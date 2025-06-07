專訪｜日本藝術怪才 X LeeeeeeToy香港聯展　看手作玩具混沌宇宙

【手作玩具/ Dehara/ LeeeeeeToy/ 搪膠】當日本手作玩具怪才Dehara Yukinori遇上本地獨立品牌LeeeeeeToy，兩組設計師沒有講大道理，反而選擇把玩具零件拆開重組，用創意拆解這個世界。



《混沌 < ソフビ世界の無秩序状態 > 2》聯展，以復古搪膠（Sofubi）為媒介，把觀塘工廈一個單位打造成充滿想像力「無秩序」手作玩具實驗室。我們這次走進現場，與兩組創作者深入對談，細聽這場合作的緣起，以及他們在混沌中碰撞出的創作火花。



《混沌 < ソフビ世界の無秩序状態 > 2》聯展（海報）

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跨越二十年的「朝聖」合作

Dehara Yukinori，這位日本手作玩具界傳奇人物，以其極具「惡趣味」公仔風格為人熟知。他每年創作超過400件作品，其經典角色如「眼神死」上班族大叔「山本聰」、詭異冬菇頭OL，乃至各種奇形怪狀擬人化動物，無不透著一股黑色幽默，精準捕捉了現代人在規則與荒誕中掙扎狀態。

LeeeeeeToy經典「大地之子 Earthly」角色（「大地之子 Earthly」）

另一邊廂，由玩具迷情侶Lewa和Lego於2015年創立的LeeeeeeToy，則致力於延續香港六、七十年代「Made in Hong Kong」玩具輝煌。他們首個作品「大地之子 Earthly」，以可替換男女頭雕設計，巧妙地融入了性別自主、人與自然等思考，迅速在藝術玩具界打響名堂。

Dehara與LeeeeeeToy在東京展覽現場合照（LeeeeeeToy）

談及這次合作緣起，Lewa笑言，自己與Dehara的緣分可以追溯到十多年前。「那時候還是看雜誌的年代，沒有現在這麼多網上資訊。我們在雜誌上看到Dehara黏土和搪膠作品，就被他那種獨特風格深深吸引。」Lewa回憶道，「當時覺得這位日本藝術家做的東西很破格，一看就喜歡上了。」

《混沌 < ソフビ世界の無秩序状態 > 2》聯展現場（攝：梁嘉欣）

這份欣賞並未止步於雜誌剪報收藏。數年後，Lewa和Lego一同前往日本時，更專程四處尋找Dehara作品。「那時候他作品還不像現在這麼普及，我們真的是抱著『朝聖』心情去找。」Lewa補充道，「第一件Dehara作品，就是那時候從日本帶回香港的。」 誰能想到，這份粉絲的熱情，在十多年後竟能開花結果，促成了這次「強強聯手」展覽。

《混沌 < ソフビ世界の無秩序状態 > 2》聯展現場（攝：梁嘉欣）

兩個角色合二為一玩味十足

《5050半人類半地球》Ver.2（LeeeeeeToy）

展覽中最引人注目的作品是《5050半人類半地球》Ver.2，一邊是Dehara上班族大叔形象，一邊是LeeeeeeToy地球元素，兩者以切割、接合方式，創造出既詭異又奇妙新生命體。此前在東京已經展出過第一版，這次展覽來到香港，便推出了不同顏色的第二版。

Dehara提到，他喜歡LeeeeeeToy「地球」角色，因此在合作初期便提出將自己上班族角色「山本聰」與「地球」混合的想法。「我們各自用對方的e玩具部件組合拼砌，然後在限期內進行『改造』。」Lewa解釋道。這種隔空「對招」模式，充滿不確定性和驚喜。

《混沌 < ソフビ世界の無秩序状態 > 2》聯展現場（攝：梁嘉欣）

是次展覽場地GalLeeeeeery，則可以說是是LeeeeeeToy精神延伸。這個位於觀塘工廈單位內工作室，不僅是他們創作基地，也兼具展覽和小型玩具收藏館功能。 「我們當初找這個地方也花了不少時間，就是想要一個能將Studio、店鋪和Gallery三合一的空間。」Lewa在訪問中提及，工作室內陳設，如雪櫃門板改造的展示櫃，都是他們親手設計成果，充滿了手作溫度和「玩」味。

回望「大地之子」

LeeeeeeToy2016年推出的第一代「大地之子 Earthly」（LeeeeeeToy）

談到LeeeeeeToy代表作，不得不提2016年推出之「大地之子 Earthly」。Lewa跟我們說：「一開始並沒有想太多複雜理念，純粹想做一個造型澎湃、玩法多樣玩具。」 「大地之子」最初設計包括可替換男女頭雕和肌肉感十足素體，象徵著包容、多元與性別流動。

地球之子Keychain（LeeeeeeToy）

至於問及為何選擇地球作為核心元素，他們就這樣回應：「因為地球是全世界共通的符號，而且它本身就充滿彈性，能承載各種想像。」這個設計從2016初代無性別、可換頭、可變男可女，到後來加入蝴蝶手、植物腳，再到Babies、Keychain、Super Earthly大佛等衍生系列，不斷衍生新元素。

細心看地球之子，會發現其手部為蝴蝶形狀。（攝：梁嘉欣）

其中，「蝴蝶手」設計更蘊含了LeeeeeeToy的哲學：「小時候我們都喜歡追逐蝴蝶，但長大後才明白，當你不再刻意追逐，蝴蝶反而會靜靜地降落在你手上。那種不需用力、放鬆便能得到的快樂，才是最珍貴。」 這種帶點禪意的哲學思考，巧妙地融入玩具設計之中，賦予了設計，可以發現其手部被設計成蝴蝶形狀超越一般玩物深度。

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從最初比較「Indie」、甚至帶點「恐怖」氣息形象，到後來逐漸演化出更易被大眾接受可愛造型，例如「食鬼地球」等變體，LeeeeeeToy在堅持創作理念同時，也在不斷探索與市場溝通方式。「我們希望作品能慢慢被更多人接受，然後再嘗試融入更深層次主意。」Lewa分享道。從與Casetify合作推出手機殼，到推出毛公仔等不同媒介的產品，他們不斷擴展「大地之子」宇宙可能性，每一次變化都記錄著品牌成長與思考。

【展覽詳情】

名稱：「混沌」 < ソフビ世界の無秩序状態 >

地點：觀塘京貿中心 20E GalLeeeeeery

日期：即日至6月15日

