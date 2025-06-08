書介｜在廚房與書房之間　《讀食手記》鄒芷茵以食譜寫下人生滋味

荻上直子《河畔小日子》（川っぺりムコリッタ）裡有不少食飯場景，一張簡單的飯桌，一碗溫熱的白飯，一個生性孤僻的主角，甚至後來加入的鄰居，閒話家常，足以療癒生活的各種不如意。這就是稱為「食物」的魔法了。

文：鄒傅仁



名稱：讀食手記

作者：鄒芷茵

出版社：三聯書店（香港）有限公司



很多電影、文學作品都會運用美食元素。村上春樹喜歡一個人煮意大利粉，一個人慢吞吞地吃意大利粉，配有紅茶和生菜拌小青瓜的沙律；向田邦子在散文〈來一點吧！〉（食らわんか）教我們做簡單卻美味的常夜鍋；梁秉鈞把白粥、京漬物、盆菜等寫進詩裡。食物和生活分不開，於是也和文學分不開，香港作家鄒芷茵每日往返書房和廚房，記下關於文學、文化、飲食的故事，結集成《讀食手記》。

懷舊清蒸雞蛋糕（圖片來源：《讀食手記》）

鄒芷茵在本書裡所記下的每一道菜，其實大家應該都能做的。於是，她為每一道菜都附上了簡單的食譜，列明材料和做法。「這些食譜，就像是我自己親手記下了不同的『我』……我們都可以為相同的菜式，寫出不同的食譜，煮出不同的味道；因為我們各有獨特的生活經歷，以及在種種經歷之中所發現的情感。」大家不妨按著書中附記的食譜，煮出不一樣的屬於自己的味道。

臘腸排骨煲仔飯（圖片來源：《讀食手記》）

鄒芷茵在本書裡所記下的每一道菜，其實大家應該都能做的。於是，她為每一道菜都附上了簡單的食譜，列明材料和做法。「這些食譜，就像是我自己親手記下了不同的『我』……我們都可以為相同的菜式，寫出不同的食譜，煮出不同的味道；因為我們各有獨特的生活經歷，以及在種種經歷之中所發現的情感。」大家不妨按著書中附記的食譜，煮出不一樣的屬於自己的味道。

食物不僅為疲累的身體帶來能量，也可療癒乏力無助的心靈。希望我們都能在奔波勞累的日子裡，一嚐「食物」的魔法。像鄒芷茵在書中所言：「請不要把飢餓留給明天。吃好吃滿，明天帶著好夢出發。」

清蒸雞蛋糕食譜

約四人份

材料

雞蛋（室溫）2隻

白砂糖 70克

麵粉 70克

奶粉 2茶匙

雲呢拿精華 數滴



做法



1. 混合麵粉、奶粉，過篩待用。

2. 打散雞蛋，分兩次加入白砂糖。

3. 雞蛋與白砂糖打至發白、厚身（脹大約一倍），拌入雲呢拿精華數滴。

4. 把粉類分三次篩入蛋漿，用大餐匙或刮刀順時針緩慢拌勻。完成後靜置十五分鐘。

5. 把粉漿倒入已掃油或鋪上烘焙紙的模具。拍打模具底部一兩下，除去粉漿裏的大氣泡，中細火隔水蒸約十五分鐘。

6. 往蛋糕插入竹籤，竹籤抽出而不沾粉漿即成。放涼後切件。



(本文獲香港三聯授權轉載，圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）