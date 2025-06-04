經典契訶夫《櫻桃園》變身實驗劇場　人生真能簡單分悲喜？｜何故

《櫻桃園實驗》借當年俄國的動盪變遷，反思當下的紛亂時局，以陳恆輝匠心獨運的說故事方法，以及愛麗絲劇場實驗室別樹一幟的表演模式，進行了一場有趣的劇場實驗。



《櫻桃園實驗》海報（愛麗絲劇場實驗室）

《櫻桃園實驗》由陳恆輝導演，文本以安東契訶夫（Anton Chekhov）的《櫻桃園》為基礎，黃穎文負責翻譯，陳瑞如、周家輝、簡立強、黎玉清、賴五娘、阮煒楹、林啟源、李耀祺、何瑞文、李瀚天、麥晧鈿等演員們集體編作，陳瑞如和謝文俊聯合監製，連同幕後的工作人員，一起穿越時空，建構出一個充滿寓意的「櫻桃園」。

《櫻桃園實驗》講述在一間快要被拆卸的學校裡，一群舊生回到母校排練契訶夫的《櫻桃園》，作為送別母校的特別演出。《櫻桃園》是契訶夫最後一部作品，也被譽為是他集大成之作，此劇於1904年1月17日在莫斯科藝術劇院首演，由《演員的自我修養》的作者康斯坦丁斯坦尼斯拉夫斯基導演。契訶夫以細膩的筆觸描繪一個俄國貴族的沒落，他們即將失去最後的資產「櫻桃園」，正好對比舊生們充滿回憶的校舍即將化為烏有，很有心思的設定！舊生們各有難處，亦正好呼應《櫻桃園》裡不同角色的困局，當中也許會有你和我的影子。

《櫻桃園實驗》劇照（愛麗絲劇場實驗室）

《櫻桃園實驗》的人物繁多，在開場逐一為觀眾介紹，這個安排值得一讚！如果要為本劇定一個副題，參與陳恆輝的舊作《卡夫卡的七個箱子》，我會建議「契訶夫的十一個箱子」，因為每個角色都各有一個箱子，當中收藏了對他們非常重要，以及具有代表性的物品，讓觀眾盡量在短時間內記得他們。然而，因為有多達11位演員，《櫻桃園》「戲內」和「戲外」共有22個角色，未必能夠逐一讓觀眾留下深刻印象，建議服飾可以更誇張，形象可以更鮮明，甚至更荒誕，每位演員也可以為自己設計獨特的台詞和語氣。既然是「實驗」，應該可以更瘋狂，為觀眾帶來更大的衝擊！

《櫻桃園實驗》劇照（愛麗絲劇場實驗室）

《櫻桃園實驗》的分場依次序是【實驗I】、【《櫻桃園》Act I】、【實驗II】、【《櫻桃園》Act II】、【實驗III】、【《櫻桃園》Act III】、【實驗IV】、【《櫻桃園》Act IV】和【實驗V】，舊生排戲和《櫻桃園》的劇情梅花間竹，建議可以透過燈光和音樂的變化，讓觀眾較容易分辨「戲內」和「戲外」。《櫻桃園實驗》初段讓觀眾難以入戲，也許是因為演員們不是「白臉」，但在舊生們正式演出《櫻桃園》前，他們都有箱子裡拿出化妝品，紛紛將臉孔塗白，愛麗絲劇場實驗室的獨特風格回來了，儀式感真的非常重要！

《櫻桃園實驗》劇照（愛麗絲劇場實驗室）

《櫻桃園實驗》借契訶夫的作品，來跟觀眾一起在社會變遷中，探討「人生」的意義。配合宣傳文案「戲劇就是戲劇 不是人生 真正的人生只是一場實驗」，上述5段「實驗」裡的劇情，就是代表「真正的人生」？對照《櫻桃園》故事裡貴族們即使危機臨近，仍然不懂得珍惜所有，反而繼續虛渡光陰，他們在「戲內」和「戲外」的「人生」，究竟是「喜劇」？或是「悲劇」？

《櫻桃園實驗》另一個重點，也許就是讓我們思考何謂「喜劇」？何謂「悲劇」？契訶夫指名《櫻桃園》是一部喜劇，雖然當中一些鬧劇元素，但普遍認為這應該是悲劇，《櫻桃園實驗》的主創們帶領觀眾，一同解開《櫻桃園》是否「喜劇」的謎團。舊時代崩潰，新秩序來臨，即將變得一無所有，就是「悲劇」？在絕望中看見曙光，重新找到方向，就是「喜劇」？「人生」的「喜劇」和「悲劇」，究竟如何定義？由誰來定義？然而，「人生」真的可以簡單分為「喜劇」或「悲劇」？某程度上，《櫻桃園實驗》的真正主角，會否並非一眾角色，而是即將消失的「櫻桃園」？這也許是一個超越了「喜劇」和「悲劇」爭論的假設。

《櫻桃園實驗》劇照（愛麗絲劇場實驗室）

《櫻桃園實驗》延續愛麗絲劇場實驗室的優良傳統，場刊精心設計，極具珍藏價值，收錄了一系列由演員們分享的導讀文章，加深我們對契訶夫的了解，可以跟契訶夫「對話」，從而對《櫻桃園》和《櫻桃園實驗》更有感覺，甚至共鳴，一起珍惜屬於我們的的「櫻桃園」。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

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