，在當地羅曼什語中意為「白色之塔」。



30米建築是怎麼「印」出來的？

全球最高3D打印建築Tor Alva（Michael Hansmeyer建築所官網）

Tor Alva在外形上頗具未來感，塔高30米，約等於十層樓。你可能很好奇，這座塔樓到底是怎麼「印」出來的？這座塔完全拋棄了傳統磚石堆砌，而是由機械臂像擠奶油花一樣，一層一層地擠出混凝土漿料，每一層只有10毫米厚，相當於一張名片厚度，但經過2500層堆疊，就能組成高達30米建築。

這次建造最特別之處，是用上了前所未有的「雙機械人協作」技術。一台負責擠出混凝土，另一台則像縫紉師傅一樣，趁混凝土還未凝固時，精準地插入鋼筋。這種工藝讓Tor Alva不只是裝飾品，而是全球第一座能真正承重的3D打印混凝土建築，技術突破意義重大。整個打印過程耗時900小時，等於兩個機器人不眠不休工作了37天。

32根「會呼吸」的柱子

全球最高3D打印建築Tor Alva（Michael Hansmeyer建築所官網）

全球最高3D打印建築Tor Alva由124個「積木式」3D打印部件組成（Michael Hansmeyer建築所官網）

整座塔樓由124個「積木式」3D打印部件組成，其中最搶眼，莫過於32根充滿個性的螺旋柱。每根柱子都由三層結構組成：外層是獨特螺旋紋理，中層包裹著鋼筋，內層則設計有中空管道，既可以減輕重量，也為將來安裝管線預留空間。

全球最高3D打印建築Tor Alva柱子設計參考了動物骨骼（Michael Hansmeyer建築所官網）

這些柱子不僅外型各異，設計還參考了動物骨骼，能有效吸收側風壓力，不需要額外加裝厚重支撐。底層柱子粗壯有力，越往上越顯修長優雅，頂層柱子甚至有6米高，像植物一樣向上生長。此外，柱身還有寬大螺旋波浪紋理，不但提升穩定性，還在視覺上拉伸了建築高度感。

全球最高3D打印建築Tor Alva柱子用了特製白色混凝土（Michael Hansmeyer建築所官網）

全塔所有柱子都用上特製白色混凝土，表面細緻的幾何紋路全部由電腦計算生成。在不同時間光線照射下，會呈現出千變萬化光影效果，層次感十足。

全球最高3D打印建築Tor Alva柱子在不同時間光線照射下，會呈現出不同光影效果（Michael Hansmeyer建築所官網）

僅容32人的山頂劇場

全球最高3D打印建築Tor Alva內部結構設計（Michael Hansmeyer建築所官網）

「白色之塔」內部空間同樣充滿巧思，全塔共分五層，空間從下至上逐步開展，走進底層，空間感覺較為幽暗神秘，但越往上走，周圍空間會愈發顯得通透明亮。而位於塔頂的圓頂劇場，則是整座建築靈魂所在。

全球最高3D打印建築Tor Alva頂層劇場可作為表演場地使用（Michael Hansmeyer建築所官網）

這個劇場雖然只能容納三十二位觀眾，但氣氛極為獨特。這個劇場由八根分岔柱子撐起穹頂，觀眾可以在這裡欣賞音樂會、戲劇、朗誦，甚至只是靜靜望著窗外Val Surses山谷壯麗美景。設計團隊刻意將演出空間設計得相對私密，強調藝術與自然深度對話。

解構「樂高式」可拆卸設計

全球最高3D打印建築Tor Alva採用「可拆卸重組」設計（Michael Hansmeyer建築所官網）

而Tor Alva最令人津津樂道的，莫過於其「可拆卸重組」設計。和一般建築一旦落成就難以移動不同，這座塔樓採用模組化設計，所有部件之間都是用螺絲固定，完全不需要水泥黏合。換句話說，五年後這座塔可以整棟拆掉，運到別處再原封不動地拼裝起來，完全不會造成材料浪費。

你可能會問，為什麼要這麼大費周章？原來，阿爾卑斯山區氣候條件相當嚴峻，冬季漫長且寒冷，適合施工的時間非常短暫。所以團隊選擇在山下工廠預製好所有部件，再運上山現場組裝。每根柱子只要用螺絲「乾式連接」就能固定，完全不需要在現場攪拌水泥或進行濕式作業，一天能完成一層樓的組裝。將來拆卸時也一樣輕鬆，不會留下任何建築垃圾。

另外，3D打印技術本身也極為節省材料，比傳統建築省下四成混凝土。設計師還特意預留了可拆卸透光薄膜，冬天裝上抵禦風雪，夏天則可拆掉讓塔樓「呼吸」。

為什麼選中這個12人小村莊？

說到這裡，你可能會好奇——為什麼這麼高科技的建築，要落在一個幾乎沒有人煙的小村莊？

全球最高3D打印建築Tor Alva坐落人口僅12人的瑞士村莊穆萊茵斯（Mulegns）（Michael Hansmeyer建築所官網）

原來穆萊茵斯（Mulegns）在十九世紀曾經風光一時，是重要的山區驛站。當年許多遠遊打拼的村民回鄉置業，為家鄉建造起一幢幢精美建築，讓這裡一度熱鬧非凡。然而，隨著時代變遷和交通方式轉變，村莊人口逐漸流失到只剩下12人，許多歷史建築都面臨荒廢危機。

近年，瑞士Origen基金會積極搶救當地文化，包括移動保護古蹟別墅、修復郵政旅館等。早前他們與蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）攜手合作，希望透過引入前衛建築科技和設計理念，重新激活這片土地。

這座白色巨塔一落成，立刻吸引了全球建築、藝術愛好者和媒體關注， 有望帶動新的「建築觀光」風潮，可以說是對偏遠社區復興的一次大膽嘗試。