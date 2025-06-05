專訪｜從《雷雨》周萍到《光明大押》監製　謝君豪的演藝進化論

【專訪/謝君豪/光明大押】「多謝捧場。」當被問及想對觀眾說的話時，謝君豪沉思片刻後，只有這簡單四個字回應。作為香港資深演員，從舞台劇、電影到電視劇，謝君豪（豪哥）活躍於演藝圈已超過三十年。



在ViuTV新劇《光明大押》中，謝君豪不僅出演當舖「二叔公」堅叔，更首次擔任監製（攝：黃寶瑩）

在ViuTV新劇《光明大押》中，我們不僅看到演員豪哥化身為當舖「二叔公」堅叔，更驚喜地發現，他首次擔起「監製」重任，將自己多年來積累經驗與人脈，化為新嘗試。那麼從舞台上萬眾矚目表演者，到日理萬機的劇集幕後推手，這一路他是怎麼走來？

公園排練《雷雨》意外點燃戲劇魂

回望謝君豪演藝之路，一切都源於一次偶然機會。他坦言，兒時從未接觸過演戲，直至後來因選修戲劇科目，誤打誤撞參加了學校戲劇節。「當時沒有人想做，同學就把我推了出去。結果被選中在《雷雨》飾演周萍。」起初，他對這「老土」差事相當抗拒，深怕被同學取笑。

謝君豪透露，自己對戲劇的興趣源於《雷雨》。（攝：黃寶瑩）

但有一次在公園排練時，導演尚未到場，他與對手演員遠距離對台詞，為了讓對方聽到，情緒自然流露，剛好那場戲又是激烈爭吵。「突然之間，好像真的在吵架，感覺完全不同，自我感覺良好，覺得自己『難道真的會演戲？』從此開始喜歡上表演。」

雖然當時還未立志以演戲為職業，但這個偶然經歷卻為謝君豪埋下了戲劇的種子。「曲終人散後，就開始失落了，覺得『哎呀，死了，以後沒得做怎麼辦呢？』」在老師鼓勵下，他開始參與業餘劇社，一步步踏上演藝之路。

細數演藝生涯四階段

談到自己橫跨幾十年演藝生涯，謝君豪認為可分為幾個重要階段。考入香港演藝學院，對他而言是個大轉變，因為他終於可以長時間沉浸學習戲劇，「那時我們算是香港第一批土生土長、大專課程戲劇訓練，所學東西完全是新的，像一張白紙，吸收了很多營養。」

《南海十三郎》劇照

第二階段是畢業後投身劇團，每週四十多小時高密度排練，是其「磨練期」。「變成有很多時間練習，舞台上功夫就是這樣磨出來的。」其後，他離開劇團，開始從事商業舞台和電影電視工作，他認為這是第三階段。憑《南海十三郎》奪得金馬獎，令他踏足更廣闊平台，則是第四階段。

謝君豪在ViuTV選秀真人騷《選角》擔任評審（Peter Chan Facebook）

近一兩年，謝君豪開始思考自己所累積經驗能否回饋業界。他在拍攝電影時遇上一批渴望學習的年輕演員，激發了他傳承知識的想法。「我做戲不只是為自己，其實可以幫助和成就其他人。」這種理念最終催生他加入ViuTV選秀真人騷《選角》成為評審，以及監製今次的《光明大押》。

「老師教我的東西，不只是書本知識，還有很多『秘技』。自己做了這麼多年，也積累了一些東西，如果能分享出去，就是一種傳承。」他說道。

由「飯來張口」變「安排宵夜」

ViuTV最新劇集《光明大押》宣傳圖（Viu TV Facebook）

今次首次擔任監製，謝君豪笑言自己是「新仔」，坦承由演員到監製，最大變化是角色和思維上徹底轉變。他笑言，演員多數專注感性發揮，但監製則要理性處理大量細節，「方方面面都要周全考慮，我之前很少用這邊腦。」

他笑言：「以前我是演員，所有事情都是別人照顧我。我會問：『還沒開飯？為什麼這樣？放飯了沒有？』但現在是你安排事情，工作人員問你：『今晚吃不吃宵夜？』這個位置轉移，令到思維有所改變，是很好的事。」雖然自認「新仔」監製，常常「撞板」，尤其不擅長「計數」，但有賴團隊協助和自身堅持，他樂在其中。

傳承大押文化的匠人精神

ViuTV《光明大押》以當鋪作為主題。（Viu TV Facebook）

首次擔任監製，謝君豪對《光明大押》題材選擇也別具深意。「大押」這個看似夕陽的行業，在他眼中充滿了故事和人情味。為了入戲，他請教當舖顧問徐振邦老師，更親自到當舖考察，與「二叔公」交流。

「以前我對大押是『沒有理解』，完全是白紙。」豪哥說。經過這次的深入接觸，他對當舖有了新認識。「首先它理念就是『以物換錢』，很實在、很『均真』（公道實在）。」謝君豪解釋，當舖運作有嚴格規矩，例如當期、利息、斷當等，其實是一種傳統理財觀念。

謝君豪認為，大押承載著濃厚人情世故。（Viu TV Facebook）

更重要的是，大押承載著濃厚人情世故。「譬如說『遮醜板』，就是讓當東西的人不被人看見，顧及客人感受。」他認為，這種人情味，正是在急速變化現代社會中值得被傳承下去的。在《光明大押》中，謝君豪不僅希望呈現當舖日常運作和背後操作，更希望透過劇中各色人物故事，展現「家家有本難唸的經」，讓觀眾看到物品背後「意義大於價值」情感。

為新一代搭建平台

在這次《光明大押》製作中，謝君豪有一個很大的目標——就是為新一代演員搭建平台。「我希望建立一個平台，讓更多朋友發揮。無論是幕後工作人員，還是我以往合作過的Edan（呂爵安）、Fish（廖子妤），甚至台前幕後年輕演員，都能夠一齊參與。」他特別邀請了舞台劇演員及《選角》學員參與劇集，「機會大小不一，最重要先讓他們見到觀眾，累積經驗。」

謝君豪表示新一代演員的演戲熱情最可貴。（攝：黃寶瑩）

說到新一代演員特質，謝君豪尤為欣賞他們對演戲的純粹熱愛。「他們演戲沒有雜質，是真心喜歡。這種東西是所有技術、技巧都買不來、換不來的。技術不夠可以練，內涵不足可以補，但對表演的純粹心態，是最難得、最重要的。」

多謝捧場。 謝君豪

從年輕時在公園排戲，到今天帶領團隊拍攝《光明大押》，謝君豪人生猶如一場持續不斷的戲。當被問到如何總結自己演藝人生，他簡單說：「多謝捧場。」

當被問到如何總結自己演藝人生，謝君豪簡單說：「多謝捧場。」（攝：黃寶瑩）

他認為，無論做舞台劇、電影還是電視，觀眾支持都是一切基礎。「有人捧場不是必然，只要有人支持，就應該感恩，這是我一直以來的想法。」有觀眾入場、收看和欣賞，創作才有意義。