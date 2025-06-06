《歷史虛幻──打鼓嶺的歷變》——揭開禁區歷史與文化傳統｜開卷樂

大家對打鼓嶺的認識有多深？香港歷史研究者、長春社高級保育經理黃競聰寫下《歷史虛幻──打鼓嶺的歷變》一書，呈現打鼓嶺的社會變遷與文化傳統。全書共分上、下兩篇。上篇〈沿革篇〉談打鼓嶺的歷史；下篇〈社會文化篇〉則漫談打鼓嶺的建築、非物質文化遺產的民俗活動及保育工作等。

文：香港電台開卷樂｜原題：《歷史虛幻──打鼓嶺的歷變》——揭開禁區神秘面紗



香港電台文教組節目《開卷樂》逢週六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



為何叫打鼓嶺？

要認識打鼓嶺，先由名字入手。黃競聰指出打鼓嶺一詞最早出現在《新安縣志》中：「打鼓嶺在六都，俗傳風雨夜聞鼓聲」。由於打鼓嶺北方沒有任何天然屏障，當冬季刮起強勁的東北季候風時，常發出如打鼓聲的迴響，打鼓嶺因而得名。關於名字起源還有另外兩個說法，均與防衞有關。有指在清中葉年間，打鼓嶺村民在簡頭圍附近山丘設皮製鼓，每當遇到深圳黃貝嶺張氏來襲時，便擊鼓通知村民聯合抗敵。另一說法則指，清初時海盜為患，以擊鼓通知村民防禦海盜，因此有了「打鼓嶺」這個名字。

遷界與衝突

打鼓嶺（圖片來源：北部都會區Facebook）

打鼓嶺發展歷史上其中一個轉捩點，與清初頒佈「遷界令」（又名遷海令）有關。當時順治帝為防範居民接濟明朝遺臣鄭成功，於是將沿海居民遷往內陸。打鼓嶺也屬遷界範圍內，書中提到：「清兵盡把香港區內房屋拆毀，以絕居民回區之心，致使前代文物建築無存。」

然而，遷界令不得民心，更令沿海居民與反清軍合作。清政府遂決定重建村落，並引入不少外來人遷入新安縣。當時，大量客家人遷居於此，但由於土地與經濟資源有限，故經常與本地大宗族發生衝突。雖然客籍人士在經濟能力和人口難勝本地人，但通過鄉約結盟、組織更練團等，形成由本地及客家村落結盟的自衛組織，與本地宗族也有一拼之力。

二戰後設立禁區

打鼓嶺（陳永武攝）

在第二次世界大戰後，打鼓嶺的發展迎來另一個轉捩點。當年大量難民湧入香港邊境地區，政府遂於一九五一年在新界邊境設立禁區，以阻截非法入境者。當地設有警崗及管制站，住在市區的香港人不得進入，但原本生活在禁區的村民則可繼續定居。然而，禁區的設立令民生及基建設施發展滯後。

黃競聰提到當年研究打鼓嶺的契機，與蓮塘口岸即將開放有關。隨着香港回歸，這片位於邊境的緩衝地帶漸漸失去作用。禁區在二零一六年開放，加上蓮塘口岸開通，許多基建及民生設施陸續進駐。回顧多年發展，黃競聰感嘆：「剛考察時，還看見村落，幾個月後已變成一個地盤；再過一年後，村落已搬到另一個地方。這種滄海桑田的感覺，正是這本書叫做歷史虛幻的原因。」

義工用單車運載火龍的龍頭到坪輋的老人院。「打鼓嶺坪輋保衛家園聯盟」導賞中心去年中秋已辦過一次舞火龍活動，一眾村民、義工決定創造「新傳統」，繼續辦舞火龍引起公眾對新界東北的關注。（曾梓洋攝）

非物質文化遺產

打鼓嶺區內還有不少歷史古跡及傳統習俗，其中打鼓嶺坪源天后誕更被列為非物質文化遺產。書中亦記錄了坪輋舞火龍及當地盂蘭勝會等資料，供讀者們深入了解。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）